Boxeo
Sheila Martínez conquista su cuarto título continental
La boxeadora de Massanassa superó a la madrileña Alba Sánchez en la pelea por el cinturón EBU de peso pluma
El Gran Casino de Madrid de Torrelodones ha sido testigo de un nuevo hito para el boxeo valenciano: Sheila Martínez demostraba una vez más su hegemonía al conquistar su cuarta corona continental de peso pluma tras superar en el combate por el título a Alba Sánchez. La de Massanassa, afincada en l'Alfàs del Pi, se llevaba la victoria a los puntos tras dominar el combate y celebra así su cuarto cinturón de campeona de la EBU. Martínez, que regresa así por todo lo alto al ring, había conquistado este título ya en otras tres ocasiones, la última en 2024.
Regreso al mundo profesional
Sheila Martínez se reivindica así en el circuito profesional del que ha estado apartada durante más de un año. La valenciana tomó la decisión de centrarse en obtener una plaza para los Juegos Olímpicos de París, algo que no logró quedándose a las puertas de cumplir su sueño olímpico. Tras la decepción, Martínez ha vuelto con toda la fuerza y en Madrid superó a Alba Sánchez, que llegaba como vigente campeona de España y que, además, como madrileña, competía en casa.
La boxeadora de Massanassa, que dejó el fútbol, deporte en el que llegó a jugar en el Valencia CF y el Levante UD por los cuadriláteros, sigue dando pasos hacia su gran sueño: el campeonato del Mundo. Una vez más, los colores granotas, que siempre le acompañan, volvieron a estar presentes en el Gran Casino de Madrid, escenario del regreso a lo más alto de la valenciana.
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