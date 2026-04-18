El acierto de cara a puerta condena al Fertiberia Puerto de Sagunto

El Fertiberia Puerto Sagunto cae por la mínima (26-25) en su visita al Barça Atlètic en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en la vigesimoséptima jornada de la División de Honor Plata.

El choque tuvo un claro protagonista desde el pitido inicial: Oriol San Felipe, que marcó cuatro goles en los primeros cuatro minutos. Gracias a estos tantos, los locales lograron sus primeras ventajas (+3) con el 4-1 y el 5-2. Aprovechando una superioridad numérica tras la exclusión de dos minutos a Guido Bayo, junto a las paradas de Juani Villarreal y las transiciones rápidas, los visitantes firmaron un parcial de 0-2 para recortar distancias hasta el 5-4. En el minuto diez, Guido Bayo vio su segunda exclusión.

Los rojiblancos comenzaron a toparse una y otra vez con Filip Saric en portería. En el minuto 17, Sergio Mallo solicitó su primer tiempo muerto al ver cómo los azulgranas alcanzaban su máxima ventaja de cuatro goles (10-6). El filial barcelonista dispuso de una posesión para ampliar la diferencia a cinco tantos, pero no la aprovechó, lo que permitió a los porteños volver a meterse de lleno en el partido, en gran parte gracias al lanzamiento exterior de sus primeras líneas. El resultado al descanso fue de 14-12.

Los valencianos sobrevivieron a una doble inferioridad numérica nada más comenzar la segunda mitad, manteniéndose con opciones de puntuar. Juani Villarreal elevó aún más su porcentaje de paradas respecto a la primera parte, y los de la Comunidad Valenciana se colocaron por primera vez por delante en el marcador en el minuto 38 (15-16), momento en el que Dani Ariño detuvo el encuentro. En el ecuador del segundo tiempo, la igualdad era máxima con el 18-18.

Las continuas malas decisiones en ataque de los rojiblancos, especialmente en las conexiones con el pivote, propiciaron que los catalanes recuperaran la ventaja (20-19). Superado el minuto 50, se vivió un tramo de intercambio de golpes en el que destacó un omnipresente Mikael Lopes. De nuevo, la falta de acierto de cara a portería condenó a los rojiblancos, con dos lanzamientos fallados en las últimas acciones. Anselmo Collado sentenció la contienda. El resultado final fue de 26-25.

El próximo compromiso del Fertiberia Puerto Sagunto será el próximo sábado a partir de las 18:30 horas, cuando recibirá al Blendio Sinfín en el Pabellón Port de Sagunt.

FICHA TÉCNICA:

Barça Atlètic (26): Pau Hernández (), Xavier Moreno (), Guido Bayo (3), Oriol San Felipe (5), Guillem Pino (1), Mikael Lopes (4), Anselmo Collado (6), Filip Saric (-), Jan Blas (), Carlos Martín (), Hannes Nilsson (-), Manuel Ortega (2), Marc Navarro (-), Miguel Ángel Martín (2), Quim Rocas (2), Marc Villarreal (1).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (25): Juani Villarreal (1), Olivares (2), Paco Ruiz (3), Jakob Pelko (2), Dani Martínez (-), Pozzer (1), Arnau Fernández (1), Julen Urruzola (), Gonzalo (1), David García (-), Matheus de Novais (2), Serradilla (4), Capitán (3), Zungri (3), Carlos Martín (2), Teixidor (-).

Árbitros: Abel Juncal López y Ángel Mateos Alonso.

Exclusiones: Guido Bayo (2), Hannes Nilsson, Quim Rocas, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Antonio Capitán (2) y Nicolás Zungri en forma de dos minutos y Antonio Capitán y Manu Etayo mediante tarejta amarilla.

Parciales: 5-2, 6-4, 8-6, 10-6, 12-9, 14-12 (descanso); 15-13, 15-16, 17-18, 20-19, 23-22 y 26-25 (final).

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