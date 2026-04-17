Blanca Hervás: "He llorado, he vomitado y he sufrido con las 'pájaras', pero ya lo voy llevando mejor"

Blanca Hervás ya es uno de los iconos mediáticos de esta nueva generación de atletas que parecen empeñados en romper pronósticos y en llevar al atletismo español a unos nuevos parámetros de talento y de regularidad.

A sus 23 años, la madrileña ha encontrado el equilibrio perfecto en una de las pruebas más duras y exigentes, la vuelta al aire libre y las dos vueltas en pista cubierta. Sin referencias más allá del tartán y con la necesidad de regular en la última prueba de velocidad, ella no deja de mejorar.

El reciente Mundial bajo techo de Torun la ha elevado ya a los altares, con sendas últimas postas que llevaron a la plata al 4x400 mixto (junto a Paula Sevilla, David García y Markel Fernández) y al bronce al 4x400 femenino, con la propia Sevilla y las jóvenes Rocío Arroyo y Ana Prieto.

Hervás ha estado concentrada esta semana en el CAR Sant Cugat con otros 31 atletas que forman la preselección para los World Relays que se disputarán en Gaborone (Botswana) el 2 y el 3 de mayo, donde se repartirán billetes para los Mundiales de Pekín'27. En el recuerdo está la colosal actuación española el año pasado en Guangzhou, con un histórico oro en 4x400 femenino. De esto y de todo conversó largamente la madrileña con SPORT.

¿Cómo se encuentra?

Pues muy bien. Muy feliz, muy ilusionada con los campeonatos que vienen y muy agradecida por todo el recorrido que hemos hecho como equipo y también individualmente.

Blanca Hervás, ambición y humildad sin límites / DANI BARBEITO

¿Las dos medallas en Torun con una última posta espectacular han sido como subir otro escalón?

Sí, totalmente. Torun ha sido el principio de un 2026 que parece que viene muy fuerte y también el resultado después de muchísimos años de trabajo.

¿Se perdió una triplista y una 'combinera'?

(Ríe). Bueno, no sé cómo habría salido eso. Al final el 400 me ha llamado y me alegro mucho.

De los otros deportes que hacía, ¿a qué era buenecilla?

Me encantaban el esquí y el voleibol. Y la gimnasia... la verdad es que hacía un poco de todo, pero el atletismo me ganó.

No es normal que no hayamos fallado en los últimos cinco o seis campeonatos, Alguna vez nos puede pasar

¿Es importante para su nivel físico todo ese trabajo, no ya de atletismo, sino de otro tipo de deportes?

Sí, porque trabajas otras cosas, como la coordinación. Es importante, pero tampoco sé si habría conseguido los mismos resultados de no haber hecho todo eso antes. Supongo que no, porque todo ha ayudado. Más que físicamente, yo creo que es una cuestión mental, que te guste el deporte, que estés siempre en buena forma y que hagas amigos. Yo insisto Siempre en eso, porque sin amistades no hay deporte. Bien rodeada y aprendiendo a amar el deporte, acaban saliendo cosas.

Ahora tiene 23 años. ¿No le parece que todo ha ido todo muy rápido en el último año y medio?

Sí. Tengo la sensación de que cada año me da más miedo, por decirlo así. Nos estamos metiendo en un terreno precioso, que me encanta y en el que estamos disfrutando muchísimo, pero siempre intento recordar que hay que tener los pies en la tierra, que no es normal que no hayamos fallado en los últimos cinco o seis campeonatos y alguna vez nos puede pasar, pero hay que seguir soñando.

Blanca Hervás, con SPORT en el CAR Sant Cugat / DANI BARBEITO

¿Cómo fue aquello de irse a la Universidad de Miami con 18 años?

Fue una decisión muy importante. Prioricé mis estudios y mi vida, porque por entonces no sabía si me iba a poder dedicar al deporte o no. Lo que sí sabía es que las carreras universitarias son tres o cuatro años y el deporte pueden ser 20. Además, allí podía seguir haciendo atletismo. No sabía si me iba a ir mejor o peor, pero me daba igual. Si no me iba bien, siempre supe que podía volver y que cuando me graduase volvería. Y así fue.

¿Llegó y el primer examen ya hizo en inglés?

Sí, claro (ríe). ¿En qué idioma lo iba a hacer? A ver, yo desde pequeña estudié en un colegio americano, así que el inglés no me supuso ningún problema. Además, con 15 años hice cuarto de la ESO en Estados Unidos. Vamos, que había estado allí en 'high school', conocía perfectamente el sistema y aposté por irme porque sabía las oportunidades que hay allí.

Los resultados no salieron, pero yo creo que los resultados de ahora son gracias a ese trabajo.

Por supuesto. Al cien por cien. Es que parece que volví a España y de repente soy una buenísima atleta y antes no lo era, pero los resultados de ahora son fruto de todos los años que llevo entrenando muchísimo. Los resultados en competición no me salían, pero mis entrenamientos fueron muy buenos y mi entrenador de ahora (Julio Rifaterra) me dice que no le quitemos mérito a mi entrenadora de allí. Mentalmente no fue lo mejor, pero físicamente me curtió. Evidentemente, hemos pulido cosas. Julio lleva también conmigo desde que tenía ocho añitos.

Flipo cuando me comparan con Femke Bol... ¡es que no estoy a su nivel!

¿Qué importancia tiene estar alegre y cómoda?

Es lo que me ha hecho conseguir estos resultados. El estar tranquila y el disfrutar, no solo con mi círculo, mi familia, mi entrenador y mi gente, sino también aquí con las chicas. Tenemos un equipo, el equipo de España, en el que se nota nuestra pasión. Al competir, antes y después, la unión es indescriptible. Eso lo es todo para mí.

