‘Punt a punt’ oferix el partit del Castellón CF front al Burgos CF
Este és el carrusel esportiu que prepara l’equip del programa Punt a punt des d’este divendres 17 fins al dijous 23 d’abril.
A partir de les 6 de la vesprada i en rigorós directe, el programa que lidera Luis Urrutia oferix l’última jornada de l'Eurolliga amb el partit Dubai-Valencia Basket, que es juga a les 20 h. Amb la narració del mateix Urrutia, els comentaris de Nacho Rodilla i la coordinació de Paco Polit. Coneixerem el rival de l'equip de Pedro Martínez per als playoffs al Punt a punt.
L’oferta esportiva per al dissabte 18 d’abril començarà a les 12 del matí i entre altres oferirà el partit de la jornada en segona divisió en directe, des de Castalia, Castelló-Burgos (18.30h). No faltarà tot el futbol regional, el partit clau per l'ascens de l'Acero, l’última jornada de divisió d'honor d'handbol femení i la final de la Copa del Rei de futbol entre L’Atlètic de Madrid i la Reial Societat (21 hores).
Diumenge 19 d’abril, el programa oferirà més de 12 hores d’esport en directe. Inclou la triple cita de primera Federació: des de l’estadi Nou Pepico Amat el partit del líder: Eldense-Cartagena (a les 18.15 h) a més del Sabadell-Hércules (18.15 h) que també es podrà seguir en directe per la televisió pública i l'Alcorcón-Villarreal B (16 h).
Podrem seguir tot el que passe a la Lliga ACB amb el Girona-Valencia Basket (18 h) i la Lliga nacional de futbol sala amb el Ferrol-Servigroup Peníscola (13 h). Tots els marcadors i totes les emocions de l'esport valencià es viuen al Punt a punt.
La pròxima setmana, l’equip del Punt a punt estarà dimarts 21 d’abril en antena a partir de les 6 de la vesprada per a oferir la jornada intersetmanal de primera divisió. Viurem el partit Mallorca-València (19 h) amb la narració de Luis Urrutia i els comentaris de Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Carlos Egea.
El programa continuarà dimecres 22 d’abril, des de les 6 i mitja de la vesprada des del Martínez Valero. Coordinat per Salva Folgado amb la narració en directe de l'Elx i l'Atlétic de Madrid, que es juga a les 19 hores,amb Raúl Pina i els comentaris de Carlos Urrutia i Javier Subirats.
Dijous serà el torn del Llevant i el Villarreal amb els partits que tanquen la jornada intersetmanal de primera divisió. Al Ciutat de València, Llevant-Sevilla a partir de les 19 hores i des del Carlos Tartiere, Oviedo-Villarreal a les 21.30 hores.
