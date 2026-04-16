Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Dubai Basketball - Valencia Basket, viernes 17 de abril de 2026 a las 20:00 horas. Cambio de sede para el Valencia Basket en la última fecha de la Euroliga por la guerra de Irán.

Clasificación.

Liga ACB: Bàsquet Girona - Valencia Basket, domingo 19 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Primera FEB: Grupo Alega Cantabria - HLA Alicante, viernes 17 de abril de 2026 a las 20:30 horas.

Clasificación.

Segunda FEB: Spanish Basketball Academy - Proinbeni UPB Gandia, sábado 18 de abril de 2026 a las 20:00 horas; duelo autonómico entre el Club Esportiu Bàsquet Llíria - Amics Castelló, sábado 18 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria; CBZ - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 18 de abril de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: Socage Jovens L'Eliana - Bauhaus Godella, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; BC Peñíscola - Fundació Caixa Rural Vila-real, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Amics Castelló B, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - CB Morvedre, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Cemalu Aldaia, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; CB Puerto Sagunto - Picken Claret, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - Topsurface NB Paterna, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent - Maristas Valencia, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; CBI Elche - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; ESET Ontinet - Lucentum Alicante, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Servigroup Benidorm - Rigalli Alginet, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Decprocon Carolinas - Estudiantes Cartagena, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Velabasket CB Sueca - CA Montemar, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas. Descansa: Personalhome Adesavi.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Durán Maquinaria Ensino, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Domusa Teknik ISB - La Cordà NB Paterna, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas; Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino - Fustecma NBF Castelló, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Spar Gran Canaria, sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Acabada la Fase regular, se afrontan las eliminatorias por el descenso y por el título y ascenso

Eliminatorias por el descenso - Final a Cuatro: Horarios.

Fase Final - Cuartos de Final: Horarios.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Irudek Bidasoa Irún - Horneo EÓN Alicante, sábado 18 de abril a las 18:30 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: BM Morvedre - Atlético Guardés, miércoles 15 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil; KH-7 BM Granollers - Atticg Elche, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Elda Prestigio - Replasa Beti-Onak, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Rahi-Sepisur Córdoba, sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón de La Canaleta de Mislata.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Barça Atlètic - Fertiberia Puerto Sagunto, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas; Servigroup Benidorm - Balonmano Alcobendas, sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm; Fundación Agustinos Alicante - Cajasol Sevilla BM. Proín, sábado 18 de abril de 2026 a las 20:30 horas en el Pabellón del Colegio San Agustín.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: BM Morro Jable V.C. - BM. Marni Rosval, sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas; OAR Gracia Sabadell - Handbol Onda, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Club Balonmano Almassora - Fundació Handbol Sant Vicenç, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Atticgo Elche - KH-7 BM. Granollers Atlètic, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Societé Generale Liceo Francés - Huesitos La Vila, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas. Último partido de la segunda fase de la competición ante un rival muy en forma que ha ganado los dos últimos partidos y que viene en línea ascendente. El equipo de Falu Quirelli afronta este encuentro en busca de ganar buenas sensaciones de cara a la disputa de la eliminatoria de cuartos de final del play-off. El Huesitos espera recuperar efectivos de cara a la última fase de la competición para poder presentar batalla. Los vileros esperan resarcirse de la abultada derrota del pasado domingo en Burgos y reencontrarse con la victoria este sábado antes de centrar todos los sentidos en los cuartos de final ante un rival que se conocerá el domingo en función de los resultados de la última jornada.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: CRC Pozuelo Rugby - FibraValencia Les Abelles, sábado 18 de abril de 2026 a las 16:00 horas; Valencia RC - AD Ingenieros Industriales La Rozas RC, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia - VPC Andorra Rugby XV, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Campo de Rugby del Río Turia.

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Segundo partido de cuartos de final del play-off por el título: CV Melilla - Léleman Conqueridor Valencia, viernes 17 de abril de 2026 a las 19:30 horas. Si fuera neceario untercer partido se disputaría también en Melilla el sábado 18 de abril a las 19:30 horas.

Últimas opciones del Léleman Conqueridor en la temporada.

