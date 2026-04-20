Roberto Bautista Agut ya tiene rival en primera ronda del Mutua Madrid Open
El castellonense, que disputa por última vez el torneo de la capital, se medirá en primera ronda al argentino Thiago Tirante
Roberto Bautista Agut, que colgará la raqueta a final de la presente temporada, ya conoce su rival en la primera ronda del Mutua Madrid Open. El argentino Thiago Agustín Tirante, número 75 del ranking ATP, será el primer escollo del tenista castellonense en su última participación en el Masters 1000 de la capital española.
Será una edición muy especial para uno de los deportistas más importantes en la historia de la provincia de Castellón, que anunció hace pocos días que se retira a final de temporada. El tenista de Benlloc, que acaba de cumplir 38 años, explicó su adiós a través de un comunicado: "He dado todo lo que tenía dentro".
Españoles en liza a falta de Alcaraz
El campeón Casper Ruud comenzará la defensa del título contra Alexander Shevchenko o Jaume Munar en segunda ronda. Además del balear y del castellonense, otros tres españoles debutarán en la primera ronda del torneo. Pablo Carreño se mide a Marton Fucsovics y Martín Landaluce a Adam Walton. El único cabeza de serie que comenzará su andadura en segunda ronda directamente es Alejandro Davidovich Fokina, que precisamente puede tener rival español del ganador del duelo entre el húngaro y el gijonés.
Pedro Martínez, KO a las primeras de cambio
Quien no estará en el cuadro final del torneo es el valenciano Pedro Martínez, que cayó frente al paraguayo Vallejo 6-3 / 6-1 en la primera ronda de la fase previa y no se sumará a la representación española del torneo de Madrid.
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