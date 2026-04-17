València abre el calendario europeo de Ironman y prolonga su contrato por tres años más

El mayor espectáculo mundial de triatlón, el prestigioso circuito Ironman, vuelve a València este fin de semana con la celebración este domingo 19 de abril del IRONMAN® 70.3 Valencia 2026, una prueba que se ha consolidado como una de las citas más esperadas y que este año abre el calendario europeo de IRONMAN, la más prestigiosa franquicia del deporte de las tres disciplinas en todo el mundo. La prueba se ha presentado este viernes 17 de abril en el IRONMAN Village situado en la Playa de la Malvarrosa, junto al colegio Vicente Blasco Ibáñez, centro neurálgico de la prueba.

Así ha sido la presentación de IRONMAN 70.3 Valencia 2026 / JM López

3000 participantes

La edición de este año, que agotó inscripciones en apenas un mes y medio desde su apertura, reunirá a 3.000 triatletas de los que el 70% procede del extranjero. Destaca también la elevada participación femenina con un total de 480 mujeres inscritas. La prueba, consolida así su carácter internacional y se ha convertido en uno de los destinos IRONMAN preferidos por triatletas de países como Reino Unido, Países Bajos, Francia, etc. Destaca el elevado número de participantes (un 89%) que ha elegido València para disputar su primer IRONMAN 70.3. La edad media de los participantes es de 38 años, siendo el grupo 30‑34 el más numeroso

La prueba valenciana vuelve a ser un IRONMAN de media distancia (o medio Ironman, en lenguaje coloquial) por lo que los participantes se enfrentarán a 70.3 millas en total sumando los tres segmentos: natación, ciclismo y carrera a pie: 1,9 km de natación en la Playa de la Malvarrosa, 90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera a pie con meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde también se ubicará la meta.

La Malvarrosa acogió la presentación / JM LOPEZ

València renueva por tres años

La presentación contó con la asistencia de la Concejala de Deportes de València, Rocío Gil; el director General de Deporte, Luis Cervera y el Senior Regional Director de Ironman Group, Agustí Pérez.

Rocío Gil aprovechó para hacer un importante anuncio ya que IRONMAN seguirá en València al menos durante tres años más: "Esta misma mañana, en la Junta de Gobierno hemos aprobado que IRONMAN siga en València durante tres años más. Se trata de un evento que se ha consolidado, que empezó con el anterior equipo de gobierno con la labor de Borja Santamaría y que luego hemos seguido impulsándolo. Las cifras de participación reflejan la gran acogida que tiene esta prueba que en poco más de un mes agotó inscripciones. Este fin de semana en València vamos a tener el 80% de ocupación hotelera".

Agustí Pérez, como responsable de la organización, resaltó la calidad que ha alcanzado la prueba de València: "gracias a la ciudad, a la sociedad valenciana, a las empresas que nos apoyan, a todos los que trabajan en este evento. Es muy bonito ver el ambiente que tenemos ya en la Malvarrosa de salud, deporte... ", Pérez resaltó también el hecho de que València "es la primera prueba europea del circuito Ironman y eso es posible porque aquí hay unas condiciones privilegiadas, el mar está perfecto para nadar cuando en gran parte de Europa aún hace un tiempo invernal". El Regional Director de Ironman agradeció también el apoyo de todas las poblaciones implicadas en la organización ya que el segmento de ciclismo atravesará además de València, localidades como Alboraia, Massamagrell, Náquera, Serra, Bétera, San Antonio de Benagéber y Paterna.

Una de las novedades de esta edición es que el segmento de natación se celebrará en la Playa de la Malvarrosa: "es más cómodo para los participantes, aquí hay un gran ambiente de deporte, se puede aparcar bien" mientras que en el ciclismo también habrá alguna novedad: "por primera vez utilizaremos la autovía para salir de Alboraya, algo que hará más rápido el circuito".

1900 m. de natación / Ironman

90 kms de ciclismo / Ironman

21 kms. de carrera a pie / Ironman

El director General de Deporte, Luis Cervera resaltó que IRONMAN Valencia contribuye "a promocionar la marca de València y es un evento destacado dentro del gran calendario de deporte de alton nivel que agoce la Comunitat Valenciana. Se está trabajando muy bien en el mundo del triatlón gracias en gran parte al trabajo de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana".

El campeón del mundo de IRONMAN, encabeza el cartel

En el plano deportivo, la prueba contará con un potente cartel profesional de más de 100 atletas élite. Destaca la participación del campeón del mundo IRONMAN 2023, Sam Laidlow (FRA), que debutará en la distancia, junto al vigente campeón Johannes Vogel (DEU). En la categoría femenina, lideran el campo la campeona de Europa IRONMAN 70.3 2025, Lena Meißner (DEU), la defensora del título Daniel Kleiser (DEU) y la francesa Marjolaine Pierre (FRA).

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Los profesionales competirán por una parte de los 40.000 dólares en premios y por plazas de clasificación para el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 de Niza.