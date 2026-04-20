El Natulim Sailing Team se impone en Calpe en la segunda prueba de la Liga Iberdrola

El Natulim Sailing Team se proclamó vencedor de la segunda prueba de la Liga Iberdrola de vela femenina, disputada este fin de semana en aguas de Calpe (Alicante), tras dos jornadas marcadas por la igualdad y el alto ritmo de competición. El equipo del CN Sevilla firmó una actuación muy sólida para hacerse con el triunfo final. RCN Gran Canaria y Team Balís-Vela.cat completaron el podio.

Tras completarse el round robin durante la mañana del domingo, los seis mejores equipos han accedido a las medal races, en las que se ha decidido el podio final en un formato que ha vuelto a poner en valor la igualdad entre tripulaciones navegando en embarcaciones Tom 28.

Disputaron estas finales el Natulim Sailing Team, el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Team Balís-Vela.cat, el Club Náutico Altea, el Real Club Náutico de Calpe y el equipo del Consejo Superior de Deporte Militar, este último uno de los debutantes en el circuito en esta prueba.

Declaraciones

El Natulim Sailing Team, que ya había mostrado un gran nivel en la jornada inaugural, supo mantener la regularidad en el tramo decisivo del campeonato, resolviendo con solvencia tanto el round robin como las Medal Races de este pasado domingo. Carlota Massana, del equipo andaluz, ha explicado: "Hoy hemos tenido muy buenas condiciones, con unos 8-10 nudos. Hemos hecho cuatro clasificatorias y tres finales. Al principio hemos empezado mal pero luego hemos ido recuperando y hemos hecho tres primeros. La final ha estado muy reñida pero al final nos ha salido bien".

El segundo puesto fue para el equipo del Real Club Náutico de Gran Canaria, patroneado por Inés Martín-Urda, que volvió a mostrarse muy competitivo para finalizar con 43 puntos. Martín-Urda valoraba así la jornada final: "Estamos muy contentas con el resultado. Ha sido una regata muy divertida, con condiciones espectaculares y una muy buena coordinación a bordo, lo que nos ha permitido lograr este resultado. Nuestro objetivo es participar en todos los eventos de la Liga", ha asegurado la patrona canaria.

El Team Balís-Vela.cat, que había liderado la clasificación tras la primera jornada, cerró el podio en tercera posición con 44 puntos.

A las puertas del podio acabó el Club Náutico Altea, seguido por el RCN Calpe Team Pulperas y la tripulación del Consejo Superior de Deporte Militar.

La prueba de Calpe reunió a un total de 13 tripulaciones procedentes de Canarias, Murcia, Cataluña, Galicia, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, confirmando la amplia representación territorial del circuito. Además, en esta segunda cita de la Liga Iberdrola han participado hasta siete nuevos equipos.

El CN Arenal, en Mallorca, próximo anfitrión

La Liga Iberdrola afrontará su tercera prueba del calendario los días 16 y 17 de mayo en el Club Náutico Arenal de Mallorca, donde el circuito continuará su recorrido como una de las grandes referencias de la vela femenina nacional.

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La Liga Iberdrola está organizada por la Real Federación Española de Vela, Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting, Real Club Náutico Calpe, Club Náutico Arenal, Real Federación Gallega de Vela y Club Náutico Altea, y cuenta con la colaboración de las federaciones autonómicas sedes de las regatas.