Locura en el Maratón de Londres ¡La etíope Assefa también bate el récord mundial femenino!

El Maratón de Londres 2026 ya forma parte de la historia del atletismo y el deporte en general mundial. La capital inglesa ha vivido una jornada memorable con doblete de récords del mundo. Al récord logrado por Sebastian Sawe que además lograba bajar la mítica barrera de las 2 horas con 1:59:30, se suma el estratosférico récord femenino logrado por Assefa.

Assefa, nueva recordwoman mundial / EFE

La etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

La atleta africana ya poseía, con 2:15.50 desde el pasado 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital inglesa, la mejor marca universal en un maratón solo para mujeres. En esta ocasión superó en la línea de meta a las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55).

Su cuarta victoria

Este es el cuarto maratón de renombre que consigue, tras imponerse en dos ocasiones en Berlín y otras dos veces aquí en Londres.

Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en la capital británica, ya que el keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

"Estoy muy feliz de ganar de nuevo. Quiero darle las gracias a dios por permitirme esta victoria. Repetir triunfo significa mucho para mí", dijo la etíope en declaraciones a la cadena británica BBC.

"La felicidad no para de crecer en mí. Mi plan era venir aquí a romper mi propio récord del mundo del año pasado y conseguirlo es una gran satisfacción. Le quiero dar las gracias a mis rivales, porque han dado una batalla muy bonita y me siento muy afortunada".

Galimany, décima

La española Marta Galimany acabó en décima posición con un tiempo de 2:27:38, la tercera mejor marca de su carrera, pero no ha podido lograr la mínima para los Europeos de Birmingham (2:27:00).

Además, la uruguaya Julia Paternain, bronce en los Mundiales de Tokio en 2025, acabó la prueba en octava posición con un tiempo de 2:25:47.

El tiempo acompañó en Londres, donde este domingo se registraron máximas de 16 grados en el momento de la carrera, que estuvo seguida por miles de personas en las calles de la capital británica.

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Los ingleses se volcaron con una de las citas más emblemáticas de la ciudad y no fallaron en la carrera popular mostrando todo tipo de disfraces, incluido un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas. En esta edición se batió el récord de participantes con cerca de 60 000 corredores.