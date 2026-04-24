Javi Monfort: “Ha sido una temporada frustrante porque soñábamos con más”

El Léleman Conqueridor cerró el pasado fin de semana su participación en la temporada 2025-2026 tras caer eliminado en cuartos de final de la Superliga. El capitán, Javier Monfort, reflexionaba pasados unos días sobre lo duro que ha sido el año deportivo marcado por las lesiones y encuentros contra la principal amenaza de la temporada, el CV Melilla. “Ha sido una temporada frustrante porque el equipo soñaba con más. En Europa creo que se ha competido bien, pasando la primera eliminatoria y plantando cara en la siguiente, pero en competición nacional ha sido complicado gestionar tantas lesiones”.

El conjunto valenciano tenía una temporada de muchísimas emociones por delante: la primera aparición en competición europea, el traslado a Nou Moles como nuevo hogar, la Copa del Rey en Valencia. Multitud de alicientes que han acompañado al equipo en una temporada ilusionante pero también desafiante. Sueños que estuvieron cerca de cumplirse pero que se evaporaron con el despertar de CV Melilla. “Fue una pena no ganar el tie-break en casa porque se ponía muy complicada la remontada fuera. Aún así, en Melilla empezamos muy bien el primer partido y nos hizo creer para el día siguiente. Ese tercer partido lo jugaron mucho mejor, pero estuvo muy igualado y se definió por detalles. Ojalá hubiéramos sacado el primer partido en casa”, explicaba el capitán.

Javier Monfort al saque en un partido contra CV Melilla (1) / Léleman Conqueridor Valencia

En una entrevista concedida en Onda Cero Valencia, Javier Monfort se lamentaba por no haber llegado al primer encuentro del playoff. “El quedarte a punto de ganar tampoco te consuela y siempre piensas… si pudiera haber llegado una semana antes. Yo tuve esa lesión en el tobillo y no pude estar en el primer partido. Pero son cosas que pasan en el deporte”. El receptor además destacaba que “durante toda la Superliga no tuvimos opción contra Melilla, pero que “ellos en Nou Moles no se les veía cómodos, no estuvieron en su mejor nivel y era una buena oportunidad para habernos ido con ventaja al partido de vuelta”.

Pero finalmente el Léleman Conqueridor no pudo conseguir ese pase a semifinales repitiendo el objetivo logrado el año anterior, alcanzar las semifinales y optar a plaza de competición europea. CV Melilla se interpuso en el calendario nuevamente, como ya hiciera también en Copa. Para Monfort una de las claves de la temporada estuvo en las lesiones. “Hubo un momento en el que los tres centrales estaban lesionados y no teníamos disponibles en esa posición, yo nunca había visto algo así. Quieras que no dificulta incluso los entrenamientos porque es difícil encontrar ese ritmo cuando compites y te faltan compañeros”.

Con la temporada en el conjunto valenciano ya finiquitada, Javier Monfort mandaba un mensaje de optimismo en el programa de Onda Deportiva Valencia: “De cara a la próxima temporada toca recuperarnos. Hay que intentar darle la vuelta a lo que ha sido esta temporada y repetir lo que hicimos en la anterior que fue muy buena. Tenemos que ser capaces de pasar el corte de cuartos y tratar de luchar por semifinales de Superliga, o incluso llegar a la final. Creo que el equipo puede optar a ello y no podemos proponernos retos menores”, sentenciaba Monfort.