Ángela Martínez, plata en Ibiza, confirma su liderato en la Copa del Mundo

Santa Eulària des Riu (Ibiza) acogió el pasado viernes 24 de abril las pruebas femenina y masculina de 10 kilómetros de la Copa del Mundo de aguas abiertas, en una jornada marcada por la baja temperatura del agua (18,5º) y la dureza del mar. La valenciana Ángela Martínez firmó una brillante segunda posición (1:58:56.3) en una de las carreras más exigentes del calendario, resultado que además le valió el título de campeona de España.

Ángela Martínez sigue acumulando podios / YASMINARTVISUALstudios

Ángela Martínez, confima su gran momento

Ángela Martínez confirma así su gran momento de forma y su idilio con la prueba ibicenca, donde ya se impuso en la edición de 2025 siendo la primera española en ganar una etapa de la Copa del Mundo, consolidándose como una de las grandes referencias de la natación en aguas abiertas en España. Viene de finalizar como subcampeona del mundo en 2025 y en 2026 es una de las firmes candidatas a llevarse la corona mundial. De momento, la valenciana va por el buen camino ya que lidera la clasificación general.

“Me he encontrado muy bien durante la prueba, aunque es verdad que había mucho oleaje y no estoy acostumbrada. Tácticamente, por fin he hecho caso a mi entrenador, he tirado desde el principio y aunque el grupo se me iba he conseguido alcanzarlas. Estoy muy contenta porque no me esperaba esta segunda posición hoy. He cambiado mi estilo de nado, levantando más la cabeza y con una brazada más grande. Diferente a la piscina”, aseguraba la nadadora. Respecto al frío y las condiciones del agua,, ha querido restarle importancia. “Es verdad que estaba preocupada antes de nadar porque no me gusta mucho el frío y ayer lo pasé muy mal en los entrenamientos. Pero en cuanto te tiras ya no te das cuenta. Estás centrada en la carrera y no te paras a pensar en nada”, confesaba.

Ángela Martínez celebra la medalla de plata / YASMINARTVISUALstudios

Una prueba muy exigente

Las condiciones en la bahía de Santa Eulària des Riu elevaron la exigencia al máximo. Desde el inicio, la australiana Moesha Johnson volvió a imponer su estilo agresivo, rompiendo el grupo en los primeros compases junto a nadadoras como Ginevra Taddeucci o Lisa Pou, en una prueba que mantuvo un ritmo altísimo de principio a fin.

En clave española, María de Valdés fue protagonista en la primera mitad de la carrera, llegando a situarse en tercera posición en la segunda vuelta tras recortar diferencias con la cabeza. Sin embargo, las duras condiciones terminaron pasando factura y la malagueña se vio obligada a abandonar tras sufrir problemas físicos, posiblemente derivados de hipotermia que arrastraba desde los primeros kilómetros.

Mientras tanto, la ilicitana Ángela Martínez, integrante del Proyecto FER fue construyendo su carrera de forma inteligente, manteniéndose en el grupo delantero y gestionando los momentos clave hasta firmar una gran remontada en el tramo final que le permitió asegurar la segunda posición. Viendo el dominio desde el inicio de Moesha Johnson, la plata sabe a oro y confirma el crecimiento de Ángela.

El momento de la salida / YASMINARTVISUALstudios

También compitieron Candela Sánchez Lora, Clara Martínez y Paula Otero, en una prueba de altísimo nivel y gran desgaste, en la que Alba Rubio fue descalificada. Clara y Candela lograron situarse en el top 10 en una carrera sumamente complicada en la que no fue sencillo cruzar la meta.

Prueba masculina

La prueba masculina de 10 kilómetros dejó una carrera muy compacta y estratégica en la bahía de Santa Eulària, con un grupo cabecero numeroso prácticamente hasta el tramo final. El húngaro David Betlehem terminó imponiendo su ritmo para llevarse la victoria con 1:52:39.9, por delante del francés Sacha Velly (1:52:44.2) y del italiano Andrea Filadelli (1:52:45.0), en un desenlace muy ajustado que volvió a evidenciar el altísimo nivel del circuito internacional.

Los españoles, Méndez Puga (20º, 1:53:07.3) y Mateo García (21º, 1:53:09.5) se mantuvieron dentro del grupo principal durante buena parte de la prueba y firmaron una actuación sólida, sumando una nueva experiencia competitiva en un contexto de máxima exigencia tras su paso por la cita previa de Soma Bay.

Casademont: “Ángela sabe que está arriba y eso es clave”

El seleccionador nacional, Xavi Casademont, destacó la evolución de la nadadora española tras su medalla de plata. “Desde el año pasado Ángela ha hecho buenos resultados, pero no tan buenos como este. Le viene muy bien saber que está arriba”.

El técnico puso en valor la respuesta del equipo en condiciones extremas: “En aguas abiertas hay que estar preparados para cualquier cosa. Hay que adaptarse rápido y cambiar la estrategia”. Además, subrayó el contexto competitivo actual en la categoría femenina: “Sabíamos que iba a ser una carrera rápida. Las pruebas están siendo así y parece que ha llegado para quedarse”.

Campeonato de España del 10K

En el Campeonato de España, los títulos nacionales se decidieron con los tres primeros españoles clasificados en la prueba, en una competición que además otorgaba las dos plazas directas para el próximo Campeonato de Europa de aguas abiertas, previsto para este verano dentro del calendario de European Aquatics, quedando una posible tercera sujeta al nivel competitivo de la prueba. En categoría femenina, el podio lo formaron Ángela Martínez, que se proclamó campeona de España tras su segunda posición absoluta, seguida de Claudia Martínez de Salinas y Candela Sánchez Lora. En categoría masculina, el título fue para Mario Méndez, con Mateo García en segunda posición y Joan Macario Molina completando el podio nacional.

Clasificaciones

Resultados 10 km femenino [Copa del Mundo Ibiza]

Moesha Johnson (AUS) — 1:58:51.3 Ángela Martínez (ESP) — 1:58:56.3 Bettina Fabian (HUN) — 1:59:01.3 Lisa Pou (MON) — 1:59:05.4 Ginevra Taddeucci (ITA) — 1:59:30.2 Lea Boy (GER) — 1:59:41.6 Ichika Kajimoto (JPN) — 2:01:13.1 Caroline Jouisse (FRA) — 2:01:54.3 Clara Martínez de Salinas (ESP) — 2:01:00.1 Candela Sánchez Lora (ESP) — 2:01:02.2

Resultados 10 km masculino [Copa del Mundo Ibiza]

David Betlehem (HUN) – 1:52:39.9 Sacha Velly (FRA) – 1:52:44.2 Andrea Filadelli (ITA) – 1:52:45.0 Marcello Guidi (ITA) – 1:52:47.9 Pasquale Giordano (ITA) – 1:52:51.0 Marc-Antoine Olivier (FRA) – 1:52:53.2 Ivan Giovannoni (ITA) – 1:52:54.7 Kristof Rasovszky (HUN) – 1:52:55.2 Dylan Gravley (USA) – 1:52:56.2 Victor Moreno (BRA) – 1:52:56.4

Españoles

20º Mario Méndez Puga – 1:53:07.3

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21º Mateo García – 1:53:09.5