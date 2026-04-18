Canales firma su cuarta victoria consecutiva en la MiM de FUGA Penyagolosa Trails

FUGA Penyagolosa Trails volvió a poner al límite a los mejores corredores en una jornada de máximo nivel. El ambiente en todo el recorrido y el ritmo de carrera dieron forma a una edición que ya se inscribe entre las más destacadas.

MiM

En la MiM, José Ángel Fernández “Canales” volvió a ser uno de los grandes protagonistas, firmando una victoria muy emotiva y sumando su cuarta consecutiva en Penyagolosa. La carrera masculina se decidió en un espectacular duelo codo con codo con el estadounidense Dakota Jones, que no ha dado tregua en ningún momento y ha cruzado la meta apenas dos minutos después. Tras ellos, el podio lo completó Mario Olmedo, que hizo un 2º puesto en la MiM en 2023, y que estuvo encabezando la carrera junto con Canales y Dakota hasta prácticamente mitad de la prueba.

Completaron el top 5 el granadino Fran Anguita, que debutó en Penyagolosa y el rumano, Leonard Mitrica, atleta que repitió por segundo año consecutivo.

Podio masculino de la MiM. / Jose Miguel Muñoz

En categoría femenina, la victoria fue para la noruega Sara Rebekka Linde, que tras cinco participaciones en la prueba logró por fin subir a lo más alto del podio. Madre de cuatro hijos y gran conocedora del recorrido, Linde firmó una carrera muy completa en un día marcado por el calor desde primeras horas. Inés Astraín fue segunda, después de pasar por Borriol a ritmo de récord, aunque las altas temperaturas le impidieron liderar la carrera en la segunda mitad de la prueba. Con esta actuación y con su imborrable sonrisa, Inés acumula su segundo podio en la MiM. Muy cerca llegó la catalana Anna Comet , tras una carrera de menos a más en la que ha estado presionando hasta los últimos metros.

El top 5 femenino lo completaron las también catalanas Gisela Carrión y Cèlia Balcells, en una clasificación de gran nivel.

Top 5 de la competición femenina de la MiM. / Jose Miguel Muñoz

CSP

La CSP, que arrancaba en la medianoche desde la Universitat Jaume I, volvió a ofrecer una carrera de enorme exigencia. En categoría masculina, Raúl Butaci se llevó la victoria tras una actuación muy consistente, en una prueba en la que Julen Calvó fue uno de los grandes referentes. Calvó encabezó buena parte de la carrera, siempre muy cerca de Butaci, y cruzó la meta en segunda posición a tan solo 40 segundos. El tercer puesto fue para Joaquín López, atleta de Kailas FUGA que llegaba directo de Ecuador, mientras que el top 5 lo completaron los corredores valencianos Francisco Rodríguez, corredor habitual de la prueba, y Arnau Seguí, que acabó en 5º puesto tras llevarse la plata en la anterior edición.

Podio masculino de la CSP. / Jose Miguel Muñoz

En categoría femenina, Gemma Arenas volvió a demostrar su idilio competitivo con Penyagolosa. Con nada menos que ocho podios en la prueba, la manchega regresó al cajón firmando su tercera victoria en la distancia larga. La británica Emi Dixon fue segunda en lo que fue para ella una carrera muy técnica. La canaria Yasmina Castro completó el podio, la atleta de Vecindario demostró hallarse en un buen estado de forma enlazando dos competiciones de ultra en dos fines de semana consecutivos.

La corredora provincial Sonia Escuriola, otra habitual de Penyagolosa, y Elena Mihai, cerraron el top 5 de mujeres en la distancia larga.

Podio femenino de la CSP. / Jose Miguel Muñoz

Más allá de los resultados, la jornada volvió a reflejar la esencia de FUGA Penyagolosa Trails: un recorrido exigente, un entorno único y una afición entregada en cada punto del trazado. La retransmisión en streaming permitió seguir en directo los momentos clave de la prueba, acercando la emoción de la carrera a miles de espectadores.

Valoraciones

El director de FUGA Penyagolosa Trails, Tico Cervera, ha querido destacar lo que se vive más allá de lo deportivo: “Es impresionante ver cómo se vuelca la gente. Los voluntarios siempre están ahí, desde primera hora hasta el final, y los pueblos convierten la carrera en algo mucho más grande que una competición. Ese ambiente que se genera es único, y sin duda alguna, es una de las señas de identidad de Penyagolosa”.

Desde la salida en la Universitat Jaume I hasta la llegada en Sant Joan de Penyagolosa, la carrera volvió a recorrer un trazado que combina exigencia y simbolismo, reafirmando el carácter único de la prueba dentro del calendario.

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