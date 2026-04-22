ICAN Triathlon 2026, menos de un mes para abrir 250 plazas en Short Distance

ICAN Triathlon abrirá el próximo 21 de mayo a las 17 :00 horas, las inscripciones para su modalidad Short Distance, con un total de 250 plazas disponibles. Bajo el lema “Again, feel I CAN”, la prueba invita a triatletas de todos los niveles a vivir una experiencia única en una de las competiciones más destacadas del calendario nacional.

Una distancia accesible para todos y 250 plazas únicas

La modalidad Short Distance está diseñada para acercar el triatlón a un público más amplio, desde deportistas amateurs hasta aquellos que desean iniciarse en esta disciplina. Con un formato más asequible, permite disfrutar del ambiente ICAN Triathlon manteniendo el espíritu de superación propio del triatlón.

En esta edición, la organización ha decidido reducir en un 50% el número de dorsales disponibles en Short Distance, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, optimizar la logística del evento y ofrecer una experiencia más exclusiva y de calidad a los participantes.

Alta participación en media y larga distancia

A falta de varios meses para la celebración de la prueba, ICAN Triathlon Gandia ya cuenta con una destacada participación en sus principales modalidades:

Full distance: 262 inscritos, récord de participación en las últimas 3 ediciones

Half distance: 495 inscritos

Aquabikes: 36 inscritos

Estos datos reflejan el creciente interés por una competición consolidada en el panorama del triatlón.

ICAN Triathlon. / Roberto Chacón

Un circuito espectacular junto al Mediterráneo

El recorrido de ICAN Gandia destaca por su entorno privilegiado junto al mar Mediterráneo. El circuito combina tramos rápidos con giros de 180º y vueltas controladas que aportan dinamismo y exigencia técnica, tanto en el segmento de ciclismo como en la carrera a pie. La natación se desarrolla en aguas abiertas, ofreciendo un entorno seguro y atractivo para los participantes.

Servicios y ventajas para los participantes

La inscripción incluye un completo pack para el triatleta, que varía según la distancia, con elementos como:

Bolsa deportiva

Camiseta finisher

Avituallamientos sólidos y líquidos durante la prueba con el partner Nutrisport

Servicio post-meta con comida y bebida

Medalla finisher con grabación incluida

Acceso a servicios como vestuarios y zonas específicas para acompañantes

ICAN Triathlon 2026, un mes para abrir 250 plazas en Short Distance / Hector Calonge De Lucas

Alojamiento y experiencia completa

ICAN Triathlon ofrece la posibilidad de completar la experiencia con alojamiento oficial gestionado por Transvia Sport, especialista en turismo deportivo. Los participantes podrán elegir entre hoteles con servicios adaptados al triatleta, como late check-out y menús saludables, destacando:

Hotel San Luis

Hotel Senator Gandia Spa

Una oportunidad para disfrutar de la localidad junto a familiares y acompañantes en un entorno ideal.

Gandia, un destino deportivo y turístico

Además de la competición, ICAN Triathlon pone en valor el atractivo turístico de la zona, invitando a descubrir no solo Gandia sino también las localidades que forman parte del recorrido, como Tavernes de la Valldigna, Xeresa, Xeraco y Cullera.

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El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Gandia, Gandia Esports, Visit Gandia, la Generalitat Valenciana y la Diputación de València, así como la colaboración de la Universitat Politècnica de Gandia, que acoge la ceremonia de premiación. ICAN Triathlon celebrará en 2026 su 13ª edición, consolidándose como una referencia en el triatlón nacional e internacional.