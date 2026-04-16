Valencia vuelve a conquistar el triplete de Mejores Carreras de España

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo acogerá este sábado 18 de abril la Gala del Atletismo Español organizada por la Real Federación Española de Atletismo. Entre los galardones que se otorgarán destaca la categoría de Mejores Organizadores 2025, en la que de nuevo Valencia, la Ciudad del Running, acaparará los principales premios repitiendo triplete: El Maratón Valencia, el Medio Maratón y el 10K Valencia revalidan su corona de Mejores Carreras de España. Así, en el ámbito de las carreras en ruta, València reafirma su posición como epicentro del atletismo internacional y nacional.

Una edición récord del Maratón Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, impulsado por la Sociedad Deportiva Correcaminos, ha sido distinguido como el mejor maratón de España en 2025. La prueba alcanzó un nuevo récord de participación al superar por primera vez los 30.000 corredores que cruzaron la meta, con un total de 30.777 finishers. A este logro se suma la implicación de la ciudad, reflejada en más de 160 puntos de animación a lo largo del recorrido, así como un notable impacto social, con cerca de 92.000 euros destinados a fines solidarios y un firme compromiso con la sostenibilidad respaldado por certificaciones internacionales.

Pilar Lopez

El Medio Maratón más rápido

También en la capital del Turia, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha sido reconocido como el mejor medio maratón del país en 2025. La prueba volvió a congregar a destacados atletas internacionales junto a miles de corredores populares. El 34º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pasó a la historia como el más numeroso ya que cruzaron la línea de meta 26.077 finishers.

Nuevo triplete para Valencia Ciudad del Running / 80

El alto nivel competitivo se refleja en el elevado número de finishers por debajo de la hora y media, una muestra de la rapidez del circuito. Valencia se ha consolidado como escenario habitual de grandes marcas, con registros masculinos por debajo de los 59 minutos y femeninos en torno a 1h03–1h04, lo que sitúa a la prueba entre las más veloces del mundo. Además, la densidad de atletas de élite es especialmente destacada, con decenas de corredores bajando de la hora y más de un centenar por debajo de 1h02.

Noticias relacionadas

El Mejor 10K

Por su parte, el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, organizado por el Club Atletismo 10K Valencia, ha sido premiado como la mejor carrera de 10 kilómetros en ruta en España en 2025. La última edición dejó hitos históricos, como el récord de Europa firmado por el sueco Andreas Almgren con un tiempo de 26:53 y el récord nacional logrado por Ilias Fifa (27:31). La prueba volvió a evidenciar su alto nivel competitivo, con 25 atletas por debajo de los 28 minutos, además de reunir a 15.000 inscritos y más de 13.000 corredores en meta. Estos datos consolidan al evento como una de las carreras más rápidas y multitudinarias del panorama internacional, con un historial que incluye incluso récords del mundo en anteriores ediciones.