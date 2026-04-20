Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Dubai Basketball 85-95 Valencia Basket. Badio celebra su renovación con un partidazo que vale la segunda plaza.

Clasificación.

Liga ACB: Bàsquet Girona 81-84 Valencia Basket. ¡Héroe Reuvers! Así ha sido su triplazo para darle la victoria a Valencia Basket ante el Girona.

Clasificación.

Primera FEB: Grupo Alega Cantabria 74-82 HLA Alicante

Clasificación.

Segunda FEB: Spanish Basketball Academy 85-80 Proinbeni UPB Gandia; Club Esportiu Bàsquet Llíria 80-87 Amics Castelló; CBZ 72-73 Maderas Sorlí Benicarló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: Socage Jovens L'Eliana 85-67 Bauhaus Godella; BC Peñíscola 69-89 Fundació Caixa Rural Vila-real; CB Jovens Almàssera 76-60 Amics Castelló B; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 92-84 CB Morvedre; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 94-81 Cemalu Aldaia; CB Puerto Sagunto 80-56 Picken Claret; The Fitzgerald el Pilar 82-67 Topsurface NB Paterna.

Clasificación.

Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent 71-65 Maristas Valencia; CBI Elche 85-69 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; ESET Ontinet 82-73 Lucentum Alicante; Servigroup Benidorm 76-88 Rigalli Alginet; Decprocon Carolinas 87-89 Estudiantes Cartagena; Velabasket CB Sueca 124-58 CA Montemar. Descansa: Personalhome Adesavi.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 62-70 Durán Maquinaria Ensino. El Valencia Basket despide la Liga Regular en el Roig Arena con una intranscendente pero amarga derrota.

No pudo cerrar con victoria el Valencia Basket la liga regular en el Roig Arena, donde cayó por 62-70 ante Durán Maquinaria Ensino en un partido que se decidió en los minutos finales. El conjunto taronja, condicionado por la falta de acierto en la segunda mitad, no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante un rival muy sólido. Pese a la derrota, las de Rubén Burgos finalizan terceras con un balance de 21-8 y ya miran a los play-offs.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Domusa Teknik ISB 84-80 La Cordà NB Paterna; Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino 48-62 Fustecma NBF Castelló.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 69-45 Spar Gran Canaria.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Acabada la Fase regular, se afrontan las eliminatorias por el descenso y por el título y ascenso

Eliminatorias por el descenso - Final a Cuatro: Resultados.

Fase Final - Cuartos de Final: Resultados.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Irudek Bidasoa Irún 38-35 Horneo EÓN Alicante. El Horneo BM Alicante cae con orgullo en Artaleku ante IRUDEK Bidasoa Irún.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: BM Morvedre 23-23 Atlético Guardés; KH-7 BM Granollers 18-22 Atticgo Elche; Elda Prestigio 32-29 Replasa Beti-Onak.

Un empate de carácter (23-23) permitió al Balonmano Morvedre cerrar la fase regular mostrando competitividad y capacidad de reacción en un partido exigente ante Atlético Guardés.

Con una victoria por 18-22 ante Granollers, el Atticgo Elche certifica la séptima plaza y se mete en el play-off por el título, donde se medirá al Rocasa Gran Canaria.

Cuarta victoria consecutiva del Elda Prestigio para cerrar la liga regular tras imponerse por 32-29 a Beti Onak. El equipo llega al play-down con buenas sensaciones, liderado en este encuentro por Elena Cuadrado.

Así quedan los play-offs por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 25-29 Rahi-Sepisur Córdoba. El Grupo USA Handbol Mislata cae ante el Córdoba tras una gran primera parte.

Se escapó el partido en la segunda mitad tras una gran primera parte. La derrota por 25-29 ante Córdoba no cambia la situación del equipo, que sigue fuera del descenso y con todo por decidir en las últimas jornadas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Barça Atlètic 26- 25 Fertiberia Puerto Sagunto; Servigroup Benidorm 31-31 Balonmano Alcobendas; Fundación Agustinos Alicante 28-30 Cajasol Sevilla BM. Proín.

