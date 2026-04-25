La VII Volta a Peu per la Discapacitat reúne a miles de participantes en una gran fiesta del deporte inclusivo en València

València ha celebrado este sábado la VII Volta a Peu per la Discapacitat, una de las pruebas más representativas del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, que ha vuelto a convertirse en una auténtica fiesta del deporte inclusivo con una gran participación de corredores y corredoras. La carrera, disputada sobre un recorrido de 5 kilómetros en el barrio de Sant Pau, ha reunido a deportistas de todos los niveles, asociaciones y ciudadanía en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la sensibilización social.

En categoría masculina, Borja Añón, del CD Metasport de Riba-roja, se ha hecho con la victoria con un tiempo de 15:04 y con un espectacular sprint en línea de meta en el que se ha impuesto a Iker Gómez, del CA Poblats Marítims, y que ha marcado un tiempo de 15:06. Edison Castellano, independiente, ha cerrado el podio con 15:10. En categoría femenina, Marta Gómez, del Club Mur i Castell-Blumaq, ha conseguido el triunfo con un tiempo de 17:23, seguida de María Guzmán (17:37), del Redolat Team, y de Emma Lacal (17:40) del CD Metasport de Riba-Roja.

Imagen de la carrera / Fundación Deportiva Municipal

La salida y meta, ubicadas en la Avenida Maestro Rodrigo, han sido el epicentro de una prueba que, un año más, ha destacado por su carácter integrador. La cita ha contado con la participación activa de entidades vinculadas al deporte adaptado, como asociaciones y federaciones de personas con discapacidad, reforzando el mensaje de que el deporte no tiene barreras y debe ser accesible para todas las personas.

Uno de los elementos diferenciales de la carrera ha sido la inclusión de categorías específicas adaptadas a distintas realidades, tanto en categoría masculina como femenina: discapacidad intelectual y sensorial, discapacidad física y orgánica y participación en silla de ruedas. Este enfoque ha permitido garantizar la participación en condiciones de igualdad y ha consolidado esta prueba como una de las más inclusivas del calendario deportivo de la ciudad.

La jornada se ha completado con las habituales carreras infantiles y la modalidad participativa ‘A tu Ritmo’, facilitando que personas de todas las edades y niveles pudieran sumarse a la experiencia. El ambiente festivo, el apoyo del público y la implicación de voluntariado y entidades han contribuido a reforzar el éxito organizativo de la prueba.

Imagen del ganador / Fundación Deportiva Municipal

Además, la carrera ha servido también como plataforma de concienciación sobre el autismo, dentro del enfoque solidario del circuito. Gracias a la Asociació Mira’m, se ha puesto en valor la importancia del deporte como herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo personal tanto para personas con discapacidad como para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), visibilizando sus necesidades y fomentando una sociedad más accesible. Para ello, se ha realizado un calentamiento especial dirigido por varias personas con autismo justo antes del inicio de la carrera en la línea de salida.

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La próxima cita del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València será el próximo domingo 10 de mayo con la XI Carrera José Antonio Redolat.