Sergio Ramírez renueva con el Servigroup Benidorm para la próxima temporada

El Servigroup Benidorm ha anunciado este martes la renovación del colocador Sergio Ramírez, que continuará una temporada más en el equipo en la Superliga Masculina.

El capitán afrontará su quinta campaña en el conjunto benidormense, consolidado como una de las piezas habituales en la dirección del juego del equipo desde su llegada en 2022.

En la temporada 2025/2026, Ramírez asumió un papel relevante en el equipo, tanto en la organización del juego como en la gestión de los distintos momentos de la competición, en una campaña en la que el Servigroup Benidorm ha logrado la permanencia en la categoría.

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Ramírez asumió un papel relevante en el equipo. / SD

Segunda renovación

El valenciano es el segundo jugador que tendrá continuidad en la plantilla del próximo curso tras el argentino Valentino Vidoni, al que el club también prolongó recientemente su compromiso por una temporada más.