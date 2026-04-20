Léleman Conqueridor y Emanuele Zanini acuerdan la rescisión de su contrato

El Léleman Conqueridor ha oficializado este lunes la rescisión del contrato de Emanuel Zanini. La entidad y el técnico italiano han llegado a un acuerdo para la resolución amistosa de la relación laboral entre ambas partes. Desde la entidad se desea aclarar que, tras una evaluación más exhaustiva de los hechos que llevaron a apartar al entrenador, no se produjo ninguna infracción del código ético por parte de ninguna de las partes.

Una vez finalizada la temporada y esclarecidos los hechos, ambos han reconocido que ya no existen las condiciones idóneas para continuar la vinculación deportiva. El Léleman Conqueridor desea destacar la profesionalidad y actitud que ha demostrado Emanuele Zanini en todo momento desde su llegada a Valencia la pasada temporada, en la que contribuyó a clasificar a semifinales de la Superliga.

El club quiere dejar constancia que su comportamiento en todo momento ha sido acorde al puesto de trabajo de entrenador, y que el presente comunicado se realiza en aras a esclarecer cualquier información difundida en las redes sociales o medios de comunicación, que pudiera haber perjudicado su imagen y reputación como persona y como entrenador tras ser apartado a principios de marzo.

Zanini en el área técnica / LÉLEMAN CONQUERIDOR

El técnico italiano llegó a Valencia en marzo de 2025, con la última jornada de la Superliga en juego y los playoffs por delante, en los que consiguió que la plantilla se clasificara por primera vez en sus historia a la CEV Challenge Cup. Zanini dirigió al Léleman Conqueridor en su debut europeo superando la primera eliminatoria de dieciseisavos ante el FINO Kaposvar y cayendo en octavos de final contra el Norwid Czestochowa. También ha acompañado al club en su primera Copa del Rey como anfitrión, donde fueron derrotados por el CV Melilla en cuartos de final.

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Ambas partes separan sus caminos de mutuo acuerdo y se desean éxitos en sus futuros proyectos profesionales tras una temporada que no ha sido fácil. El club tuvo que hacer frente durante el tramo más cargado del calendario a cuatro lesiones graves de sus jugadores titulares: Manu Furtado, Rubén López, Luis Vidal y Aharón Gámiz. Factores que también han dificultado la planificación diaria de la plantilla y del cuerpo técnico. El Léleman Conqueridro y Emanuele Zanini ponen fin a su relación deportiva tras esta temporada y el club le agradece su experiencia e implicación depositada en el proyecto.