Los tiempos de paso de Sawe para batir el récord del mundo de maratón

El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al uganés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

Por primera vez en la historia, no sólo uno sino dos atletas, bajaban de las dos horas en un Maratón convencional. Antes lo había hecho Kipchoge en su reto no homologado. Sawe voló en el ciruito londinenese, bajando de los 2 minutos y 50 segndos por kilómetro en los últimos siete kilómetros. un final explosivo que le llevó a pulverizar el anterior récord, limando segundo a segundo. Una marca estratosférica que sitúa a Sawe en lo más alto del olimpo maratoniano.

Tiempos de paso, así fue el mejor maratón de la historia

Los tiempos de paso del keniano Sabastian Sawe para convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas y batir el récord del mundo de maratón con 1h59:30 son los siguientes.

Km. Tiempo Parcial min/km km/h

5 k 00:14:14 14:14 02:51 21:09

10 k 00:28:35 14:21 02:53 20.91

15 k 00:43:10 14:35 02:55 20.57

20 k 00:57:21 14:11 02:51 21.15

Med 01h00:29 03:08 02:52 21.04

25 k 01h11:41 11:12 02:53 20.89

30 k 01h26:03 14:22 02:53 20.90

35 k 01h39:57 13:54 02:47 21.57

40 k 01h53:39 13:42 02:45 21.89

Final 01h59:30 05:51 02:40 22.48

Sawe muestra una zapatilla que ya forma parte de la historia / EFE

Así vivió Sawe la carrera

"Es un día histórico para mí" dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria.

"La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

En tercera posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país.

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres componentes del podio más el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliarse las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario.

Fue en ese momento cuando, con una brecha de varios segundos sobre Kiplimo y conscientes de que la victoria se decidiría entre ellos, el ritmo aumentó y empezó a ser real la posibilidad de bajar de las dos horas.

Sprint final

A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una histórica barrera derribada.

Steve Cram, comentarista en la BBC y antiguo campeón del mundo, se deshizo en elogios hacia una prueba que entra de lleno en los libros de la historia.

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"Aún no me lo creo. Hay momentos que ocurren en la historia del deporte y quieres ser parte de ellos y haber presenciado esto es un privilegio. Pensábamos que iba a ser un día propicio para los récords, pero ni en nuestros sueños más locos podríamos haber previsto esto", apuntó Cram durante la retransmisión de la prueba en Reino Unido.