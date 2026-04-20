Sheila Martínez: "Sé que llegará mi oportunidad de luchar por el título mundial, tengo que estar preparada"

La valenciana Sheila Martínez se consagró en el olimpo del boxeo europeo tras conquistar el pasado viernes por la noche en Madrid su cuarto cinturón de campeona de Europa de peso pluma de la división EBU. La de Massanassa derrotaba en el combate por el título a la madrileña Alba Sánchez. Tras la decepción de quedarse fuera de los Juegos de París 2024, la valenciana ha vuelto por la puerta grande. Ya tiene cuatro cinturones europeos pero no se conforma. Va a por el Mundial.

Conquistaste el título en Madrid, en casa de tu adversaria a la que daban por favorita. ¿Confiabas en ganar?

Pelear fuera de casa hace mucho, pero yo confiaba en mí, sabía que iba a ganar porque había entrenado muy muy duro, estaba muy enfocada en esta pelea y tenía mucha confianza en mí misma.

¿Cómo ha sido el regreso al boxeo profesional?. Apostaste por intentar clasificarte para los Juegos de París 2024, te quedaste a las puertas y ahora este título ¿te compensa de todo ese sacrificio?

Yoen ningún momento me tomé un parón en la competición, lo que pasó es que perdí el título porque tuve que irme con la selección para preparar el Preolímpico, tuve que renunciar al cinturón porque hay un plazo máximo para defender el título y como iba a estar con la selección al menos 8 meses, ya no podía defenderlo. Pero yo nunca he dejado de entrenar.

Pilar Lopez

¿Cómo surgió la posibilidad de luchar por el título europeo?

La EBU eligió como aspirante a Alba Sánchez, yo llevaba tiempo esperando que la EBU designase a alguien y que aceptase pelear contra mí más de un año. Estaba ya un poco desesperada porque se llegaron a cancelar 7 combates, siete contrincantes que cancelaron el combate, no sé si es porque no querían pelear contra mí ... pero el caso es que nadie aceptaba pelear. Entonces el el Consejo , la EBU, estipuló que la aspirante fuese Alba, aceptó pero con la condición de que el combate fuese en su casa. Por ello se celebró en el Gran Casino de Torrelodones de Madrid. Yo enseguida acepté también.

Sheila Martínez / SD

¿Cómo fue el combate?

Sabía que Alba aguantaba bastante bien los golpes largos, el 1-2, sabía que si yo utilizaba mi distancia y estaba tranquila podía dominar la pelea. La pelea se resolvió en los tiempos.

¿Qué sentiste cuando te declaran vencedora?

Estoy haciendo historia, es algo muy bonito, cuando me levantan la mano, lo primero que pensé es en todo lo que he sufrido todo este año, la incertidumbre, siete combates que se cancelan... estaba entrenando mañana y tarde sin ningún objetivo. Lo bonito es que aún teniendo todo en contra, decidió esperar, seguir entrenando duro todos los días y no perder la esperanza. Otra persona se hubiese desilusionado. Por eso, cuando me dan como ganadora, lo primero que pensé es en todo ese trabajo diario.

¿Cuánto tiempo le dedicas al boxeo diariamente?

Entreno mañana y tarde, también depende del momento de preparación en el que estoy pero suele ser entre 3 horas y media y 5 horas y media, depende de si tienes cerca una pelea o no.

¿Con quién y dónde entrenas?

Mi entrenador de físico es Miguel Sánchez y el de boxeo, Jesús, 'Xule' Labrador. Entreno en Vista Gym de La Nucía.

Pese a tus cuatro cinturones de campeona, trabajas en un camping ¿No te da el boxeo para vivir?

Sigo trabajando, puedes ser campeona de Europa, del Mundo.. pero tienes que seguir trabajando. Si fuese de Inglaterra dudo mucho que estuviese trabajando pero aquí es más complicado.

¿La Federación Española y la Valenciana te apoyan?

Apoyo económico no, si es verdad que la Federación Valenciana se porta muy bien conmigo, en alguna ocasión han dado alguna ayuda para que yo pudiese pelear aquí en la Comunitat Valenciana, aunque no me den dinero, estoy muy agradecida por poder pelear en mi casa.

¿Se está impulsando el boxeo femenino en la Comunitat Valenciana?

Sí, la Valenciana está mejorando mucho el nivel de nuestro boxeo, hay veladas casi todas las semanas.

No pudiste clasificarte para París 2024 ¿Piensas ya en Los Ángeles 2024?

Si la Federación Española quiere, no tendría ningún problema. Sí que es verdad que yo ahora mismo estoy muy enfocada en el boxeo profesional, no voy a dejarlo, pero sí podría complementarlo.

¿Qué tiene que pasar ahora, qué camino tienes que recorrer para poder pelear por el título mundial?

Necesito suerte. Que quieran pelear contra mí. Las cosas ya no dependen de mí, sino de los que están arriba. Lo que dice mi equipo, hay que tener paciencia, sé que va a salir pero tengo que tener paciencia, es algo que la campeona tiene que aceptar, tiene que querer pelear conmigo.

¿Eres consciente de que estás logrando hitos muy importantes en el boxeo?

Sí, estoy orgullosa, que yo sepa sólo ha habido una boxeadora que ha ganado 4 cinturones europeos y además es una española, Joana Pastrana. Si gano otra vez el Europeo entonces sí que haré historia de verdad.

¿Cómo te planificas los entrenamientos cuando no tienes un combate a la vista?

No bajo el ritmo, hay que continuar, ahora me pueden llamar mañana mismo, si me llaman para un Mundial no me van a llamar con tiempo, será de la noche a la mañana, así que yo hoy ya he vuelto a la rutina.

El peso pluma en el que compites es hasta 57,150 kg. ¿Te cuesta mantenerlo?

Pasas mucha hambre, no lo voy a negar, pero es un peso que llevo bastante bien.

Jugaste al fútbol en el Valencia CF y el Levante UD. ¿Qué te llevó a colgar las botas y meterte en un ring?

Fue por muchos motivos, estaba en un mal momento familiar, estaba en una situación complicada, necesitaba un deporte en el que necesitaba desahogarme de alguna manera, probé el boxeo y me enamoré desde el minuto 1 que me puse los guantes, necesitaba este deporte, vi que se me daba bien y aunque el fútbol me encantaba, no sentía lo mismo que con el boxeo, fue un amor a primera vista. Lo tuve claro: dejé el fútbol y me centré en el boxeo.

Pero su corazoncito sigue siendo granota. ¿Le espera un homenaje del Levante UD pronto?

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Siempre he ido con la bandera del Levante UD, me apoyan mucho, vino el presidente del club a ver el combate y en el partido de este jueves ante el Sevilla haré el saque de honor en el Ciutat de València.