El acierto de cara a puerta condena al Fertiberia Puerto de Sagunto.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: BM Morro Jable V.C. 16-38 BM. Marni Rosval; OAR Gracia Sabadell 29-30 Handbol Onda; Club Balonmano Almassora 23-25 Fundació Handbol Sant Vicenç; Atticgo Elche 27-29 KH-7 BM. Granollers Atlètic.

El conjunto valenciano certificó su dominio en la Liga con una contundente victoria a domicilio por 16-38 ante el Balonmano Morro Jable V.C. en Fuerteventura. Con este triunfo, Marni consolida el liderato y se asegura un lugar destacado de cara a la fase de ascenso.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: Societé Generale Liceo Francés 40-27 Huesitos La Vila.

El Huesitos La Vila se cruzará con el Silicius Alcobendas en cuartos de final.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: CRC Pozuelo Rugby 85-7 FibraValencia Les Abelles; Valencia RC 35-33 AD Ingenieros Industriales La Rozas RC.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia 30-33 VPC Andorra Rugby XV. El CAU Valencia pierde ante el Andorra en la última jugada.

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Segundo partido de cuartos de final del play-off por el título: CV Melilla 0-3 (21-25/23-25/28-30) Léleman Conqueridor Valencia.

Léleman Conqueridor iguala la eliminatoria y busca las semifinales en el desempate.

Tercer partido: CV Melilla 3-1 (23-25/25-18/25-19/25-2 Léleman Conqueridor Valencia

CV Melilla deja fuera del play-off a un combativo Léleman Conqueridor.

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Los dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Superliga Masculina, mientras que el ganador se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Masculina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: Almendralejo Extremadura, UBE L'Illa Grau y CV Suac Canarias

23 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 12:30 - Almendralejo Extremadura vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs Almendralejo Extremadura

GRUPO B: Grupo Egido Pinto, Intasa San Sadurniño y Arona Spring in Motion

23 de abril - 17:00 - Intasa San Sadurniño vs Arona Spring in Motion

24 de abril - 10:00 - Grupo Egido Pinto vs Intasa San Sadurniño

24 de abril - 17:00 - Arona Spring in Motion vs Grupo Egido Pinto

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

Las dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Liga Iberdrola, mientras que la ganadora se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Femenina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: CVB Barça, Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra

23 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 12:00 - CVB Barça vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs CVB Barça

GRUPO B: UC3M Voleibol Leganés, Guía CDV UFP Canarias y Élite Vóley El Rosario

23 de abril - 17:00 - Guía CDV UFP Canarias vs Élite Vóley El Rosario

24 de abril - 09:30 - UC3M Voleibol Leganés vs Guía CDV UFP Canarias

24 de abril - 17:00 - Élite Vóley El Rosario vs UC3M Voleibol Leganés

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

1ª División masculina, Fase Final. La Fase Final de Primera División Masculina se celebrará en Elche (Alicante), en el Pabellón Inclusivo Sara Marín-María Díez, el Palacio de los Deportes Universidad Miguel Hérnandez y en el Pabellón Municipal Esperanza Lag del 24 al 26 de abril con la colaboración de CV Elche.

Los partidos de Primera División Nacional Masculina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: CV Elche, Moreno Sáez Sporting, Universidad de Granada e Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Elche vs Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Moreno Sáez Sporting vs Universidad de Granada

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - Hidropres CEV L'Hospitalet vs Universidad de Granada

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Elche vs Moreno Sáez Sporting

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Moreno Sáez Sporting vs Hidropres CEV L'Hospitalet

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - Universidad de Granada vs CV Elche

GRUPO B: CV Oviedo, Paterna Liceo, CV Pòrtol y VP Madrid

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Oviedo vs VP Madrid

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Paterna Liceo vs CV Pòrtol

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - VP Madrid vs CV Pòrtol

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Oviedo vs Paterna Liceo

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Paterna Liceo vs VP Madrid

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Pòrtol vs CV Oviedo

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Primera semifinal

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Segunda semifinal

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 09:30 - Pabellón Esperanza Lag - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 11:30 - Pabellón Esperanza Lag - Gran final

1ª División Femenina. la Fase Final de la Primera División Femenina tendrá lugar en A Coruña en el Polideportivo Municipal Barrio de las Flores y en el Polideportivo Municipal Sagrada Familia en las mismas fechas con el CD Padre Faustino (Rehermann Ciudad de A Coruña) como organizador.

