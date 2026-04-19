El atletismo valenciano, con Quique Llopis a la cabeza, acapara los principales premios en la Gala del Atletismo Español

El atletismo valenciano fue protagonista este sábado 18 de abril en la Gala del Atletismo Español 2025 celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo organizada por la Federación Española donde se reconoció a los más destacados de la temporada en todas sus categorías.

Llopis y Pérez, los mejores atletas

María Pérez y Quique Llopis fueron distinguidos como mejores atletas españoles del año2025 tras firmar una temporada de consolidación en la élite internacional, en ambos casos marcada por la regularidad competitiva y su presencia en las grandes citas del calendario.

Quique Llopis logra otro premio / RFEA

El valenciano Quique Llopis confirmó en 2025 su crecimiento sostenido en los 110 m vallas, consolidándose como uno de los grandes referentes europeos de la prueba. Tras una sólida temporada bajo techo donde logró igualar su propia co-plusmarca nacional de 60 m vallas con 7.48, trasladó ese rendimiento al aire libre, donde corrió en unos espectaculares 12.98 (+2.3) que le dieron el título nacional una vez más al aire libre. Además, en el Mundial de Tokio 2025, nos hizo soñar de nuevo, consiguiendo finalmente una gran cuarta posición.

La marchadora granadina, María Pérez, integrante del Diputación Valencia Club de Atletismo, continúa ampliando una trayectoria ya histórica dentro del atletismo español y consigue, por tercera vez consecutiva, este galardón. Bajo la dirección de Jacinto Garzón, ha mantenido su condición de referencia mundial en la marcha atlética gracias a sus resultados en un 2025 histórico para ella. Además, por primera vez desde la creación de los prestigiosos World Athletics Awards, una atleta española ha sido reconocida como Mejor Atleta del Año “Fuera del Estadio”, a cargo de María Pérez, como reconocimiento a su rendimiento global con sus dos títulos mundiales en el pasado Mundial de Tokio en las pruebas de 20 km y 35 km marcha.

En el apartado técnico, Jacinto Garzón, entrenador de la también galardonada María Pérez, fue reconocido con el Premio “José Luis Torres” al mejor entrenador del año.

El Playas de Castellón y Diputación Valencia, mejores clubes

En el ámbito de clubes, el Facsa-Playas de Castellón fue premiado como mejor club masculino, prolongando su dominio competitivo, mientras que el Diputación Valencia C.A. recibió el galardón en categoría femenina, regresando al palmarés tras varios años y consolidándose como el club más laureado en esta categoría.

Diputación Valencia CA, mejor club femenino / RFEA

Playas de Castellón, mejor club masculino / RFEA

Triplete para Valencia Ciudad del Running

Los premios a mejores organizadores volvieron a reflejar el alto nivel del calendario nacional, con reuniones y pruebas que destacan tanto por sus resultados deportivos como por su capacidad organizativa, consolidando a España como uno de los referentes internacionales en el atletismo. Valencia, la Ciudad del Running, acaparó los principales premios repitiendo triplete: El Maratón Valencia, el Medio Maratón y el 10K Valencia revalidan su corona de Mejores Carreras de España. Así, en el ámbito de las carreras en ruta, València reafirma su posición como epicentro del atletismo internacional y nacional.

Maratón Valencia Trinidad Alfonso, mejor Maratón / RFEA

Mejor Medio Maratón / RFEA

10K Valencia Ibercaja, Mejor 10 de España / RFEA

Pilar Lopez

La Gala contó con la presencia de representantes institucionales y del ámbito deportivo, en una edición que volvió a poner en valor un año de alto nivel competitivo, tanto en resultados como en desarrollo estructural del atletismo español.

La lista completa de premiados en la Gala del Atletismo Español

¤ Mejores Atletas: María Pérez y Quique Llopis

¤ Finalistas Mejores Atletas Femeninas: Marta García, María Pérez y Paula Sevilla

¤ Finalistas Mejores Atletas Masculinos: Mohamed Attaoui, Quique Llopis y Paul McGrath

¤ Mejores Atletas Sub23: María Forero y Abel Jordán

¤ Mejores Atletas Sub20: Sofía Santacreu y Ander Garaiar

¤ Mejores Atletas Generación Atletismo: Aitana Alonso y Hugo Casañas

¤ Mejores Atletas Master: Esther Colás y Juan Luis López Anaya

¤ Premio José Luis Torres Mejor Entrenador/a: Jacinto Garzón

¤ Mejor Entrenador Generación/a Atletismo: Valentín Rocandio

¤ Mejores Jueces/zas: Alicia Ruano e Ignacio Rego

¤ Mejores Clubes: Facsa-Playas de Castellón (hombres) y Diputación Valencia C.A. (mujeres)

¤ Mejor Federación Autonómica: Federación Catalana de Atletismo

¤ Mejor organizador de Meeting Pista Cubierta: World Indoor Tour Gold Madrid 2025

¤ Mejor organizador de Meeting Aire Libre: World Athletics Continental Tour Silver Madrid 2025

¤ Mejor organizador de Milla: Milla Internacional de Berango

¤ Mejor organizador de 10 km en Ruta: 10K Valencia Ibercaja by Kiprun

¤ Mejor organizador de Medio Maratón:

¤ Mejor organizador de Maratón: Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

¤ Mejor organizador de Ultrafondo: Campeonato de España de 50 km y 100 km Málaga 2025

¤ Mejor organizador de Campo a Través: XXI Cross Internacional de Atapuerca

¤ Mejor organizador de Marcha Atlética: Gran Premio Internacional Cantones de A Coruña

¤ Mejor organizador de Trail Running: Canfranc-Canfranc

¤ Premio Iberdrola Be Athletics Women: María Vasco

¤ Premio Igualdad y Diversidad: Fundación Sportium

¤ Récords de España batidos en 2025:

AIRE LIBRE: Jaël-Sakura Bestué (200 m), Marta García (5000 m), Jesús David Delgado (400 m vallas), equipo femenino 4x100 m (María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Esperança Cladera), equipo femenino 4x400 m (Paula Sevilla, Daniela Fra, Eva Santidrián y Blanca Hervás) y equipo mixto 4x400 m (Carmen Avilés, Blanca Hervás, Samuel García y David García; Blanca Hervás, Paula Sevilla, Manuel Guijarro y Julio Arenas).

SHORT TRACK: Elvin Josue Canales (800 m), Enrique Llopis (60 m vallas), María Isabel Pérez (60 m), Paula Sevilla (400 m), equipo femenino 4x400 m (Paula Sevilla, Daniela Fra, Eva Santidrián y Blanca Hervás), equipo mixto 4x400 m (Carmen Avilés, Daniela Fra, Manuel Guijarro y Bernat Erta) y equipo masculino 4x400 m (Manuel Guijarro, Óscar Husillos, Bernat Erta y Markel Fernández).

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RUTA: Thierry Ndikumwenayo (5 km), Ilias Fifa (10 km), Carla Gallardo (10 km), Carlos Gazapo (100 km), Estefanía Unzú (100 km) y Miguel Ángel López (35 km marcha).