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Los dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Superliga Masculina, mientras que el ganador se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Masculina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: Almendralejo Extremadura, UBE L'Illa Grau y CV Suac Canarias

23 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 12:30 - Almendralejo Extremadura vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs Almendralejo Extremadura

GRUPO B: Grupo Egido Pinto, Intasa San Sadurniño y Arona Spring in Motion

23 de abril - 17:00 - Intasa San Sadurniño vs Arona Spring in Motion

24 de abril - 10:00 - Grupo Egido Pinto vs Intasa San Sadurniño

24 de abril - 17:00 - Arona Spring in Motion vs Grupo Egido Pinto

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

Las dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Liga Iberdrola, mientras que la ganadora se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Femenina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: CVB Barça, Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra

23 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 12:00 - CVB Barça vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs CVB Barça

GRUPO B: UC3M Voleibol Leganés, Guía CDV UFP Canarias y Élite Vóley El Rosario

23 de abril - 17:00 - Guía CDV UFP Canarias vs Élite Vóley El Rosario

24 de abril - 09:30 - UC3M Voleibol Leganés vs Guía CDV UFP Canarias

24 de abril - 17:00 - Élite Vóley El Rosario vs UC3M Voleibol Leganés

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

1ª División masculina, Fase Final. La Fase Final de Primera División Masculina se celebrará en Elche (Alicante), en el Pabellón Inclusivo Sara Marín-María Díez, el Palacio de los Deportes Universidad Miguel Hérnandez y en el Pabellón Municipal Esperanza Lag del 24 al 26 de abril con la colaboración de CV Elche.

Los partidos de Primera División Nacional Masculina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: CV Elche, Moreno Sáez Sporting, Universidad de Granada e Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Elche vs Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Moreno Sáez Sporting vs Universidad de Granada

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - Hidropres CEV L'Hospitalet vs Universidad de Granada

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Elche vs Moreno Sáez Sporting

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Moreno Sáez Sporting vs Hidropres CEV L'Hospitalet

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - Universidad de Granada vs CV Elche

GRUPO B: CV Oviedo, Paterna Liceo, CV Pòrtol y VP Madrid

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Oviedo vs VP Madrid

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Paterna Liceo vs CV Pòrtol

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - VP Madrid vs CV Pòrtol

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Oviedo vs Paterna Liceo

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Paterna Liceo vs VP Madrid

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Pòrtol vs CV Oviedo

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Primera semifinal

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Segunda semifinal

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 09:30 - Pabellón Esperanza Lag - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 11:30 - Pabellón Esperanza Lag - Gran final

Cartel de la Fase final de Primera Masculina. / ÉSVOLEY

1ª División Femenina. la Fase Final de la Primera División Femenina tendrá lugar en A Coruña en el Polideportivo Municipal Barrio de las Flores y en el Polideportivo Municipal Sagrada Familia en las mismas fechas con el CD Padre Faustino (Rehermann Ciudad de A Coruña) como organizador.

Los partidos de Primera División Nacional Femenina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: Rehermann Ciudad de A Coruña, AD Voleibol Rivas, CV Sant Just, CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sant Just

24 de abril - 18:00 - Barrio de las Flores - CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna vs CV Sant Just

24 de abril - 20:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs AD Voleibol Rivas

25 de abril - 9:30 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Sant Just vs Rehermann Ciudad de A Coruña

GRUPO B: CV Esplugues, CV Collado Villalba, Sestao y Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 10:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 12:00 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Sestao

24 de abril - 18:00 - Sagrada Familia - Mayurqa Vóley Palma Anaya vs Sestao

24 de abril - 20:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs CV Collado Villalba

25 de abril - 9:30 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

25 de abril - 11:30 - Sagrada Familia - Sestao vs CV Esplugues

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:30 - Barrio de las Flores - Primera semifinal

25 de abril - 17:30 - Sagrada Familia - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:30 - Barrio de las Flores - Segunda semifinal

25 de abril - 19:30 - Sagrada Familia - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - Gran final

