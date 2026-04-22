España destaca en el Open Internacional Taekwondo con 22 medallas

España sumó 22 medallas en el “XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1”. 1.600 deportistas de 60 países compitieron durante el pasado fin de semana en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.Un Open catalogado como G1, que puntúa para el ranking olímpico de Los Ángeles 2028 y última gran cita antes del campeonato de Europa que se disputará en mayo en Alemania.

El “XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1” se disputó durante tres jornadas (del 17 al 19 de abril) en el pabellón Camilo Cano en las categorías cadete, junior y senior. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía visitó la competición senior acompañado por Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo. Una visita que también contó con la presencia de los concejales Sergio Villalba y Miguel Ángel Ivorra y del director general de Deportes de Galicia, Roberto García, quien se interesó y conoció de cerca el proyecto de La Nucía, Ciudad del Deporte.

22 medallas para España

España cerró su participación con 22 medallas, siete de ellas de oro, una plata y catorce de bronce. Jairo Agenjo (-54 kg), Adrián Salanova (-68 kg) y Mikel Fernández (-80 kg) en hombres y Violeta Díaz (-46 kg), Adriana Cerezo (-49 kg), Laura Rodríguez (-53 kg) y Tania Castiñeira (-73 kg) en mujeres, fueron los deportistas que subieron a lo más alto del cajón en el Open Internacional de La Nucía. La única plata que cosechó España fue la de Joan Jorquera (-68 kg), mientras que los catorce bronces recayeron en Javier Otero (-54 kg), Isaac Vives (-58 kg), Alex de Dios (-58 kg), Juan Antonio Milán (-80 kg), Sergio Troitiño (-87 kg), Adriana Rodríguez (-46 kg), Julia Martínez (-49 kg), Sofía García (-53 kg), Alma María Pérez (-53 kg), Elsa Secanell (-62 kg), Lena Moreno (-67 kg), Desiree Rivadulla (+73 kg), Ane Vallo (+73 kg) y Belén Morán (-73 kg).

La Nucía pCCano Taekw Open Intern. / SD

Además de esta competición internacional, catalogada como G1, el fin de semana se completó con los campeonatos cadete (viernes) y júnior (sábado), por lo que más de 1.600 deportistas de 60 paises han participado en La Nucía.

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1.600 deportistas

La Nucía albergó este evento internacional por sexta vez en su historia, quinta de manera consecutiva. Los mejores taekwondistas internacionales y nacionales competieron en La Nucía, reuniendo a un total de 1.600 deportistas de 60 países. El evento fue retransmitido en directo por streaming a través del canal de youtube de la RFETaekwondo, que emitió desde el pabellón Camilo Cano, que adaptó sus instalaciones convirtiendo la pista central en la zona de competición con 8 tapices de competición. Además, el evento utilizó el Combat Sports Center y el pabellón Muixara como zonas de acreditación/pesaje y calentamiento respectivamente.