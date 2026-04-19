Sam Laidlow (FRA) y Cathia Schär (SUI) se proclaman vencedores del IRONMAN 70.3 Valencia

Sam Laidlow (FRA) y Cathia Schär (SUI) se proclamaron vencedores de la tercera edición del triatlón IRONMAN® 70.3® Valencia, imponiéndose ambos con récord del circuito, con unos tiempos de 3:33:56 y 4:03:39, respectivamente. Sophie Evans (GBR) y Lena Meissner (GER) ocuparon la segunda y tercera posición del podio femenino, mientras que Lasse Nygaard Priester (GER) y Fabian Kraft (GER) completaron el podio en la categoría masculina.

Laidlow salió del agua dentro de un numeroso grupo perseguidor, a tan solo 13 segundos del líder del segmento de natación, Sven Thalmann (SUI). El campeón del mundo IRONMAN 2023 no tardó en exhibir su gran nivel sobre la bicicleta, asumiendo rápidamente el liderato y completando los 90 km del recorrido en un espectacular tiempo de 1:55:54. A continuación, firmó una media maratón de 1:10:17, con Nygaard Priester pisándole los talones tras registrar la carrera a pie más rápida del día (1:07:02) y cruzar la meta a apenas un minuto del campeón del mundo.

Valencia VLC SPD Ironman carrera a pie ciclismo y natación / Francisco Calabuig / LEV

En la prueba profesional femenina, Cathia Schär se mantuvo en la lucha durante toda la jornada, saliendo sexta del agua y marcando el tercer mejor parcial de ciclismo del día. En el primer kilómetro de la carrera a pie, Schär dio alcance a Marjolaine Pierre, que había llegado liderando el segmento ciclista a la T2. Schär se mostró muy sólida durante toda la carrera, completando el recorrido a pie en 1:16:07 y logrando así su primera victoria en un IRONMAN 70.3. Por detrás, Pierre fue perdiendo posiciones mientras Sophie Evans y Lena Meissner se hicieron con la segunda y tercera plaza, respectivamente.

La propia Cathia Schär, primera mujer en cruzar la línea de meta, señaló:

“Fue una carrera muy bonita. Al ser solo mi tercera prueba en esta distancia y la primera de la temporada, no sabía muy bien qué esperar. Me sentí fuerte en la bicicleta y pude alcanzar al grupo de cabeza con bastante rapidez, aunque tuve que trabajar duro para mantenerme con ellas hacia el final. La primera vuelta de la carrera a pie fue muy buena y pude apretar, mientras que la segunda resultó más exigente, pero en general disfruté mucho de la prueba, especialmente del increíble apoyo del público a lo largo del recorrido.”

Valencia VLC SPD Ironman carrera a pie ciclismo y natación / Francisco Calabuig / LEV

El ganador masculino, Sam Laidlow, explicó tras cruzar la línea de meta: “En general, tuve un día realmente muy bueno y todo salió según lo previsto. Antes de la carrera, me sentía más seguro en la carrera a pie que en la bicicleta, pero al final acabé sintiéndome incluso más fuerte sobre la bici. Llegué a la T2 con una ventaja mayor de la que esperaba, sabiendo que había corredores muy rápidos por detrás, así que me concentré en mantener un ritmo constante. Tuve algunos problemas de calambres alrededor del kilómetro 15, pero aflojé un poco, pude recuperarme y asegurar la victoria, lo que me hace muy feliz.”

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Con la participación de más de 30 profesionales femeninas y 70 profesionales masculinos, la carrera fue una emocionante batalla hasta el final, convirtiéndose en el arranque perfecto de la temporada europea. Sam Laidlow y Cathia Schär se llevarán un premio de 5.500 dólares cada uno, con una dotación total en premios de 40.000 dólares. Cathia Schär, Sophie Evans, Sam Laidlow y Lasse Nygaard Priester han asegurado su plaza para el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 2026 que se celebrará en Niza.