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Real Sociedad 1927 - CH Carpesa, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Duelo autonómico, Universitat d'Alacant San Vicente - CD Giner de los Ríos, sábado 18 de abril a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Club Egara - Valencia CH, sábado 18 de abril a las 15:00 horas; CD Giner de los Ríos - RC Jolaseta, domingo 19 de abril de 2026 a las 10:30 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc - Real Grupo de Cultura Covadonga, sábado 18 de abril a las 12:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró; Club de Hockey Madrid Las Rozas - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente, sábado 18 de abril a las 15:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 25 de abril con el AITEX PAS Alcoi - Innoaesthetics HC Sant Just, sábado 25 de abril de 2026 a las 19:15 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Eurm - Club Patín Alcobendas, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - U D C Rochapea, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Alcobendas - PAS Alcoi, sábado 18 de abril a las 18:00 horas; Gestas de España CHP Aluche - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 18 de abril a las 19:15 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Noia Portus Apostoli - Family Cash Alzira, sábado 18 de abril a las 16:30 horas; O Parrulo Ferrol - Servigroup Peñíscola, domingo 19 de abril de 2026 a las 13:00 horas.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS - Unión África Ceutí, sábado 18 de abril de 2026 a las 16:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - Somriu FS Ripollet, sábado 18 de abril a las 16:00 horas en las Instalaciones Deportivas Chencho.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Villa de Ribafrecha, sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón del Polideportivo Municipal de Picasent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Nunsys El Pilar - Canet FS, sábado 18 de abril de 2026 a las 16:30 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar; CN Sabadell - CFS Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 18 de abril de 2026 a las 16:30 horas; CFS Bisontes Castellón - Covisa Manresa, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón del Polideportivo Ciutat de Castelló; Ye Faky FS - Les Corts EF 'A', sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Polideportivo del Pabellón Municipal de Cocentaina.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - Club Deportivo Básico Rivas Futsal, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:15 horas en el Pabellón Raúl Mesa.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Play-off por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla, sábado 18 de abril a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación de Alicante.

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: CN Premià - Waterpolo Turia, sábado 18 de abril a las 12:30 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: CN Rubí - Club Waterpolo Elx Manolet, sábado 18 de abril a las 15:15 horas. En el Grupo D, Waterpolo Turia - CW dos Hermanas, sábado 18 de abril de 2026 a las 15:00 horas en la piscina del Polideportivo de Nazaret.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, CW Dos Hermanas - Club Waterpolo Elx Selecte , sábado 18 de abril de 2026 a las 15:30 horas. En el Grupo D, CN Tres Cantos - Club Nou Godella Natación , sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: La Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina cerró el pasado fin de semana su fase regular con las victorias de Valencia Firebats, Barcelona Búfals y Barberà Rookies. El conjunto valenciano se impuso por la mínima a Zaragoza Hurricanes (13-12) y, gracias a este resultado, aseguró la segunda posición, lo que le permitirá disputar las semifinales en casa. Su rival será L'Hospitalet Pioners, que en la séptima y última jornada cayó ante Barcelona Búfals (7-2), aunque logró mantener la tercera posición final gracias a la derrota de Hurricanes.

Por su parte, Barberà Rookies, campeonas de la fase regular, cerraron la primera fase con pleno de victorias tras imponerse con autoridad a Osas Rivas (30-0). En semifinales, Rookies se enfrentarán a Zaragoza Hurricanes, cuartas clasificadas. Las semifinales de la LNFA Femenina se disputarán el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la gran final está prevista para el 2 o 3 de mayo.

Los partidos de semifinal se jugarán el 25 de abril de 2026.

Play-offs Liga Femenina de Fútbol Americano. / FEFA

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): La décima y última jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) resolvió, el pasado fin de semana, todas las incógnitas pendientes y dejó sin trascendencia el encuentro aplazado de la jornada 4 entre Valencia Firebats y Terrassa Reds, aún por disputarse y programado para el domingo 19 de abril.

En la lucha por los "play-offs", ya han quedado definidos los emparejamientos de semifinales tras la victoria de Badalona Dracs en el campo de Valencia Firebats (18-40) y la derrota de Terrassa Reds frente a L'Hospitalet Pioners (25-20). Dracs finalizan como primeros de la Conferencia Este y disputarán las semifinales como locales ante Osos Rivas, mientras que los campeones de la Conferencia Oeste, LG OLED Black Demons Las Rozas, recibirán a Terrassa Reds. Firebats, que también aspiraban a meterse en las eliminatorias por el título, dijeron definitivamente adiós a sus opciones al caer contra Dracs.

El triunfo de Pioners ante Reds también tuvo consecuencias directas en la lucha por la permanencia. El conjunto hospitalense aseguró su continuidad en la categoría y dejó en manos del enfrentamiento entre Gijón Mariners y Camioneros de Coslada la resolución del descenso. La victoria del equipo madrileño por 7-21 certificó el descenso de Mariners a la LNFA 2.

