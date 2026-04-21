Concentración en La Nucía de la selección española de Luchas Olímpicas

La selección Española de Luchas Olímpicas ha realizado una concentración de cuatro días en 'La Nucía, Ciudad del Deporte' para preparar sus próximos campeonatos, entre ellos el europeo del próximo mes de mayo en Bulgaria. 40 deportistas sub-17 y sub-15, junto a sus entrenadores, estuvieron concentrados en La Nucía durante 4 días, del 16 al 19 de abril, con sesiones de entrenamiento en el 'Combat Sports Center La Nucía'.

Una vez más, las instalaciones deportivas de 'La Nucía, Ciudad del Deporte' han hecho de imán para que la selección española de jóvenes promesas realice una concentración oficial de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó a la delegación española dirigida por su entrenador Manuel Babastro.

Cuatro días

En el stage del 16 al 19 de abril en La Nucía participaron cuarenta deportistas, acompañados por el equipo técnico nacional. Esta concentración sirvió para pulir y realizar los últimos entrenamientos del equipo nacional que viajará a Bulgaria para competir en el europeo de lucha olímpica que se disputará del 11 al 17 de mayo.

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Cabe recordar que el pasado fin de semana, La Nucía fue también la gran referencia del taekwondo mundial con la disputa del XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1.