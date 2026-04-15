El Servigroup Playas de Benidorm anuncia su 'primer fichaje' para su segunda temporada en Superliga

El Servigroup Playas de Benidorm ha iniciado la construcción de su proyecto para la temporada 2026/2027 con la renovación de Valentino Vidoni, que continuará defendiendo la camiseta benidormense en su segunda campaña en la Superliga Masculina.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

Los números del receptor argentino

El receptor argentino se convierte así en la primera pieza confirmada del nuevo proyecto, apostando por la continuidad de uno de los jugadores más regulares y determinantes del equipo en su histórica temporada de debut en la máxima categoría del voleibol nacional.

Valentino Vidoni ha sido una de las grandes referencias del Servigroup Benidorm durante la temporada 2025/2026, destacando por su equilibrio entre la aportación ofensiva y su solidez en recepción, una cualidad cada vez más valorada en el voleibol moderno.

El jugador ha mantenido una producción constante a lo largo de toda la competición, superando habitualmente la decena de puntos por encuentro y firmando actuaciones de gran nivel en partidos clave.

Entre sus registros más destacados figuran los 26 puntos logrados ante CV Melilla, así como los 19 puntos frente a Unicaja Costa de Almería y los 18 puntos ante Grupo Herce Soria, mostrando su capacidad para rendir al máximo nivel en escenarios de alta exigencia.

En el apartado ofensivo, Vidoni ha demostrado ser un jugador altamente fiable, con una efectividad cercana al 50% en ataque, llegando a sumar hasta 23 puntos directos en un solo encuentro.

Más allá de su aportación en ataque, el receptor ha destacado por su implicación en la fase de recepción, asumiendo una gran carga de trabajo durante toda la temporada.

Vidoni ha llegado a gestionar hasta 49 recepciones en un mismo partido, manteniendo además porcentajes de eficacia superiores al 50%, con picos del 57% en encuentros frente a UC3M Leganés y Conectarbalear Manacor, así como un 56% ante CV Melilla.

Un paso hacia la consolidación del proyecto

Con esta renovación, el Servigroup Benidorm da un paso firme en la consolidación de su proyecto en la Superliga Masculina, apostando por la continuidad de un jugador que encarna los valores del club: trabajo, compromiso y ambición competitiva.

Valentino Vidoni seguirá siendo una pieza fundamental en el nuevo proyecto deportivo, en el que el club continuará trabajando para seguir creciendo y consolidándose en la élite del voleibol nacional.