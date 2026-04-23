Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga

Esta semana el Valencia Basket ha descansado al clasificarse de forma directa para cuartos de final y librarse del play-in. La Euroliga volverá al Roig Arena el 28 y el 30 de abril (ambos a las 20:45 horas) con los dos primeros partidos de cuartos de final ante el Panathinaikos griego.

Así van los cruces

Liga ACB

Liga ACB: Valencia Basket-Real Madrid. Sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 horas.

Clasificación.

Primera FEB: Basket Mallorca - HLA Alicante, domingo 26 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Segunda FEB:

1ºE-1º0: Coto Córdoba-Amics Castelló, sábado 25 de abril de 2026 a las 20:00 horas

1/8 de Final: Club Esportiu Bàsquet Llíria -Baloncesto Valladolid, sábado 25 de abril a las 18:30 h.

1/8 de Final: Starlabs Morón- Proinbeni UPB Gandia, sábado 26 de abril de 2026 a las 13:00 h.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: La Liga Regular ya ha terminado

Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA Grupo EB

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Fundación Caixa Rural Vila Real vs Servigroup Benidorm: Socage Jovens L’Eliana vs Hidráulica NB Torrent; Velabasket CB Sueca vs CBI Elche

Como Conferencia del campeón de la temporada pasada, el sistema de competición varía en el Grupo Este. CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet tienen ya plaza para las Fases Finales (jugarán entre sí para determinar el campeón de la Conferencia), entra el mejor segundo (The Fitgerald El Pilar) directamente a la segunda eliminatoria, y el mejor quinto (Servigroup Benidorm) podrá luchar en unos playoffs a cara de perro.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Hozono Global Jairis-Valencia Basket, sábado 25 de abril de 2026 a las 19:00 horas

Clasificación.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Domusa Teknik ISB - La Cordà NB Paterna, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:00 horas; Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino - Fustecma NBF Castelló, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Spar Gran Canaria, sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Acabada la Fase regular, se afrontan las eliminatorias por el descenso y por el título y ascenso que se comenzarán el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Eliminatorias por el descenso - Final a Cuatro: Horarios.

Fase Final - Cuartos de Final: Horarios.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante-Caserío Ciudad Real, viernes 24 de abril a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola:

Cuartos de Final:

Atticgo Elche-Rocasa Gran Canaria, sábado 25 de abril a las 20:30 horas

Fase Final o play-down

Elda Prestigio-BM Morvedre, sábado 25 de abril a las 19:00 horas

División de Honor Oro Femenina:

Caja Rural Gleba-Grupo USA Handbol Mislata, sábado 25 de abril de 2026 a las 19:00 horas

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina:

Fertiberia Puerto Sagunto-Sinfín Santander sábado 15 de abril de 2026 a las 18:30 horas;

Anaitasuna-Servigroup Benidorm, domingo 26 de abril a las 18:00 horas

Trops Málaga-Fundación Agustinos Alicante - Cajasol Sevilla BM. Proín, sábado 25 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C:

Handbol Onda-HANDBOL SANT QUIRZE, sábado 25 de abril a las 19:00 horas

BM. MARNI ROSVAL-MGC MUTUA HANDBOL RIBES, sábado 25 de abril a las 19:00 horas

HANDBOL SANT JOAN DESPI A- CLUB ALMASSORA BALONMANO, sábado 25 de abril a las 19:00 horas

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: La Liga Regular ya ha acabado a la espera de comenzar los playoff

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia - Sevilla, sábado 2 de mayo de 2026 a las 13:00

Voleibol

Superliga Masculina: El Léleman Conqueridor Valencia ya ha puesto fin a la temporada tras caer en cuartos de Final frente al CV Melilla

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. Los dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Superliga Masculina, mientras que el ganador se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Masculina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: Almendralejo Extremadura, UBE L'Illa Grau y CV Suac Canarias

23 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 12:30 - Almendralejo Extremadura vs UBE L'Illa Grau

24 de abril - 19:30 - CV Suac Canarias vs Almendralejo Extremadura

GRUPO B: Grupo Egido Pinto, Intasa San Sadurniño y Arona Spring in Motion

23 de abril - 17:00 - Intasa San Sadurniño vs Arona Spring in Motion

24 de abril - 10:00 - Grupo Egido Pinto vs Intasa San Sadurniño

24 de abril - 17:00 - Arona Spring in Motion vs Grupo Egido Pinto

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

Las dos finalistas de esta competición se ganarán el ascenso a la máxima división del voleibol español, la Liga Iberdrola, mientras que la ganadora se llevará el título de Superliga 2. Por su parte, los otros cuatro equipos ya tienen garantizada su presencia en el "grupo de oro" de la Superliga Femenina 2 2026/2027.

