El FACSA Playas de Castellón hace historia en Oviedo: 18 años seguidos como el mejor club de España

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo se vestirá de gala este sábado 18 de abril para acoger la Gala del Atletismo Español. En este escenario, el FACSA Playas de Castellón recibirá el premio que le acredita, una vez más, como el Mejor Club del Año en categoría masculina, un galardón que el club castellonense encadena de manera ininterrumpida desde hace casi dos décadas.

Una temporada de hegemonía absoluta

El reconocimiento de la RFEA responde a un 2025 donde los atletas del FACSA Playas de Castellón han liderado el atletismo nacional en pista, ruta y campo a través. El club no solo ha demostrado su fuerza individual, logrando nueve medallas en el Nacional short track de Madrid y siendo el líder del medallero en el Campeonato de España de Tarragona al aire libre, sino que ha mantenido su hegemonía deportiva en las competiciones por equipos.

El pasado año, el conjunto castellonense revalidó sus títulos en la Liga Joma, tanto bajo techo como al aire libre, alcanzando la mítica cifra de 17 campeonatos en ambas modalidades. A estos éxitos se suma la victoria en el Campeonato de España de Campo a Través por clubes, cerrando un círculo de regularidad y talento que sitúa al club en una dimensión única dentro del deporte español.

Reconocimiento al atletismo valenciano

La gala también servirá para premiar el gran nivel del atletismo de nuestra comunidad, ya que el Diputación Valencia C.A. recibirá el galardón como mejor club en categoría femenina. Tras varios años de dominio del Facsa-Playas en ambas categorías, el club valenciano regresa a lo más alto tras una temporada brillante, consolidándose como el club más laureado de la historia en el cuadro femenino.

Dominio del FACSA Playas de Castellón. / SD

Cita con la excelencia en Oviedo

La entrega de premios tiene lugar mañana sábado a las 19:30 horas y contará con la presencia de los mejores atletas, técnicos y directivos del país. Para el FACSA Playas de Castellón, este décimo octavo galardón consecutivo es un tributo al esfuerzo diario de todos los que forman parte de la familia del club y un impulso para seguir trabajando en la misma dirección.

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Este nuevo éxito reafirma que el modelo de gestión y formación del club sigue siendo la referencia absoluta, demostrando año tras año que en Castellón no solo competimos, sino que lideramos el camino del atletismo nacional.