Xaloc logra un triunfo que puede valer una permanencia

La División de Honor B se acerca a su gran desenlace liguero apurando las opciones de permanencia, por un lado, y clasificación a la Final Four, para los equipos valencianos tras un fin de semana con resultados dispares.

En la categoría femenina, el Valencia CH firmó una nueva victoria que llegar de la mejor manera a la Final Four por el ascenso a la Liga Iberdrola. La blanquinegras afianzaron su liderato después de superar a domicilio al Egara por 0 a 3 gracias a los goles de Aina González, Marina Alonso y Cristina Caro.

El CD Giner de los Ríos cayó en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró por 1 a 3 ante el RC Jolaseta. Olga Mateu marcó el gol de las valencianas que, con esta derrota, se despidieron de sus opciones de luchar por entrar a la Final Four y luchar por el ascenso.

Triunfo de oro para el CH Xaloc

El otro equipo protagonista del fin de semana fue el CH Xaloc que sumó un importante triunfo ante el RGC Covadonga por 1 a 0. Joana Vidal marcó el tanto decisivo para el conjunto grana que acaricia la permanencia.

En la categoría masculina, el Carpesa perdió en su visita a la Real Sociedad 1927 por 4 a 2. Lucas Díaz y Xavier Guanter marcaron los goles del conjunto blau que se ubica en la cuarta posición, manteniendo sus opciones de ascenso directo.

UA San Vicente. / SD

En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente venció 2 a 1 al CD Giner de los Ríos el derbi autonómico. Un doblete de Syed Zain Ejaz contrarrestaba el tanto de David Martínez que dejar los tres puntos en San Vicente del Raspeig. Consulta aquí los resultados.