Elena Fuster: “Con la apnea, me encontré con un mundo nuevo que me cautivó desde el primer momento”

Elena Fuster Font es una de las deportistas valencianas que representará a la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valencianaen el Campeonato de España de Apnea Indoor FEDAS 2026.

Selección de la Comunidad Valenciana, en el Campeonato de España de Apnea Indoor FEDAS 2026. / FASCV

Este fin de semana, 18 y 19 de abril, la Piscina del Pabellón Polideportivo Esperanza Lag de Elche reunirá alrededor de 70 deportistas procedentes de distintas comunidades autónomas, entre los que se encuentran algunos de los mejores deportistas nacionales de esta exigente disciplina.

Durante dos jornadas de competición, los participantes competirán en las diferentes modalidades de apnea indoor, disciplina que se desarrolla en piscina y que exige un elevado nivel de preparación física, técnica y mental. Los deportistas compiten intentando mantener la respiración bajo el agua durante el mayor tiempo posible o recorrer la máxima distancia en apnea, dependiendo de la modalidad.

Entre las pruebas previstas están la apnea estática (STA), en la que el deportista permanece inmóvil bajo el agua buscando el mayor tiempo posible de apnea, y las modalidades de apnea dinámica, donde los apneístas recorren distancias horizontales bajo el agua utilizando monoaleta (DYN), bialetas (DYN-BF) o sin aletas (DNF).

Publicación de la página oficial de FEDAS sobre el Campeonato de España.

Entrevista

Superdeporte ha tenido la oportunidad de hablar con Elena Fuster de cara a su presencia en este Campeonato de España. La deportista comenta como se inició en la apnea indoor, las peculiaridades de este deporte y sus objetivos presentes y futuros.

¿Cuándo empezaste a practicar este deporte? ¿Cómo llegas a él?

Comencé a practicar la apnea indoor en febrero de 2024. No hacía mucho que acababa de volver a Valencia después de vivir más de siete años en el extranjero. Estaba en un momento de inflexión y buscaba practicar un deporte que me ayudara a despejarme después de largas horas de trabajo de oficina y donde poder encontrar nuevas amistades con intereses similares a los míos en ese momento.

Había escuchado que la apnea tenía un componente terapéutico, que me ayudaría a controlar mejor el estrés al que estaba sometida en mi día a día. Hice mi primer curso de piscina junto con Alfred Molina, en el Club Apnea El Puig, y fue entonces cuando me encontré con un mundo nuevo que me cautivó desde el primer momento.

Fue tal mi entusiasmo por este descubrimiento que, al inicio, dedicaba prácticamente todo mi tiempo libre a practicar apnea y, en cuanto tuve la posibilidad, a los dos meses, me fui a Tenerife a continuar con la formación en el mar.

Elena Fuster Font es una de las deportistas valencianas que representará a la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Apnea Indoor FEDAS 2026. / ABEL DE JESÚS SOTO

¿Qué destacarías de esta disciplina deportiva?

La apnea es un deporte apasionante en el que se combinan muchos aspectos interesantes. Por un lado, está la íntima conexión con tu cuerpo y tu mente. Te ofrece un espacio de introspección. Cada día es distinto: sientes cosas diferentes, suceden situaciones nuevas… y la apnea te da ese momento en el que te escuchas, analizas si tu cuerpo es capaz de mantener la calma en distintas circunstancias y, a medida que avanzas en la práctica, adquieres la habilidad de controlar cuerpo y mente pese a cualquier circunstancia externa o interna. Ver que eres capaz de lograrlo supone un chute directo de autoconfianza y te sube la autoestima.

Por otro lado, ofrece un gran abanico de disciplinas y, por lo tanto, muchas posibilidades de aprendizaje constante. La apnea indoor cuenta con cuatro disciplinas: estática (STA), dinámica sin aletas (DNF), dinámica con aletas (DYN-BI) y monoaleta (DYN). Por su parte, la apnea outdoor o de profundidad incluye peso constante con aletas (CWT), peso constante sin aletas (CNF), inmersión libre (FIM) y peso variable (VWT). Cada disciplina requiere una técnica y un trabajo distintos. El camino hacia el descubrimiento no tiene fin y es algo que, personalmente, me atrae mucho.

Para Elena, la apnea es un deporte apasionante en el que se combinan muchos aspectos interesantes. / OSTAVIO AMAT

¿Qué cualidades hay que tener para practicarla?

