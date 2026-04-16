La Liga Iberdrola de vela femenina celebra su segunda prueba en Calpe

La Liga Iberdrola 2026 afronta este fin de semana su segunda prueba del calendario con la cita que se disputará los días 18 y 19 de abril en el Real Club Náutico de Calpe, en Alicante, consolidando el circuito como una de las grandes referencias de la vela femenina nacional.

Un total de 13 tripulaciones procedentes de Canarias, Murcia, Cataluña, Galicia, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía se darán cita en aguas alicantinas, en una competición que se disputa a bordo de embarcaciones Tom 28, garantizando igualdad de condiciones y un alto nivel competitivo entre los equipos participantes.

La prueba contará con la presencia de algunos de los clubes y tripulaciones más destacados del panorama nacional, con representación de entidades como el Real Club Náutico de Gran Canaria, Club Náutico Altea, Club Náutico El Balís, Club Náutico Ibiza y Club Náutico El Masnou, con el equipo Ferrimax-Relux.

Participantes en la pasada edición de la Liga Iberdrola en Calpe. / Foto: RFEV | Torveo

Repite experiencia tras el primer evento de Getxo

Uno de los equipos que repite tras el primer evento de Getxo es el Natulim Sailing Team del CN de Sevilla, cuarto en la clasificación del circuito. La andaluza Sofía Basterra señala que para su equipo es su primera temporada en la Liga Iberdrola y que la experiencia inaugural en Getxo fue muy positiva: "Pudimos navegar mucho y disfrutar. Estamos muy contentas de ser el primer equipo andaluz en el circuito y esperamos que más equipos se animen. En Calpe sabemos que habrá un nivel alto, algunas de nuestro equipo ya han navegado en los Tom 28 y otras no, pero nuestro objetivo es seguir disfrutando y comunicarnos bien a bordo, que es clave en este tipo de regatas".

Nuevos equipos en Calpe

Hasta siete nuevos equipos irrumpen en este segundo evento de la Liga Iberdrola. El club anfitrión aporta dos tripulaciones, en tanto que se estrenan equipos del Real Club de Regatas de Cartagena, el Real Club Náutico de Valencia y la Real Federación Gallega de Vela, con regatistas de Sanxenxo, Baiona y A Coruña. El Consejo Superior de Deporte Militar hace su debut con el equipo de las Fuerzas Armadas. Por último, tampoco faltarán representantes de aguas interiores, con el equipo Madrid Navega, habitual en ediciones anteriores de la Liga Iberdrola.

El Real Club Náutico de Calpe ejerce de club coorganizador de esta cita tras hospedar la final del circuito del año pasado con gran éxito. "Este año celebramos el 50 aniversario del RCN Calpe, y no podía faltar en nuestro calendario la organización de una de las pruebas de la Liga Iberdrola de Vela. Desde el RCN Calpe queremos contribuir a visibilizar el deporte femenino. Además, mostramos nuestro compromiso con la igualdad y el fomento de mujeres regatistas a través de la participación de dos equipos nuestros en el evento", señala Magdalena Martínez, gerente del club.

Programa

El programa de la regata comenzará este viernes con la apertura de la oficina de regatas, el registro de participantes y los entrenamientos oficiales. La competición se desarrollará durante el sábado y el domingo, "con un formato dinámico y unas 20 pruebas cortas que favorecen la intensidad y la igualdad de la competición", explica Hugo Domínguez, director de la regata. Se prevén vientos de sur de 5 a 8 nudos de intensidad.

La Liga Iberdrola continúa así su recorrido en 2026 como un proyecto consolidado dentro del calendario nacional, promoviendo la participación femenina y el desarrollo deportivo en un circuito que reúne a algunas de las mejores regatistas del país.

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La Liga Iberdrola está organizada por la Real Federación Española de Vela, Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting, Real Club Náutico Calpe, Club Náutico Arenal, Real Federación Gallega de Vela y Club Náutico Altea, y cuenta con la colaboración de las Federaciones Autonómicas sedes de las regatas.