Los partidos de Primera División Nacional Femenina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: Rehermann Ciudad de A Coruña, AD Voleibol Rivas, CV Sant Just, CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sant Just

24 de abril - 18:00 - Barrio de las Flores - CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna vs CV Sant Just

24 de abril - 20:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs AD Voleibol Rivas

25 de abril - 9:30 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Sant Just vs Rehermann Ciudad de A Coruña

GRUPO B: CV Esplugues, CV Collado Villalba, Sestao y Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 10:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 12:00 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Sestao

24 de abril - 18:00 - Sagrada Familia - Mayurqa Vóley Palma Anaya vs Sestao

24 de abril - 20:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs CV Collado Villalba

25 de abril - 9:30 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

25 de abril - 11:30 - Sagrada Familia - Sestao vs CV Esplugues

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:30 - Barrio de las Flores - Primera semifinal

25 de abril - 17:30 - Sagrada Familia - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:30 - Barrio de las Flores - Segunda semifinal

25 de abril - 19:30 - Sagrada Familia - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - Gran final

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Real Sociedad 1927 4-2 CH Carpesa.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente 2-1 CD Giner de los Ríos.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Club Egara 0-3 Valencia CH; CD Giner de los Ríos 1-3 RC Jolaseta.

Pleno absoluto en la fase de ascenso para el Valencia CH, que volvió a imponerse y suma seis victorias en esta segunda fase. El liderato se refuerza con una ventaja de cinco puntos sobre el segundo clasificado.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc 1-0 Real Grupo de Cultura Covadonga; Club de Hockey Madrid Las Rozas 2-0 Universitat d'Alacant Atlético San Vicente.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: No hubo jornada este fin de semana. La competición vuelve el 25 de abril con el AITEX PAS Alcoi - Innoaesthetics HC Sant Just, sábado 25 de abril de 2026 a las 19:15 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Eurm 5-2 Club Patín Alcobendas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 2-2 U D C Rochapea.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Alcobendas 5-7 PAS Alcoi; Gestas de España CHP Aluche 44- Club Promoción Patín Raspeig.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Noia Portus Apostoli 5-4 Family Cash Alzira; O Parrulo Ferrol 2-1 Servigroup Peñíscola.

El Alzira FS cae ante el Noia (5-4).

El Servigroup Peñíscola FS cae en Ferrol a falta de cuatro segundos del final.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS 4-2 Unión África Ceutí.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 3-4 Somriu FS Ripollet.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 6-1 Villa de Ribafrecha.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Nunsys El Pilar 3-2 Canet FS; CN Sabadell 6-4 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; CFS Bisontes Castellón 2-5 Covisa Manresa; Ye Faky FS 3-4 Les Corts EF 'A'.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 2-1 Club Deportivo Básico Rivas Futsal.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden 5–2 Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena 4–3 Oviedo.

La lucha por el título del Top 10 Iberdrola ya tiene finalistas. El Recreativo IES La Orden y el Puertas Padilla Cartagena volverán a verse las caras en la gran final tras superar sus respectivas semifinales ante Ravachol Pontevedra (5-2) y Oviedo (4-3). La final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Play-off por la permanencia:

Alicante Intercity 4–1 Rinconada Sevilla.

Hello! Rentacar Astures 1-4 UD Ibiza Bádminton Pitiús

Alicante Intercity y UD Ibiza Bádminton Pitiús lograron la permanencia tras imponerse a Rinconada Sevilla (4-1) y Hello! Rentacar Astures (1-4).

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: CN Premià 17 -14 Waterpolo Turia.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: CN Rubí 17-6 Club Waterpolo Elx Manolet. En el Grupo D, Waterpolo Turia 14-18 CW Dos Hermanas,.

No pudo hacerse fuerte en casa el conjunto valenciano, que cayó por 14-18 ante Dos Hermanas en un encuentro decidido por la mayor eficacia visitante en los momentos clave.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, CW Dos Hermanas 15-19 Club Waterpolo Elx Selecte. En el Grupo D, CN Tres Cantos 11 -8 Club Nou Godella Natación.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: La Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina cerró el pasado su fase regular. Las semifinales de la LNFA Femenina se disputarán el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la gran final está prevista para el 2 o 3 de mayo.