Para ser un buen apneísta no importa la edad a la que empieces. Desde mi punto de vista, se trata de un deporte adaptativo, por lo que la práctica hace al maestro. Yo empecé a los 31 años y en el club hay muy buenos apneístas que comenzaron pasados los 40.

Para practicar apnea, lo más importante es que te guste el agua. Si vienes de practicar otro deporte, tienes buena elasticidad o eres una persona tranquila, siempre es un plus, ya que probablemente avanzarás más rápido, pero son aspectos que también se pueden trabajar con la práctica.

Elena Fuster Font. / Mireia Roura

Compites en las tres modalidades dinámicas de este deporte, DNF (dinámica sin aletas), DYN (monoaleta) y DYN-BF (dinámica con aletas), ¿en cuál de ellas te sientes más cómoda?

Desde el inicio me enamoré del DNF y, hasta ahora, considero que es la disciplina que mejor se me ha dado. Si bien es la más dura a nivel físico, requiere mucha técnica y esa parte me fascina. Es la disciplina en la que me siento más libre y conectada con mi cuerpo. Además, centrar mis entrenamientos en el DNF me proporciona una muy buena base para el resto de dinámicas.

Por otro lado, la monoaleta me parece una disciplina muy bonita tanto de ver como de ejecutar. Es lo más parecido a nadar como un delfín y, a su vez, permite alcanzar una gran velocidad con poco esfuerzo. Sin duda, es una disciplina muy disfrutona al inicio, pero que requiere entrenamientos específicos para pulirla.

La bialeta es la más común y con la que solemos iniciarnos. La entreno sobre todo en temporada de mar, ya que es indispensable para realizar la seguridad a mis compañeros.

La monoaleta es para esta deportista valenciana una disciplina muy bonita tanto de ver como de ejecutar. / OCTAVIO AMAT

¿Qué rutinas de respiración o meditación usas antes de una inmersión importante?

Cuando me preparo para una inmersión larga de competición, dedico tiempo a la relajación. Es importante bajar las pulsaciones y liberar posibles tensiones en el diafragma con el fin de tener una inmersión lo más placentera posible. Para ello, realizo respiraciones diafragmáticas e intento hipoventilar.

Días antes, me gusta utilizar técnicas de visualización. Por ejemplo, me imagino la tirada que voy a hacer y la divido en distintas fases. Sé que habrá una fase de disconfort, otra más apacible y otra en la que tendré que estar especialmente alerta. Esto ayuda a mi mente a automatizar situaciones para que el día de la competición no me generen estrés o posibles sorpresas y abandone. También visualizo posibles fallos y anticipo mi respuesta de tranquilidad y ecuanimidad ante cualquier circunstancia que pueda alterarme como por ejemplo, perder la pinza o que entre agua en las gafas.

¿Cuál ha sido la inmersión que más te ha marcado o la que te ha resultado más complicada?

La inmersión más bonita que he tenido hasta ahora fue la de mi primer nacional indoor el año pasado. Me tocó salir en DNF junto con Laura Fernández, de Lanzarote, y Tania Cruz, de Alicante, dos atletas con las que compartí muchos entrenamientos y momentos de apoyo durante la temporada. A pesar de ser rivales en ese momento, fue muy emocionante compartir la tirada. Cada una en una calle, debajo del agua se sentía una energía fascinante. Íbamos las tres muy a la par, y creo que hasta el agua nos empujaba por la inercia que creábamos. Nos jugábamos un tercer puesto en el podio y todo se decidió por pocos metros de diferencia.

Las más complicadas suelen ser aquellas en las que no descansas bien por la noche o cuando estás enfermo. Sabes que ese día tienes que hacer una tirada a una hora concreta, te preparas toda la temporada para ese momento y, de repente, tu cuerpo te dice que no. Es complicado de gestionar, ya que los apneístas tenemos un alto riesgo de blackout en estas situaciones. Es entonces cuando tienes que tomar decisiones, dejar el ego atrás y escuchar a tu cuerpo.

¿Compites en piscina y en mar abierto?

Por el momento solo compito en piscina. En Valencia tenemos que navegar muchos kilómetros para encontrar profundidades a nivel de competición y no siempre es fácil encontrar un compañero que pueda entrenar todo el año. Por seguridad, siempre entrenamos acompañados. En invierno el agua está entre 14 y 17 grados, por lo que la relajación previa a la inmersión es complicada.

Elena Fuster, en la cuenta atrás para el top time. / JOSUÉ CORTÉS

Estos factores hacen que los apneístas que desean competir en mar pasen largas temporadas en destinos como Tenerife, Dahab o Panglao, donde las condiciones climáticas acompañan y ya existen grandes comunidades de apneístas.

