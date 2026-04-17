Léleman Conqueridor iguala la eliminatoria y busca las semifinales en el desempate

El Léleman Conqueridor firmó uno de los mejores partidos de la temporada este sábado para igualar la eliminatoria de cuartos de final del playoff. Los valencianos brillaron con luz propia para deslumbrar a un CV Melilla que no pudo contener a su rival. Los visitantes se impusieron por 0-3 (21-25/23-25/28-30) en el Pabellón Javier Imbroda y fuerzan el tercer partido que determinará quién se hace con el billete para semifinales.

Un partido que arrancó con multitud de errores en el saque por parte de ambos conjuntos. Los nervios se apoderaron en un tanteo que se prolongó hasta el 12-14. Ningún equipo conseguía defender su saque y la red daba puntos en el marcador a uno y otro lado. Un bloqueo de Manu Furtado permitía a los valencianos tomar dos puntos de ventaja y Abdelkader solicitaba tiempo muerto. Conqueridor ampliaba la diferencia hasta el 15-19 con un bloqueo de Rubén que también había estado inspirado en el saque. La manga se decantaba para los visitantes, que fueron más regulares que sus rivales y llegaron a tener cinco bolas de sets. CV Melilla recortaba poniendo algo de incertidumbre, pero los valencianos acabaron llevándose el primero de los X sets (21-25).

Los locales empezaron a mostrar una cara más reconocible en el segundo set aunque los valencianos continuaban mandando sobre el marcador. El 7-9 obligaba a una pausa temprana en el banquillo melillense y Malaber se propuso devolver las tablas al marcador. Facu Funes se encargó de ampliar la ventaja hasta el 11-14 con una diferencia que volvió a empatar en el 16 iguales de nuevo Malaber. Al Léleman Conqueridor cada vez le costaba un poco más y CV Melilla se ponía por primera vez por delante en el 19-18 con un remate de Martina. En pista estaba un recuperado Javier Monfort que entró a probarse y terminó quedándose en pista. Pernambuco al saque directo recuperaba la ventaja en el tanteo y posteriormente lo conseguía un bloqueo de Joaquín Monteagudo. El central entró con mucho acierto en la recta final y el entrenador local solicitaba un tiempo muerto con el 22-23. Un bloqueo de Rubén López dejó a los valencianos con el segundo set sentenciado (23-25).

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La tercera manga también acabó para los valencianos después de un gran arranque del conjunto local. A los de Pablo Díaz les costó entrar en dinámica pero atravesado el tramo inicial volvieron a dominar el ecuador del partido. Cogiendo tres de diferencia, los locales no se dejaron llevar y el tiempo muerto de Abdelkader sirvió como efecto en los suyos. El Léleman perdía la ventaja llegando al 19 iguales y la incertidumbre se apoderó del encuentro. Los valencianos perdonaban la bola de partido hasta en cinco ocasiones y CV Melilla llegó a tener también oportunidad de cerrarlo a su favor. Joaquín Monteagudo y Rubén López siguieron generando daño por la zona central y entre Juanmi González y Javier Monfort se encargaron de cerrar la eliminatoria. Partido extraordinario de los valencianos liderados por un Aharón Gámiz impecable en defensa y un Paulo Renan que disfrutó repartiendo el juego con mucha comodidad.