Semifinales: Barberà Rookies Fem. - Zaragoza Hurricanes Fem.

Valencia Firebats Fem. - L Hospitalet Pioners Fem.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): La décima y última jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) resolvió todas las incógnitas pendientes y dejó sin trascendencia el encuentro aplazado de la jornada 4 entre Valencia Firebats y Terrassa Reds, del pasado domingo 19 de abril. Valencia Firebats y Terrassa Reds cerraron definitivamente la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) con la disputa del partido aplazado correspondiente a la 4ª jornada. El choque, intrascendente para la clasificación de la Conferencia Este, terminó con victoria del conjunto valenciano, que se impuso por 42-13.

Valencia Firebats y Terrassa Reds cerraron definitivamente la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) con la disputa del partido aplazado correspondiente a la 4ª jornada. / Mireia Ramírez Sánchez

Firebats decantó el encuentro en la primera mitad, llegando al descanso con un 27-0 a su favor bajo el liderazgo del receptor ruso Román Efimov, autor de tres “touchdowns”. Miguel Sergio Marín, Marco Tarpin-Lyonnet y Roque Alarcón firmaron las otras tres anotaciones de los valencianos, que despidieron la temporada con un buen sabor de boca tras quedarse a las puertas de los “playoffs”.

Reds, por su parte, sigue vivo en la lucha por el título y la próxima semana disputarán una de las semifinales ante LG OLED Black Demons Las Rozas. Jonathan Ríos fue el autor de los dos “touchdowns” anotados por los egarenses en Valencia.

Las semifinales se jugarán el 25 de abril de 2026: Badalona Dracs - Osos Rivas; LG OLED Black Demons - Terrassa Reds.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Triatlón : IRONMAN 70.3 Valencia 2026. Sam Laidlow (FRA) y Cathia Schär (SUI) se proclaman vencedores del IRONMAN 70.3 Valencia.

Taekwondo : La Nucía será la sede del XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1-E1. Los deportistas del Proyecto FER, Violeta Diaz y Jairo Agenjo, campeones del XXIII Open Internacional de España G1

Esgrima : XXVII Torneo Nacional de Ranking “Ciudad de Valencia” de espada femenina

Atletismo :. XXVII Penyagolosa Trails MiM. Canales firma su cuarta victoria consecutiva en la MiM de FUGA Penyagolosa Trails

. Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo

. CASTELLÓN 18/19-04-26 Campeonato Autonómico Combinadas Federado AL 2026

. CASTELLON 17/18-04-26 Campeonato Provincial S14 S16 Combinadas AL JECV Castellón

. ELDA 18-04-26 Campeonato Provincial Sub14 Combinadas AL JECV Alicante

. PETRER 17-04-26 I Control AL Tipo C Alicante

. SAGUNTO 19-04-26 Campeonato Provincial Sub14 AL JECV Valencia

. VALENCIA TURIA 18-04-26 Final Cadete JJMM Valencia

. VALENCIA TURIA 18-04-26 I Control AL Tipo A Valencia

Montañismo : X Perimetral RETT Serra Vernissa. Resultados.

Fitness híbrido : Circuito DEKA Spain

Video de Facebook sobre la crónica.

Publicación de Dekas Spain en Facebook.

Motor : NASCAR Euro Series. Vittorio Ghirelli gana la carrera de NASCAR con Piquet en el podio del Circuit.

Tenis : interclubes internacional. El Club de Tenis Valencia, presidido por Ole Andresen, ha acogido este fin de semana una extraordinaria jornada de tenis internacional con motivo del encuentro interclubes frente al All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), histórica entidad organizadora de The Championships, Wimbledon.

La escuadra británica, compuesta entre otros por extenistas profesionales de la talla de Kyle Edmund o Georgi Axon, se impuso finalmente en los ocho enfrentamientos disputados a lo largo de la jornada, demostrando ambos equipos un altísimo nivel competitivo y una gran solidez en todas las pistas.