Eva Cabrera Santiago

¿Qué diferencias hay a nivel mental y de preparación entre ambos escenarios?

En cuanto a la preparación mental, es muy similar. La clave en ambos casos está en relajarse y bajar las pulsaciones. Sin embargo, el mar tiene un componente muy importante que trabajar y que la piscina no tiene: la compensación por la presión. Es fundamental aprender a compensar y a hacerlo correctamente para evitar lesiones.

Además, a nivel mental, el mar puede resultar un entorno más impredecible, por lo que es importante trabajar posibles miedos a la profundidad o a factores incontrolables como el oleaje, las corrientes o incluso la presencia de animales marinos.

Haz un repaso a tu palmarés deportivo, ¿de qué éxito estás más orgullosa o de cuál guardas mejor recuerdo?

Estoy muy orgullosa del progreso obtenido esta temporada. Más allá de las marcas logradas, he llevado a cabo cambios en mi rutina que se han visto reflejados en las competiciones y en mi bienestar.

He aprendido a comer junto con un nutricionista especializado en deporte que me ha guiado cada mes. He comprendido la importancia de los distintos alimentos y de la suplementación cuando se dedica tanto tiempo a un deporte. También he incorporado el trabajo de fuerza en gimnasio, lo que me ha ayudado a retrasar la aparición del ácido láctico y a no sentirme a medio gas en las tiradas largas. Finalmente, he dedicado muchas horas al entrenamiento en piscina, pero también le he dado la misma importancia al descanso y a la recuperación post-entreno.

Del éxito del que más orgullosa me siento es del oro conseguido el pasado 18 de marzo en Madrid, no por el hecho de ser un oro, sino por haber logrado romper la barrera personal de los 125 metros hasta alcanzar los 134,70 m en DNF. Es la disciplina en la que me he centrado este año en los entrenes y, hasta esa última competición, no había podido ver reflejado el fruto del esfuerzo. Se trata, además, de la mejor marca femenina de los opens de esta temporada 2026. Ahora veremos si se puede repetir o mejorar en el nacional.

Elena Fuster se colgó el oro en una competición en Madrid, al romper su barrera personal de los 125 metros hasta alcanzar los 134,70 m en DNF (dinámica sin aletas). / MIREIA ROURA

PIOTR KONIECZNY

También guardo muy buen recuerdo de mis primeros 125 m en DNF en la piscina de Porreres (Mallorca) el año pasado, gané el oro en esta disciplina y recibí una gran acogida por parte de los compañeros de la isla. Los recuerdo con mucho cariño, tienen una comunidad de apneístas muy familiar y estoy deseando volver a encontrarme con ellos.

Finalmente, los anecdóticos 150 m en monoaleta del autonómico de 2025 en Canet. Logré este PB a pesar de que la monoaleta se soltó de mis pies nada más hacer el empuje en la salida. Era mi última prueba necesaria para clasificarme al nacional y no podía abandonar. Acabé realizando la prueba con un solo pie sujeto a la monoaleta y el otro sostenido con la punta de los dedos. Sin duda, fue un ejemplo de resiliencia del que me siento muy orgullosa.

¿Qué rutinas sigues en los días previos a una competición?

Los días previos a la competición son días de descanso de piscina. Intento no realizar máximas o submáximas al menos cuatro días antes de la prueba. Me centro más en ejercicios en seco, estiramientos e hipopresivos. Trato de dormir entre siete y ocho horas al día, o lo que me pida el cuerpo, para no llegar cansada.

Es muy probable que duerma poco la noche anterior por la emoción, por lo que intento recargar energía los días previos. Realizo actividades que calmen mi sistema nervioso, como pasear por la playa, leer o meditar, y trato de comer lo más limpio posible: evito grasas, salsas, lácteos y alimentos que puedan irritar. Una semana antes aumento la carga de hidratos, reduzco un poco las proteínas y cuido mucho la hidratación.

Para mí, el aspecto mental es clave. Intento apartar cualquier pensamiento negativo o situación que me incomode y me apoyo mucho en mis compañeros, que han pasado o están pasando por la misma situación.

¿Cómo han sido las últimas semanas de preparación?

Después de la competición de Madrid tocaba prepararse para el Campeonato de España de este fin de semana en Elche. Los entrenamientos han ido muy bien y me han dado la confianza necesaria para afrontarlo.