El cuadro queda de la siguiente manera:

GRUPO A: CVB Barça, Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra

23 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 12:00 - CVB Barça vs Fedes Ascensores La Laguna

24 de abril - 19:30 - Santa Cruz Cuesta Piedra vs CVB Barça

GRUPO B: UC3M Voleibol Leganés, Guía CDV UFP Canarias y Élite Vóley El Rosario

23 de abril - 17:00 - Guía CDV UFP Canarias vs Élite Vóley El Rosario

24 de abril - 09:30 - UC3M Voleibol Leganés vs Guía CDV UFP Canarias

24 de abril - 17:00 - Élite Vóley El Rosario vs UC3M Voleibol Leganés

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 11:00 - Partido por el quinto puesto

25 de abril - 17:00 - Primera semifinal

25 de abril - 19:30 - Segunda semifinal

26 de abril - 09:30 - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Gran final

1ª División masculina, Fase Final. La Fase Final de Primera División Masculina se celebrará en Elche (Alicante), en el Pabellón Inclusivo Sara Marín-María Díez, el Palacio de los Deportes Universidad Miguel Hérnandez y en el Pabellón Municipal Esperanza Lag del 24 al 26 de abril con la colaboración de CV Elche.

Los partidos de Primera División Nacional Masculina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: CV Elche, Moreno Sáez Sporting, Universidad de Granada e Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Elche vs Hidropres CEV L'Hospitalet

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Moreno Sáez Sporting vs Universidad de Granada

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - Hidropres CEV L'Hospitalet vs Universidad de Granada

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Elche vs Moreno Sáez Sporting

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Moreno Sáez Sporting vs Hidropres CEV L'Hospitalet

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - Universidad de Granada vs CV Elche

GRUPO B: CV Oviedo, Paterna Liceo, CV Pòrtol y VP Madrid

24 de abril - 10:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - CV Oviedo vs VP Madrid

24 de abril - 12:00 - Pab. Inc. Sara Marín-María Díez - Paterna Liceo vs CV Pòrtol

24 de abril - 17:30 - Palacio Deportes UMH - VP Madrid vs CV Pòrtol

24 de abril - 19:30 - Palacio Deportes UMH - CV Oviedo vs Paterna Liceo

25 de abril - 9:30 - Palacio Deportes UMH - Paterna Liceo vs VP Madrid

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Pòrtol vs CV Oviedo

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Primera semifinal

25 de abril - 17:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Segunda semifinal

25 de abril - 19:00 - Palacio Deportes UMH - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 09:30 - Pabellón Esperanza Lag - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 11:30 - Pabellón Esperanza Lag - Gran final

1ª División Femenina. la Fase Final de la Primera División Femenina tendrá lugar en A Coruña en el Polideportivo Municipal Barrio de las Flores y en el Polideportivo Municipal Sagrada Familia en las mismas fechas con el CD Padre Faustino (Rehermann Ciudad de A Coruña) como organizador.

Los partidos de Primera División Nacional Femenina quedan de la siguiente manera.

GRUPO A: Rehermann Ciudad de A Coruña, AD Voleibol Rivas, CV Sant Just, CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

24 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sant Just

24 de abril - 18:00 - Barrio de las Flores - CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna vs CV Sant Just

24 de abril - 20:00 - Barrio de las Flores - Rehermann Ciudad de A Coruña vs AD Voleibol Rivas

25 de abril - 9:30 - Barrio de las Flores - AD Voleibol Rivas vs CV Sanse/Tenerife Libby's La Laguna

25 de abril - 11:30 - Palacio Deportes UMH - CV Sant Just vs Rehermann Ciudad de A Coruña

GRUPO B: CV Esplugues, CV Collado Villalba, Sestao y Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 10:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

24 de abril - 12:00 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Sestao

24 de abril - 18:00 - Sagrada Familia - Mayurqa Vóley Palma Anaya vs Sestao

24 de abril - 20:00 - Sagrada Familia - CV Esplugues vs CV Collado Villalba

25 de abril - 9:30 - Sagrada Familia - CV Collado Villalba vs Mayurqa Vóley Palma Anaya

25 de abril - 11:30 - Sagrada Familia - Sestao vs CV Esplugues

SIGUIENTE FASE

25 de abril - 17:30 - Barrio de las Flores - Primera semifinal

25 de abril - 17:30 - Sagrada Familia - Partido por el séptimo puesto

25 de abril - 19:30 - Barrio de las Flores - Segunda semifinal

25 de abril - 19:30 - Sagrada Familia - Partido por el quinto puesto

26 de abril - 10:00 - Barrio de las Flores - Partido por el tercer puesto

26 de abril - 12:00 - Barrio de las Flores - Gran final

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Real Sociedad 1927 - CH Carpesa, sábado 18 de abril de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Duelo autonómico, Universitat d'Alacant San Vicente - CD Giner de los Ríos, sábado 18 de abril a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Club Egara - Valencia CH, sábado 18 de abril a las 15:00 horas; CD Giner de los Ríos - RC Jolaseta, domingo 19 de abril de 2026 a las 10:30 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc - Real Grupo de Cultura Covadonga, sábado 18 de abril a las 12:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró; Club de Hockey Madrid Las Rozas - Universitat d'Alacant Atlético San Vicente, sábado 18 de abril a las 15:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: No hay jornada este fin de semana. La competición vuelve el 25 de abril con el AITEX PAS Alcoi - Innoaesthetics HC Sant Just, sábado 25 de abril de 2026 a las 19:15 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Eurm - Club Patín Alcobendas, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Miguel Sarasa del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig - U D C Rochapea, domingo 19 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Patín Alcobendas - PAS Alcoi, sábado 18 de abril a las 18:00 horas; Gestas de España CHP Aluche - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 18 de abril a las 19:15 horas.

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Clasificación.