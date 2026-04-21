Algímia acollirà les finals de la Lliga d’escala i corda

El dissabte dos equips del CPV La Baronia es tornara a disputar el títol de Primera

David Lostado, del CPV La Baronia A.

David Lostado, del CPV La Baronia A.

El trinquet d’Algímia d’Alfara serà l’escenari aquest cap de setmana de les finals de la 28a edició de la Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026. El dissabte i el diumenge es viuran les 5 finals amb què buscaran alçar el títol els 10 equips finalistes.

El dissabte se jugarà de vesprada i arrancarà a les 16:00 hores amb la final de Tercera, que enfrontarà a Bateries 4R Massamagrell C contra Bateries 4R Massamagrell B, en un duel entre equips del mateix club que garanteix emoció per a començar el cap de setmana de finals.

A continuació, a les 17:30 hores, serà el torn de la final de Primera, amb un altre enfrontament entre companys de club del CPV La Baronia: Paredes Grup CPV La Baronia B contra Paredes Grup CPV La Baronia A.

Una partida que es preveu molt igualada, ja que és la mateixa final que l’edició passada i que coronarà al millor equip de la màxima categoria. El duel pel títol de la màxima categoria serà la ‘cirereta’ de les dos jornades de finals ja que és un ‘derbi’ local i es preveu ‘trinquetà’.

La jornada inaugural es tancarà a partir de les 19:00 hores amb la final de quarta categoria, que mesurarà les forces entre els equips de CPV Massamagrell A i CPV Torrent E.

Ja diumenge de matí, l’activitat continuarà des de les 10:00 hores amb la final de categoria cadet, en la qual CPV Riba-roja s’enfrontarà a CPV Alzira pel títol de la divisió dels més joves.

Per últim, a les 11:30 hores, tindrà lloc la final de Segona, amb Casa Planes Massamagrell A que espera rival. El contrincant eixirà de l’enfrontament entre CPV Guadassuar i CPV Quart de Poblet. La final de segona categoria serà la que tancarà el cap de setmana lliguera gran de l’escala i corda a Algímia d’Alfara.

