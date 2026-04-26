El IV Pedalea por el Planeta de Tuawa y Global Omnium consolida su éxito en Valencia con un fuerte respaldo social y familiar

La cuarta edición de ‘Pedalea por el Planeta’ ha vuelto a convertir el entorno del Jardín del Turia, junto al Palau de la Música, en una gran fiesta del ciclismo sostenible y familiar, alcanzando cerca de 450 participantes inscritos y más de 500 visitantes en total.

La iniciativa, promovida por Tuawa, empresa joven del grupo Global Omnium, especializada en fuentes de agua sostenible, y la organización de la VCV, ha superado en esta cuarta edición las expectativas de asistencia y participación. Un hecho que refleja el creciente compromiso de la sociedad valenciana, especialmente de las familias, clubes deportivos y federaciones con la protección del medio ambiente y la adopción de hábitos de vida saludables.

Una respuesta social que supera expectativas

La marcha ciclista de 10 kilómetros, con salida y llegada en el Palau de la Música, ha discurrido por la senda ciclable del cauce del río Turia que ha permitido disfrutar tanto a niños como a adultos. El elevado número de inscritos ratifica el creciente interés ciudadano por iniciativas que combinan ocio, deporte y sostenibilidad, especialmente en un contexto de sensibilización medioambiental cada vez mayor como es la eliminación de botellas de un solo uso.

Colaboración del tejido social, educativo y deportivo

El evento ha contado con el respaldo de numerosas entidades y empresas comprometidas con la sostenibilidad, que han contribuido a enriquecer la experiencia de los participantes a través del ‘Kit del ciclista’. Es el caso de X-Sauce, la VCV, Horno Iborra, AVACU, Unión de Consumidores, Teika y 014 Cycles, que han hecho las delicias de los presentes con bicicletas exclusivas.

El IV Pedalea por el Planeta ha contado con la presencia de distintos clubes deportivos, federaciones deportivas valencianas e instituciones públicas, reforzando el carácter transversal y colaborativo de la iniciativa. Entre otros, estuvo presente el Director General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco; Quique Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la CV y Elisa Maluenda, Directora Ejecutiva de la Federación de Gimnasia de la CV.

Deporte, concienciación y ocio familiar

Más allá de la marcha ciclista en un domingo soleado, los asistentes han podido disfrutar de una completa programación de actividades en la Fan Zone instalada en el entorno del Palau de la Música. Los más pequeños han participado en talleres sostenibles, Pintacaras y juegos educativos de la mano del Doctor Bacterio, mientras que la jornada ha estado amenizada con música en directo, la actuación del grupo de K-Pop Mundo Mágico y la animación de Xaranga’n Roll en la salida y llegada de los ciclistas. El evento ha culminado con el sorteo de cuatro maillots oficiales de la VCV; una bicicleta infantil, que ha recibido Unai de 10 años, y un lote de productos ciclistas de X-Sauce.

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Un evento que sigue creciendo

El ‘IV Pedalea por el Planeta’ ha sido inaugurado en la línea de salida por Dionisio García Comín, CEO de Global Omnium, junto a Juan Monrabal, CEO de Tuawa, y el director de la VCV, Ángel Casero. Todos ellos han agradecido la “excelente respuesta de sociedad valenciana” por la gran acogida de este evento deportivo. Igualmente, Dionisio García ha reafirmado el compromiso del grupo Global Omnium “con la sostenibilidad, la movilidad responsable y el deporte como herramienta de transformación social”. De hecho, todos los participantes en la ruta ciclista han lucido el dorsal ‘1’ porque cuando se trata de la defensa del planeta, todos se alinean en primera posición.