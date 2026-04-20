El Rugby Club Valencia se lleva un duelo clave ante Ingenieros

El Valencia logró una victoria de enorme valor tras imponerse por 35-33 a Ingenieros Industriales en un encuentro vibrante, decidido en los últimos minutos y que refuerza la buena dinámica del equipo en este tramo final de temporada.

El partido comenzó con dificultades para el conjunto valenciano, condicionado por una expulsión temprana que obligó a reajustar el planteamiento desde los primeros minutos. A pesar de ello, el equipo supo mantenerse dentro del encuentro, mostrando carácter y solidez defensiva para minimizar el impacto de la inferioridad numérica.

Con el paso de los minutos, el Valencia fue encontrando su ritmo. El acierto de Cabale al pie permitió sumar y mantener al equipo en la pelea, mientras que el trabajo colectivo en las fases estáticas y el juego abierto comenzó a generar espacios. Antes del descanso, el equipo ya había logrado equilibrar el partido, dejando todo abierto para la segunda mitad.

Tras la reanudación, el encuentro ganó en intensidad. Ambos equipos intercambiaron golpes en forma de ensayos, pero el Rugby Club Valencia mostró mayor consistencia en los momentos clave. La aportación ofensiva fue coral, con ensayos de jugadores como Arago, Ecuaga y Ricos, reflejando la capacidad del equipo para generar peligro desde distintas vías.

En los minutos finales, con el marcador muy ajustado, el Valencia supo gestionar mejor sus posesiones y aprovechar sus oportunidades. El acierto de Cabale, tanto en la dirección del juego como desde el pie, terminó siendo determinante para sellar una victoria trabajada y muy meritoria.

Victoria importante del Valencia Rugby Club. / SD

Destacó Cabale a nivel individual

A nivel individual, volvió a destacar la figura de Emilien Cabale, decisivo en la anotación y en la gestión del partido. Muy protagonista también Cabe, con una actuación de gran peso en el juego, aportando desequilibrio y siendo determinante en momentos clave del encuentro. También fue clave Vicente Ricos, muy activo en la dirección como medio melé y con una gran implicación defensiva. En la delantera, el equipo mostró solidez en el contacto, con un trabajo constante que permitió sostener al equipo en los momentos más exigentes. Además, jugadores como Ecuaga aportaron presencia en el juego ofensivo, mientras que el esfuerzo colectivo fue clave para mantener el pulso hasta el final.

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Rugby Club Valencia. / SD

Quinta posición

El resultado afianza la quinta plaza del equipo valenciano y confirma una temporada que empieza a dibujar el potencial futuro de este grupo, cada vez más competitivo y consolidado. El próximo domingo, el Valencia cerrará la liga ante Gernika en un último compromiso en el que los valencianos buscarán mantener su dinámica, mientras que el conjunto vasco se jugará la primera posición de la clasificación.