La esgrima de Horta Sud brilla en el Campeonato Autonómico: Valeria Muñoz, campeona M20

El club de esgrima La Robera Sala d’Armes celebra con orgullo el reciente éxito de sus deportistas, reafirmando su papel como motor esencial de la esgrima en la comarca de Horta Sud.

El pasado 4 de abril en Castellón, Valeria Muñoz se proclamó campeona en el Campeonato Autonómico de esgrima M20 en la disciplina de espada, consolidándose como una de las figuras más prometedoras de este deporte. Actualmente Valeria compite por el Club de Esgrima Ágora Valencia, esta es su segunda temporada y su primer logro destacado en el club.

Valeria, nacida en Paiporta, empezó en su aventura en la esgrima en el colegio público como actividad extraescolar, donde empezó a destacar y ganar competiciones de categoría infantil. Ahora ya con 15 años entrena y continúa su progresión de la mano de los entrenadores Victor Lillo y Eduardo Romero del club Ágora Valencia.

Campeonato Autonómico / SD

Víctor y Eduardo forman un equipo de maestros comprometidos con la formación de la joven y ambos son tiradores de carácter nacional con éxitos a sus espaldas. Ellos aportan diferentes técnicas y estilos para desarrollar y potenciar las habilidades y la técnica de Valeria.

Este triunfo coincide con la destacada actuación de otra alumna de la Robera, Mariam Boudallaa, quien recientemente logró un meritorio 6º puesto en el Campeonato de España Universitario. Mariam volvió a exhibir una garra y una técnica depurada que definen a la escuela de Benetússer.

Ella empezó su andadura en la esgrima desde el CEIP Orba de Alfafar, también como actividad extraescolar, y tras triunfar en campeonatos autonómicos y regionales, su maestra Laura Pérez facilitó el fichaje de Mariam por la Federación de esgrima de Murcia, donde ha estado entrenando en su centro de alto rendimiento y combinando estos entrenamientos con los de la Robera.

Fiel a su compromiso con el desarrollo integral de sus deportistas, para esta próxima temporada, la Robera ha facilitado el fichaje de Mariam por el Club Ágora.

Esta gestión forma parte de la filosofía de La Robera: acompañar a los tiradores en su base, potenciar sus habilidades y buscarles las mejores oportunidades en clubes de alto rendimiento para que sus carreras sigan prosperando.

Campeonato Autonómico / SD

Una alianza de éxito: La Robera y Ágora

Una parte de este éxito es fruto de la estrecha colaboración que mantienen ambos clubes desde hace años, además, por supuesto, del talento y el tesón de estas excelentes tiradoras. La Robera Sala d’Armes actúa como cantera natural del Ágora en l'Horta Sud, permitiendo que jóvenes talentos formadas en Benetússer den el salto al alto rendimiento.

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Esta sinergia ha ido más allá de las pistas, traduciéndose en proyectos conjuntos de calado internacional, incluyendo programas financiados por la Unión Europea destinados a la promoción de la esgrima inclusiva y educativa.