Estas últimas semanas hemos tenido la oportunidad de entrenar en la piscina olímpica de Castellón, donde nos han recibido con los brazos abiertos. Es algo de agradecer, ya que no hay muchas piscinas de 50 m donde podamos entrenar. En apnea, competir en una piscina de 50 m frente a una de 25 m tiene implicaciones positivas y negativas: se pierde un empuje de pared en DNF, lo que obliga a realizar más ciclos y consumir más energía; sin embargo, en monoaleta y bialeta se reducen los virajes en pared, lo cual te permite continuar la inmersión sin frenos y puede resultar beneficioso.

También hay una implicación mental, ya que nuestra mente está acostumbrada a predecir automáticamente cuándo llega la pared. Una piscina de 50 m puede hacerse dura si no la tienes trabajada. Por eso, haber podido entrenar previamente en este formato al que no estamos tan acostumbrados nos aporta mucha confianza.

Respecto al Campeonato de España, ¿cuáles son tus objetivos?

Mi objetivo está claro: tarjeta blanca en las tres disciplinas en las que compito, es decir, salir limpia sin descalificaciones por blackout o samba. Esto significa asegurar puntos para la Comunidad Valenciana, ya que cada metro suma para el equipo. A diferencia de otras competiciones, en el Campeonato de España se compite por comunidades.

La estrategia cambia: se trata de subir al podio sin poner en riesgo la puntuación del equipo. Si en el momento me siento fuerte para lograr una marca personal, lo haré, pero siempre con el máximo respeto hacia el equipo.

¿Y de cara al futuro?

En el futuro más próximo, el próximo noviembre tengo intención de participar en mi primera competición internacional, que tendrá lugar en Budapest. Allí me he marcado como reto personal competir con el protocolo AIDA, distinto al que estoy acostumbrada en España (CMAS). Será un desafío que me hace especial ilusión, ya que el protocolo de superficie de AIDA es más estricto y exige salir muy limpia.

Con AIDA, se debe retirar las vías respiratorias, dar una señal clara de OK y decir explícitamente “I’m OK” en inglés, todo ello en un orden específico y dentro de un tiempo limitado. En comparación, el protocolo de superficie de CMAS es algo más flexible. Afrontar este cambio supone un reto mental adicional que me motiva mucho.

Además, estoy muy ilusionada porque varios compañeros del club, algunos de los mejores apneístas de la Comunidad Valenciana y también a nivel nacional, se han animado a competir. Esperamos una competición de alto nivel que, sin duda, dará que hablar.

Por último, a nivel profesional, me hace especial ilusión iniciar, junto con Alfred Molina del Club Apnea El Puig, un nuevo proyecto de apnea dirigido a niños. Al fin y al cabo, ¿qué niño no ha probado a aguantar la respiración el máximo tiempo posible en la piscina de su barrio o pueblo? Desde el club queremos promover la apnea en piscina siempre desde la seguridad y el conocimiento. Comenzaremos organizando un campus de verano donde los niños y niñas aprenderán las bases de la apnea jugando y quién sabe, tal vez comencemos a formar a futuros campeones.

Competición DYN (monoaleta). / OCTAVIO AMAT

Programa del Campeonato de España de Apnea Indoor FEDAS 2026

Viernes, 17 de abril

18:30: reunión técnica de organización, comité de competiciones y capitanes de equipo en la sala habilitada de la piscina Esperanza Lag.

Sábado, 18 de abril

08:30: apertura de la competición e inicio de recepción de atletas en piscina y check-in en la mesa de control.

9:00: inicio del calentamiento para apnea estática (STA)

9:45 a 13:00: competición en la modalidad de estática (STA)

13:00 a 15:30: tiempo de descanso.

15:30: inicio del calentamiento para apnea dinámica (DYN)

16:00 a 19:00: competición en la modalidad de apnea dinámica (DYN)

Domingo, 19 de abril

8:00: inicio de recepción de atletas en piscina y check-in en la mesa de control.

8:45: inicio del calentamiento para dinámica sin aletas (DNF)

9:15 a 11:05: competición en la modalidad de apnea dinámica sin aletas (DNF)

11:15: inicio del calentamiento para dinámica con aletas bifins (DYN-BF)

11:45 a 14:00: competición en la modalidad de apnea dinámica con aletas bifins (DYNBF)

14:30: entrega de premios y clausura de la competición.

¿Dónde seguir en directo la competición nacional?

1ª Sesión – Sábado mañana

2ª Sesión – Sábado tarde

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3ª Sesión – Domingo mañana