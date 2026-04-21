El pádel arrasa en Valencia: ¡Sold-out para el sábado de semifinales!

El Valencia Premier Padel P1 ya es un auténtico fenómeno… ¡A poco más de un mes para su inicio! La respuesta del público está siendo espectacular: más de 25.000 asistentes estarán en La Fonteta del 6 al 14 de junio con un sold-out para el sábado 13 de junio (semifinales). Este dato refleja el enorme interés que suscita el pádel en su vuelta a la capital del Turia.

Valencia ha regresado y se estrena a su vez en el Qatar Airways Premier Padel Tour por todo lo alto. La afición lo tiene claro: hay ganas de ver a la élite mundial La Fonteta y nadie de lo quiere perder. A las buenas cifras ya mencionadas, se espera que próximamente el viernes 12 de junio (cuartos de final) y domingo 14 de junio (finales) cuelguen también el cartel de sold-out, lo que implica que la disponibilidad es muy limitada para esas fechas.

En apenas un mes desde la salida a la venta, Valencia ya ha logrado un primer sold-out, manteniendo la buena dinámica cosechada por el pádel en España, que a inicios de año cosechó tres jornadas seguidas de lleno absoluto en el Gijón Premier Padel P2.

Montesinos

Una de las grandes citas del año

El evento apunta no solo a ser uno de los grandes del año, sino a consolidar a Valencia como una de las referencias del circuito internacional. El pádel de máximo nivel llevaba desde 2023 sin tocar la Comunidad Valenciana y en este 2026 su vuelta se vive con la máxima expectativa, más teniendo en cuenta que habrá sabor local en la pista con Tamara Icardo y Edu Alonso, ambos preparados para darlo todo en casa.

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Valencia está respondiendo como nunca. Y todo indica que el lleno del sábado no será el único. Las entradas vuelan. El momento de asegurar la tuya es ahora. No te quedes sin tus entradas