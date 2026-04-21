El programa ‘Esports al barri’ 2026 se estrena en el barrio de Penya-roja

El programa 'Esports al Barri', impulsado por la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para promover la actividad física y difundir la oferta deportiva de la ciudad, se estrena en el barrio de Penya-roja. Por primera vez, la Instalación Deportiva Elemental (IDE) situada en el cruce entre la Avenida de Baleares y la calle del Pintor Maella acogerá este sábado, 25 de abril, de 11:00 a 14:00 horas, una jornada dirigida a toda la familia. “Invitamos a las familias del barrio de Penya-roja a acercarse a esta jornada de deporte y de mucha diversión pensada para los más pequeños de la casa”, ha animado la concejala de Deportes, Rocio Gil.

Esta iniciativa recorre los barrios de Valencia con el objetivo de fomentar la actividad física y los hábitos saludables desde edades tempranas, además de difundir la oferta deportiva de los clubes y entidades locales. De este modo, se instalan en diferentes instalaciones municipales al aire libre, y en colaboración con las federaciones deportivas, diversas estaciones para que las familias conozcan las posibilidades de práctica deportiva que la Fundación Deportiva Municipal ofrece en sus instalaciones distribuidas por todos los barrios de la ciudad.

“Con esta nueva implantación en Penya-roja, seguimos trabajando para conseguir que el deporte escolar y el deporte popular lleguen a todos nuestros barrios”, ha indicado la concejala. “En este sentido, es fundamental la labor que desarrolla el tejido deportivo asociativo valenciano, siempre dispuesto a sumar esfuerzos”, ha agradecido la concejala.

Mucha oferta deportiva

Así, quienes visitan ‘Esports al Barri’ tienen la opción de conocer y practicar disciplinas como hockey, triatlón, vóley, ajedrez, pádel, pilota valenciana, judo y balonmano, entre otros. Asimismo, y con el apoyo de El Corte Inglés se desarrollarán actividades destinadas a niños y niñas, como pintacaras o globoflexia.

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Una jornada divertida para toda la familia. / SD

Penya-roja es la tercera parada del programa ‘Esports al Barri’ 2026. Antes se celebraron en el Parque Central, la primera del año, el 24 de enero, y en Quatre Carreres el 21 de febrero. Como en ediciones anteriores, está previsto que se celebren un total de 8 jornadas del proyecto durante el año, recorriendo todos los barrios de la ciudad.