En el último encuentro de la jornada, ya sin incidencia en la clasificación, LG OLED Black Demons Las Rozas cerraron la fase regular con una ajustada victoria ante Zaragoza Hurricanes (21-20).

Las semifinales se jugarán el 25 de abril de 2026.

Play-offs de la Liga Nacional de Fútbol Americano. / FEFA

Horarios y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Triatlón : IRONMAN 70.3 Valencia 2026, domingo 19 de abril de 2026 desde las 08:00 horas en la Marina de Valencia. Recorrido y cortes de tráfico en València con motivo del triatlón internacional Ironman 70.3. El circuito del IRONMAN 70.3 Valencia garantiza un equilibrio idóneo entre zonas urbanas y parajes naturales. El recorrido de natación del IRONMAN 70.3 Valencia comenzará y finalizará en la Playa de la Malvarrosa, donde los atletas afrontarán un único circuito de 1,9 km (1,2 millas) en las cálidas y tranquilas aguas del Mediterráneo. Al salir del agua, los participantes se dirigirán hacia la T1 (explanada del IES Isabel de Villena).

Partiendo desde la Playa de la Malvarrosa, los deportistas completarán un breve tramo de ida y vuelta antes de dirigirse en bicicleta hacia la Sierra Calderona y regresar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde espera la T2. Esta combinación de tramos que favorecen la velocidad y segmentos con desnivel añade emoción y variedad a la prueba, poniendo a prueba las habilidades sobre la bicicleta en un circuito único de 90 km mientras recorren el territorio de Valencia tanto fuera como dentro de la ciudad.

El segmento de carrera de 21,1 km (13,1 millas) comienza en el Paseo de la Alameda y y transcurre en la icónica Ciudad de las Artes antes de incorporarse al cauce del río Turia. Los deportistas completarán dos vueltas de ida y vuelta por el parque, pasando dos veces por la línea de meta antes de disfrutar finalmente de esa mágica sensación de la alfombra roja al convertirte en finisher del IRONMAN 70.3 Valencia.

Taekwondo : La Nucía será la sede del XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1-E1, del 17 al 19 de abril de 2026 en La Nucía.

Esgrima : XXVII Torneo Nacional de Ranking “Ciudad de Valencia” de espada femenina, sábado 18 de abril de 2026 en el Pabellón Polideportivo del Cabanyal-Canyamelar. La competición reúne a un centenar de tiradoras españolas en una de las pruebas individuales femeninas más destacadas y emblemáticas del calendario español. Valencia se convierte en la última prueba clasificatoria para el Campeonato de España, por lo que los resultados del torneo serán claves para las deportistas que buscan asegurar su plaza en la fase final del campeonato. La jornada se completará con la Liga Nacional de Clubes, que aportará un aliciente diferente al ser un torneo en el que se compite por equipos.

Los primeros combates arrancarán a las 8:30 de la mañana y se prolongarán hasta mediodía, ya que las finales están programadas para las 14:00 horas. A continuación se procederá a la entrega de medallas de un torneo que se ha convertido en punto de encuentro para el talento nacional y una oportunidad para continuar impulsando el desarrollo de la esgrima femenina desde la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana, que ha superado el siglo de historia.

Atletismo :. XXVII Penyagolosa Trails MiM / Peñagolosa - Castellón. Fecha: 18/04/26 / Trail / Internacional / Organiza: Club Esportiu Marató i Mitja. La CSP se prepara para una batalla abierta entre grandes nombres del trail internacional. La MiM vuelve con un cartel de primer nivel en una 27ª edición que promete emoción de principio a fin.

. Campeonato Provincial Sub16-Sub14 de P.Combinadas JECV Castellón -1ª J / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 17/04/26 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Safor Teika

. I Control Federado Tipo C - Delegación de Alicante / Petrer - Alicante. Fecha: 17/04/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Petrer Capet

. Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo / Torrevieja - Alicante. Fecha: 18/04/26 - 19/04/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Autonómico / Organiza: FEDC. Torrevieja albergará el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2026, que se desarrollará durante los días 18 y 19 de abril en la Pista de Atletismo Daniel Plaza con la participación de 70 deportistas con discapacidad menores de 18 años. Este evento anual tiene como objetivo dar la oportunidad de competir y demostrar sus capacidades a los deportistas más jóvenes y, además, de detectar a los atletas con más talento y proyección para incorporarlos al Equipo de Promesas Paralímpicas de Atletismo.

