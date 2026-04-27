El Alzira FS choca con el muro defensivo del Jaén y sigue en zona de descenso (2-4)

La calidad defensiva del Jaén y la contundencia atacante, unido a que el portero del Alzira FS Family Cash Deivd no ha tenido este viernes su mejor noche, han permitido a los jiennnenses ganar 2-4 en el Palau y que los alzireños sigan en zona de descenso.

Como es habitual, el Family Cash Alzira FS ha arrancado el partido como un ciclón y Cristian Povea se encontraba con el primer poste de la tarde. Los andaluces no han tardado a reaccionar y a los cinco minutos ya han empezado a acechar la portería de Deivd. En el 7 Nando sorprendía con un disparo raso desde diez metros que pasaba por debajo del brasileño. Cuatro minutos después, con un fallo de marcaje, Alan Brandi aprovechaba para marcar el segundo gol visitante.

Los alzireños no se amilanan ante nadie, por grande que sea su prestigio, y se han ido a por el brillante campeón de la Copa de España. Los gualdiverdes han podido encajar un gol en propia meta, pero el rechace hacia su marco daba en el poste. Lechero y Rubi han forzado dos paradones de Espíndola y Yunii, después de otro multiregate, se encontraba con el tercer poste. Tanto ha ido el cántaro a la fuente que al final los alzireños han tenido premio no sin esfuerzo. Ha hecho falta que chutaran Yunii, Rubi y Pablo García para, al tercer intento, perforar la portería. Sin embargo, cuando el partido se veía controlado, Mati Rosa robaba un balón para lograr el 1-3 a la contra.

La segunda parte ha seguido con el mismo guion. El Alzira buscando un resquicio en la perfecta defensa jienennense y los visitantes aprovechando cada error local. A los cuatro minutos, el internacional Dani Zurdo aprovechaba un balón largo y libre de marca batía a Deivd en su salida. La insistencia alzireña volvía a tener premio. En el 7, Espíndola respondía con otro paradón a un trallazo de Ivi y Darrieer aprovechaba en línea de gol. Todos los intentos alzireños quedaban en vano, incluido el penalti cometido sobre Yunii a 1’18” para el final. Ivi lo lanzaba con gran potencia y Espíndola lo detenía con la cara. El meta brasileño ha acabado expulsado por doble amarilla al haber salido antes de que se retirase el canterano Hugo. Como estaba fuera del campo el Family no ha podido contar con superioridad numérica y el partido acababa con 2-4 y una última parada de Yunii.

Noticias relacionadas

La derrota de Osasuna contra Inter hace que se mantengan los tres puntos de desventaja con los pamploneses.

Suscríbete para seguir leyendo