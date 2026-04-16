El Waterpolo Turia certifica la permanencia en Primera División tras ganar en Málaga

El Waterpolo Turia seguirá una temporada más en Primera División Femenina. El equipo valenciano certificó de forma matemática la permanencia este fin de semana tras imponerse por 9-12 al Málaga a domicilio, un resultado que le permite asegurar el objetivo con dos jornadas aún por disputarse.

El encuentro tenía un valor directo en la clasificación y el conjunto valenciano respondió con solvencia. Supo manejar el ritmo del partido y encontró en su acierto ofensivo la clave para decantar el marcador en un momento decisivo de la temporada.

Andrea Moya y Blanca Goset lideraron el triunfo con cinco goles cada una, firmando diez de los doce tantos del equipo y resultando determinantes para cerrar la continuidad en la categoría.

La victoria permite al Waterpolo Turia asegurar su presencia un año más en una liga compuesta por 16 equipos y marcada por un alto nivel competitivo, con la presencia habitual de clubes de gran tradición, especialmente de Cataluña y Madrid. En ese escenario, el conjunto valenciano ha logrado hacerse un hueco y competir con regularidad.

Tercera temporada en Primera Nacional

El equipo afronta su tercera temporada en Primera División Nacional tras el ascenso logrado en 2023 y ha sido capaz de asegurar la permanencia con margen, sin necesidad de esperar a la última jornada. Un rendimiento que confirma la evolución del grupo dentro de la categoría y su capacidad para responder en los momentos clave del curso.

El crecimiento del equipo también se apoya en una plantilla joven, con jugadoras formadas en su entorno y una clara apuesta por dar continuidad al talento propio. Una línea de trabajo que le ha permitido no solo alcanzar la categoría, sino asentarse en ella y competir con garantías.

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Con el objetivo ya cumplido, el Waterpolo Turia afronta las dos últimas jornadas del campeonato sin urgencias clasificatorias, aunque con la intención de mantener el nivel competitivo mostrado durante la temporada.