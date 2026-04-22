Miguel Ángel Martínez no continuará en el Servigroup Benidorm la próxima temporada

Miguel Ángel Martínez no formará parte de la plantilla del Servigroup Benidorm de cara a la temporada 2026/2027, tras no haberse alcanzado un acuerdo para su continuidad. El opuesto colombiano pone fin a una etapa breve pero absolutamente impactante en el club, en la que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la Superliga Masculina y como uno de los jugadores más determinantes que han vestido la camiseta benidormense en los últimos años.

Miguel Ángel Martínez ha firmado una temporada sencillamente extraordinaria, dejando unos registros que ya forman parte de la historia reciente de la competición. Con más de 500 puntos en 22 partidos, el atacante colombiano ha protagonizado una de las mayores exhibiciones ofensivas desde que la Real Federación Española de Voleibol dispone de estadísticas digitales, superando ampliamente marcas históricas de la liga.

Su promedio superior a los 24 puntos por encuentro refleja no solo su capacidad anotadora, sino también su impacto constante en el juego, siendo decisivo en numerosos partidos y convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del equipo durante toda la temporada.

Una baja importante

Más allá de los números, Miguel Ángel Martínez ha destacado por su carácter competitivo, su ambición y su conexión con la afición, que encontró en él a uno de sus grandes ídolos desde su llegada al club.

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Desde el Servigroup Benidorm queremos agradecer sinceramente su entrega, profesionalidad y compromiso durante su etapa en la entidad, así como su contribución en una temporada histórica en la máxima categoría del voleibol nacional. El club le desea la mayor de las suertes en su nuevo destino, donde afrontará un nuevo reto en una de las ligas más exigentes del panorama mundial.