El programa de competición abarca diversas disciplinas de pista y campo. La jornada del sábado 18 comenzará por la mañana, entre las 10:30 y las 12:30 horas, con las pruebas de peso, longitud y carreras para las categorías inferiores, mientras que por la tarde se disputarán los concursos, las distancias de 100, 500 y 1.500 metros, y el lanzamiento de jabalina femenino Sub-18, todo ello entre las 17:00 y las 19:30 horas. El campeonato concluirá el domingo 19 de abril con una sesión matinal a partir de las 10:30 que incluirá pruebas de longitud y jabalina, los 1.000 metros, y las carreras de 300 y 400 metros. Como broche final a la competición se celebrarán los relevos mixtos en distancias de 4x60 y 4x100 metros, seguidos a las 12:30 por la ceremonia de entrega de medallas.

. Campeonato Provincial Sub16-Sub14 de P.Combinadas JECV Castellón -2ª J / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 18/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Safor Teika

. Campeonato Provincial P.Combinadas Sub14 AL - JECV Alicante-1ª J / Elda - Alicante. Fecha: 18/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Elda

. I Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 18/04/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: A designar

. Cto. Autonómico Sub18-Sub20-Sub23-Abs-Master P.Combinadas 1ª J / Castellón Gaetà Huget. Fecha: 18/04/26 - 19/04/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Safor Teika

. Final Cadete Individual (Sub16 ) AL + Control Juvenil (Sub18) JJMM / Valencia (Turia). Fecha: 18/04/26 / Hora: 9:30 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

. Campeonato Provincial Sub14 JECV Valencia / Sagunto - Valencia. Fecha: 19/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: CAE Morvedre

. Campeonato Provincial P.Combinadas Sub14 AL - JECV Alicante-2ª J / Elda - Alicante. Fecha: 19/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Elda

. Cto. Autonómico Sub18-Sub20-Sub23-Abs-Master P.Combinadas 2ª J / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 19/04/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Safor Teika

Montañismo : X Perimetral RETT Serra Vernissa, Lliga de Muntanya València Sud. 25/26, domingo 19 de abril de 2026 desde las 8:30 horas en Xàtiva. Distancias disponibles: 21 km - modalidad Mitja Marató, 1650 m+, 12 km - modalidad Sprint., 8 km - Canicross., 8 km - Sender (marxa). Dorsal 0 - donación voluntaria.

Cartel. / SD

Fitness híbrido : El circuito DEKA Spain volverá a Valencia los próximos 18 y 19 de abril. Esta competición representa el desafío definitivo de fuerza, resistencia y determinación, diseñada para poner a prueba los límites físicos y mentales de los participantes, sin importar su nivel de acondicionamiento físico.

El Tinglado nº2 de la Marina de València será el escenario de este evento de la marca SPARTAN, en el que los deportistas se enfrentarán a un circuito compuesto por 10 zonas de ejercicios funcionales, intercaladas con tramos de carrera. Las modalidades de participación son las siguientes:

DEKA FIT: Modalidad individual que combina 10 estaciones funcionales con 500 metros de carrera entre cada una, totalizando 5 km.

DEKA FIT TEAMS: Competición en formato de relevos por parejas, también con 10 estaciones funcionales y 500 metros de carrera entre zonas.

DEKA MILE: Variante accesible a todos los niveles, que mantiene las 10 zonas DEKA, pero con tramos de 160 metros entre cada una (1 milla americana en total).

DEKA MILE TEAMS: Versión por relevos en parejas de la modalidad DEKA MILE.

Motor : El espectáculo de la NASCAR vuelve este fin de semana al Circuit Ricardo Tormo.

Tenis : Copa Faulcombridge, del 11 al 17 de mayo de 2026 en el CT Valencia. Más información.

Ciclismo : Volta Castelló, del 16 al 19 de abril de 2026. Arranca la 43ª edición de la Volta a Castelló con un recorrido de 300 kilómetros por más de 30 municipios. La primera etapa parte este 16 de abril desde Castellón de la Plana y tendrá meta en la misma ciudad. Serán 116,2 kilómetros en los que se marcarán las primeras diferencias entre los ciclistas que ascenderán el Alto de la Coma, el Alto de la Bandereta y, por último, el Alto del Desierto de las Palmas.

