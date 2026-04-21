Nazaret corona a las reinas de la sincronizada: Atlantis impone su ley

La piscina de Nazaret en València en el epicentro de la natación artística de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana con la disputa de la tercera y definitiva jornada de la Liga Autonómica de Figuras y Rutinas. La cita reunió a 232 deportistas de 10 clubes de la FNCV y culminó con una intensa entrega de medallas basada en la suma de resultados de toda la temporada.

El dominio del Club Atlantis volvió a quedar patente, aunque la jornada dejó actuaciones destacadas en todas las categorías. En la exigente prueba de figuras alevín, con hasta 105 participantes, María Esteve se alzó como gran triunfadora, seguida de Adriana Albero del Stadio Alicante y Vanessa Andrea Gagiu del Safor Gandia.

En categoría infantil, con 85 nadadores en competición, Lola Aparicio confirmó su excelente nivel liderando el podio por delante de Claudia García y Balma García, consolidándose como una de las grandes protagonistas de la jornada.

En las categorías junior, Sofía García volvió a brillar con luz propia repitiendo título en solo técnico —reeditando su éxito de 2025— y sumando además el oro en dúo técnico junto a Martina Pérez. El Club Atlantis completó su exhibición imponiéndose también en la modalidad de equipo técnico por delante de Azahar Sincro y Stadio Alicante.

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En categoría senior, la emoción se mantuvo hasta el final con la victoria de Anna Garcés del Nou Godella en solo técnico, seguida de Natalie Baker y Mireia Portolés. El dúo técnico coronó al Stadio Alicante gracias a la actuación de Natalie Baker y Natasha Server, que superaron al conjunto del Nou Godella.

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La jornada puso el broche final a la liga autonómica, no solo definiendo a las campeonas de la temporada, sino confirmando el alto nivel competitivo y el crecimiento imparable de la natación artística en la Comunitat Valenciana