Topuria se marcha a Estados Unidos

Ilia Topuria ha decidido dar un giro a su preparación y trasladarse a Estados Unidos, donde se instalará durante uno o dos años con el objetivo de afrontar sus próximos retos en la UFC.

Topuria confirmó que fijará su residencia en Miami para adaptarse al horario, el clima y las exigencias del país antes de su próximo combate. El vigente campeón del peso ligero busca así optimizar su rendimiento de cara a la pelea que le enfrentará a Justin Gaethje el próximo 14 de junio en un evento histórico.

El cambio de residencia responde tanto a motivos deportivos como personales. El luchador quiere mejorar su preparación en un entorno clave para las artes marciales mixtas, además de atender compromisos profesionales en Estados Unidos y facilitar su vida familiar.

En su intervención, Topuria también explicó por qué no se concretó su esperada pelea contra Islam Makhachev, señalando que el ruso sufrió una lesión poco antes del anuncio oficial del combate.

Ilia Topuria ha hecho un comunicado en sus redes sociales / @iliatopuria

Además, el campeón no evitó la polémica y cargó duramente contra Arman Tsarukyan, con quien mantiene una intensa rivalidad, asegurando que no está a su nivel y que lo noquearía en el primer asalto si se enfrentan.

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Listo para el siguiente desafío

Con este movimiento, Topuria inicia una nueva etapa en su carrera, centrado en consolidarse como una de las grandes figuras de la UFC y en defender su cinturón en uno de los eventos más mediáticos de la historia reciente del deporte.