El viernes tendrá lugar la segunda etapa de 94,3 kilómetros, con salida en Altura y meta en Moncofa. Una etapa rápida con una llegada a meta totalmente llana que servirá para empezar a conocer los favoritos de la clasificación general.

La tercera y última etapa se celebrará el sábado, con salida y meta en Segorbe. Será la etapa más dura de la Volta Castelló 2026, con 123,9 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo. Así, durante el recorrido, los ciclistas ascenderán dos puertos de montaña, el Alto de Almedíjar y el Alto de la Nevera, de primera y segunda categoría.

. XIV edición del Trofeo Víctor Cabedo, domingo 19 de abril de 2026 en Onda (Castellón). Una competición ciclista Júnior consolidada como cuna de campeones y escaparate del futuro del ciclismo mundial. Integrado también en la UCI Nations Cup Júnior, el trofeo reunirá a las mejores selecciones nacionales en una jornada exigente y selectiva, diseñada para medir el talento, la fortaleza y la madurez competitiva de los jóvenes corredores. Serán algo más de 100 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo, con dos puertos de montaña, el Alto de Villamalur y el Alto del Tajar. Los ciclistas ascenderán dos veces a ambos puertos, en una jornada que tendrá salida y meta en Onda.

. III Gran Premio Ciclismo Femenino "Talento en Movimiento" - UMH Elche, sábado 18 de abril a las 16:00 horas en Elche. Prueba organizada por la UC Ilicitana, que abrirá un calendario compuesto por seis citas: 08/04/2026 · III Gran Premio Ciclismo Femenino «Talento en Movimiento» – UMH · Elche; 16/05/2026 · VIII Gran Premi Femení Ajuntament de Picassent · Picassent ; 23/05/2026 · IV Gran Premi Femení La Forca d’Aiacor · Aiacor-Canals; 14/06/2026 · II Gran Premi UPV «València» · València ; 02/07/2026 · III Trofeo Féminas Ayuntamiento Náquera · Nàquera ; 03/07/2026 · II Trofeo Carrera Ciclista Femenina Rocafort · Rocafort.

. Trofeo Escuelas de Ciclimso Quatretonda, sábado 18 de abril de 2026 a las 16:00 horas.

Publicación de las Escuelas Valencianas de Ciclismo en Facebook.

. IX Trofeo Iván Rocamora, sábado 18 de abril de 2026 en Sax (Alicante), prueba que puntua para la Challenge Provincial, y del pelotón Cadete. Jorge López (Torrevieja Cycling Team- Bicicosta- Hormigones del Sol) estrenará el maillot de campeón autonómico que conquistó el pasado fin de semana en Vilafamés en el Trofeo Ferran Renau. La competición, organizada por el CC Sax, dará comienzo a las 16:00 horas y tendrá salida y meta en la Calle Calzado de la localidad alicantina.

. X Gran Fondo Ale Cycling Gandía, sábado 18 de abril de 2026 a las 08:00 horas. Marcha internacional incluida en el calendario UCI que se disputa entre las comarcas de La Safor, El Comtat, La Vall d'Albaida y La Costera (provincias de València y Alicante), con inicio y final en Gandia.

. Marcha BTT Cofrentes, domingo 19 de abril de 2026. La prueba partirá desde la Plaza de España y contará con un recorrido de 38 kilómetros y 808 metros de desnivel positivo. La entrega de dorsales comenzará a las 9:00 horas y la salida neutralizada está prevista para las 9:15 horas.

. III Memorial Sergio Baeza, domingo 19 de abril de 2026 a las 10:30 horas en Puzol (Valencia).

Los Cadetes también podrán participar en la III edición del Memorial Sergio Baeza

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Vall D´Uixó, domingo 19 de abril de 2026.

. Cursa Ciclista Femenina "Ombria del Benicadell". La Copa de España de Féminas llega el domingo, 19 de abril, a Atzeneta d’Albaida. La 5ª Cursa Ciclista Femenina Òmbria del Benicadell da un paso importante al integrarse en el torneo nacional de féminas como quinta prueba puntuable del calendario de féminas. La prueba se disputará este domingo con salida desde Atzeneta d’Albaida: 9:00 h | Cadetes; 10:00 h | Júnior y Máster y12:00 h | Élite/Sub-23.

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