A veces no le gusta que se lo repitan, pero yo la veo correr y veo a Femke Bol, un poco más bajita...

No, no, ¿cómo me va a disgustar eso? ¡Me encanta! Es una referente, tanto ella como Sydney (McLaughlin) o cualquiera de ese nivel. No es que no me guste, es que flipo, porque no me veo reflejada... ¡es que no estoy a su nivel! Entonces, lo agradezco infinitamente, me encanta y ojalá me lo sigan diciendo, porque será siempre positivo.

Blanca Hervás es la finalizadora perfecta para el 4x400 / DANI BARBEITO

También son mediáticas sus 'pájaras'. Eso sí, me da que empieza a llevarlo mejor...

Sí, pero es verdad que últimamente estoy mejor y he aprendido que no era tan malo al ver las pájaras que se coge Rocío (Arroyo). No he visto una cosa igual. Mira que he sufrido, he llorado y he vomitado, pero últimamente lo estoy llevando mejor. El cuerpo también se está acostumbrando a estos ritmos, porque eran muy nuevos para mí hace muy poco tiempo. Creo que me estoy acostumbrando y el ver a una compañera que ha empezado en el 800 y lo sufre, pues tienes que darte cuenta de que no es tan malo. Ojalá la pobre vaya también adaptándose poco a poco y que ninguna cojamos esas 'pájaras'.

¿Le sorprende lo bien que domina la distancia?

Me sorprende lo mal que lo gestionaba antes y lo bien que hago ahora en comparación. Parece que mi punto fuerte haya sido siempre el último 100, pero hasta hace dos años hacía un buen 300 y en el último 100 me clavaba. Es que era mi punto débil, así que me sorprende que de repente se haya convertido en mi punto fuerte. Doy todo el mérito a mi entrenador por haber conseguido que sepa regular un poco más o que sepa aguantar y pueda tirar en la última recta.

¿Qué importancia tiene para usted el apoyo de Julio Rifaterra, su entrenador?

Al entrenador no se le ve tanto y los que nos llevamos todo el mérito y estamos en los medios somos los deportistas, pero su trabajo es fundamental. Nosotros acatamos órdenes y hacemos lo que nos gusta, pero el entrenador nos guía y está cada día con nosotros. En mi caso, es el que me ha hecho amar este deporte y ha conseguido que mantenga mis amistades desde que era pequeña. Se ha preocupado de que algo me ate al deporte y doy el cien por cien de mis logros a mi entrenador.

Estoy agradecida a que tengamos esta visibilidad y a que crezcan el deporte y las mujeres deportistas

¿Le gusta ser una atleta mediática?

A ver, estoy agradecida a que tengamos esta visibilidad y a que crezcan el deporte y las mujeres deportistas. Evidentemente es una presión, porque es nuevo y a veces la lías más, la lías menos y te gustas más o menos. Yo casi nunca me veo, porque no estoy acostumbrada, pero no puedo decir nada malo. Es agradecimiento puro.

¿Qué objetivos tienen en Botswana? ¿Van a volver a 'armarla' como hicieron en Guangzhou?

Ojalá. Este equipo no deja de sorprenderme, pero tengo los pies muy en la tierra y soy consciente de que no puede salir todo tan bien siempre. No sé qué pasará, pero vamos con grandes ambiciones. Somos seis equipos y ojalá estemos todos en el Mundial de Pekín, sería increíble. Por lo que a mí me toca, que es el 4x4 femenino y el mixto, ojalá estemos los dos en el Mundial y podamos defender el oro en Botswana.

Blanca Hervás es puro talento atlético / DANI BARBEITO

A nivel personal, ¿qué objetivos tiene? Bajar de 51 en 400, ser finalista en el Europeo...

No soy muy de ponerme objetivos. Prefiero ir paso a paso y encontrarme con las cosas en vez de planteármelas antes, aunque poco a poco me estoy profesionalizando y voy dándome cuenta de que hay que ponerse objetivos, preparar las cosas y soñar. Entonces, después del resultado de Torun, por supuesto que miras al Europeo y, habiendo sido finalista en un Mundial, quiero ser finalista en Birmingham y eso implicaría bajar de 51. Si el camino sigue así de bien, serían dos grandes objetivos.

¿Finalista y ya está?

No lo sé, no lo sé. Me dicen que vengo de ser finalista en un Mundial, pero es que el 90% eran europeas y había alguna que no estaba. Es aire libre, es un Europeo y son palabras mayores. Quiero estar sana, quiero seguir y cuando llegue allí, ir pasando rondas una a una. Que no me pregunten por lo de después. Esto es partido a partido.

Fue una gran alegría cuando hice 51.15 en 400 en Vallehermoso, porque me devolvió un poco la confianza

La chica que estudiaba en Miami, ¿cuántas veces pensó que lo que está pasando ahora no sucedería?

Algunas veces. No tanto que no iba a suceder, sino que empecé a perder la ilusión y, sobre todo, la confianza. Habiendo hecho 53 segundos en 400 con 16 años, sí pensaba que podría estar en 51 de adulta. Dejé de confiar un poco y fue una gran alegría cuando hice 51.15 en Vallehermoso, porque me devolvió un poco la confianza.

Diga a la gente por qué tiene que ponerse delante de la tele el 2 y el 3 de mayo.

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Hay que apuntarse a la tele, porque va a correr España, vamos a defender el país con todas nuestras fuerzas y os vamos a representar a todos. El año pasado ganamos, así que este año vamos a intentar estar otra vez en lo más alto.