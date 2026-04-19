La valenciana Marta Ferrando, campeona de Europa sub 16 de vela Ilca 4 en Los Narejos
La integrante de la selección española y del club náutico de Valencia, campeona de España y oro en la Copa de España, fue la mejor entre las 168 partidipantes y terminó undécima en la general absoluta
EFE
La valenciana Marta Ferrando se proclamó campeona de Europa sub 16 de vela Ilca 4 en Los Narejos tras 12 mangas en aguas alcazareñas del Mar Menor.
La integrante de la selección española y del club náutico de Valencia, campeona de España y oro en la Copa de España, fue la mejor entre las 168 partidipantes y terminó undécima en la general absoluta con 169 puntos.
En esa clasificación el triunfo se lo llevó la francesa Capucine Deltel, seguida de la griega Eleni Alchanati y la también gala Louise Rahn.
Cuarta fue Blanca Ferrando, hermana de Marta, y octava María Fenoll, del club alicantino Santa Pola.
Entre la flota masculina, con 258 competidores, ganó el italiano Enrico Morina, seguido del griego Stefanos Samaras y el suizo Leo Gosling, con el cántabro Fernando Echávarri sexto tras aguantar en el podio durante parte del campeonato, el canario Alejandro Pérez séptimo y el también cántabro David Sales undécimo.
En sub 16 masculino ganó el italiano Filippo Noto, seguido del griego Leonidas Kalpogiannakis y del turco Demir Saygin, con el balear Stanley Krueger como el mejor español, quinto de la categoría y decimoquinto de la general.
Ángel Peñalver, del club náutico local Mar Menor, fue sexto y trigésimo quinto en la absoluta, y Daniel Martínez, del Los Nietos, decimoquinto y septuagésimo quinto, respectivamente.
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