Pese al resultado, los representantes del Club de Tenis Valencia ofrecieron una magnífica imagen, compitiendo con entrega, carácter y deportividad ante uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Los jugadores valencianos lo dieron todo en cada partido y dejaron el pabellón muy alto, firmando una actuación que fue muy valorada por todos los asistentes.

Kyle Edmund y Georgi Axon lideran la victoria del AELTC ante el Club de Tenis Valencia en un brillante interclubes internacional. / CT VALENCIA

Ciclismo : Volta Castelló y XIV edición del Trofeo Víctor Cabedo. La Volta a Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo, englobados dentro de la Copa de Naciones Júnior, tuvieron como vencedores finales al belga Van Kerckhove y al español Aitor Martínez con cuatro días de ciclismo en la provincia de Castellón.

. III Gran Premio Ciclismo Femenino "Talento en Movimiento" - UMH Elche.Vera Valero, Amanda Miravet y Ana Lospitao se han impuesto hoy en Elche en la III Carrera Ciclista Femenina ‘Talento en movimiento’, enmarcada en la IV Challenge de la Comunidad Femenina de Ciclismo, una competición organizada por la Universidad Miguel Hernández y la Unión Ciclista Ilicitana en colaboración con el Ayuntamiento de Elche.

. Trofeo Escuelas de Ciclimso Quatretonda. Biel Mora (Conectabalear) y Alejandro Pulgarín (Ontinyent) se impusieron en Infantiles el el Trofeo de Escuelas de Ciclismo de Quatretonda. Luna Wals (Big Bikes) y Daniel Rodríguez (La Forca) vencieron en Promesas 1; Kendall López (Ontinyent) y Hugo Tolmos (Granja Rinya), en Promesas 2; Héctor Forneli (Ikaskola-TX.AEL), en Alevines 1; Marc Donet (Mortesbikes), en Alevines 2; Marcelo Wals (Mortesbikes) y Nuria Pérez (GranjaRinya), en Principiantes 1; y Christopher Valencia (La Forca) y Valentina Sanfrancisco (Ikaskola-TX.AEL) en Principiantes 2.

. IX Trofeo Iván Rocamora. Resultados

. X Gran Fondo Ale Cycling Gandía,

. Marcha BTT Cofrentes

. III Memorial Sergio Baeza

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Vall D´Uixó

. Cursa Ciclista Femenina "Ombria del Benicadell". La Copa de España Féminas vivió un nuevo capítulo con la disputa de su 5ª prueba puntuable en Atzeneta D'Albaida. El municipio valenciano acogió una Cursa Ciclista Femenina Ombria del Benicadell en la que se impuso en categoría élite-Sub23 la joven Izaro Etxarri, la más rápida al sprint por delante de Leyre Almena y Julieta Benedetti.

Vela : La Liga Iberdrola de vela femenina . El Natulim Sailing Team se poclamó vencedor de la segunda prueba de la Liga Iberdrola de vela femenina, disputada este fin de semana en aguas de Calpe (Alicante), tras dos jornadas marcadas por la igualdad y el alto ritmo de competición. El equipo del CN Sevilla firmó una actuación muy sólida para hacerse con el triunfo final. RCN Gran Canaria y Team Balís-Vela.cat completaron el podio.

La Liga Iberdrola afrontará su tercera prueba del calendario los días 16 y 17 de mayo en el Club Náutico Arenal de Mallorca, donde el circuito continuará su recorrido como una de las grandes referencias de la vela femenina nacional.

.Campeonato Autonómico de Optimist 2026 en el Club Náutico Santa Pola. La cita reunió a 90 regatistas procedentes de 9 clubes náuticos. Los títulos autonómicos fueron para Tomás Carbonell, Nikole Douglass y Connor Woods.

.Trofeo Presidente, para la clase Crucero ORC, en el RCN Valencia. M10 Zas Sailing, Oui, Sabara, Idelmar IV y Esclop 1 brillan y se llevan el Trofeo Presidente.

Natación . Los resultados de todas las competiciones del fin de semana en este enlace.

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. Liga AXA de Natación Paralímpica en Torrevieja. La piscina de la Ciudad Deportiva de Torrevieja coronó a dos jóvenes realidades, Delia Fontcuberta y Juan Ferrón, como flamantes ganadores de una nueva jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica