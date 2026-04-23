MTRI Alicante afronta un último tramo de precios de récord con más de 1.300 inscritos

La ciudad de Alicante abrirá a lo grande la competición al haber superado todas sus cifras. Por el momento, más de 1.300 triatletas han confirmado participación en una de las dos jornadas de competición, que incluyen superpsrint, sprint y olímpico, en modalidad individual o parejas, además del duatlón familiar. El sprint bate registros y la tasa de participación femenina supera el 30%. El circuito Mediterránea Triatlón 2026 suma cerca de 3.500 registros activos.

Cambio de precio

Las inscripciones a MTRI Pack y MTRI Alicante entran este jueves 28 de abril a las 23.59h en su último tramo de precio, el que supone la mayor subida de los 3 que la organización ha activado este año en la apertura de inscripciones de todas las sedes. De modo que automáticamente las distancias subirán 10€ sus tarifas, hasta el cierre definitivo el 10 de mayo a las 23.59h

Por el momento, la evolución ha sido muy positiva, habiendo marcado MTRI Alicante su mejor cifra desde la entrada de la prueba en el circuito Mediterránea Triatlón. Suma 1.341 triatletas, y recordemos que cerró el pasado año con 1.142 participantes, y quedan 2 semanas para el cierre de inscripciones.

Respecto MTRI Pack mantiene las cifras de su última edición, un dato muy importante para la organización, pues esas 253 inscripciones suponen 759 registros totales, además de la aceptación de un calendario MTRI algo más ajustado, pues este año la 2ª y 3ª prueba se celebran en fin de semana contiguos. Recordemos que los inscritos a MTRI Pack pagan con su inscripción la participación en las 3 ciudades, eligiendo en las 3 la misma distancia. Los inscritos a MTRI Pack además de ahorrar en la inscripción respecto a inscribirse de forma individual en cada ciudad, reciben en su pack del triatleta una prenda exclusiva MTRI by 42K, que este año es un poncho para la salida del agua en piscina o mar. Una prenda muy apreciada por los triatletas porque facilita el secado, así como cambiarse de ropa tras el entrenamiento o competición, y que está valorada en 35€.

Noticias relacionadas

Inscribirse a MTRI Alicante es posible hoy mismo desde 30€ en un supersprint, 45€ en sprint y 55€ olímpico.