Los Gay Games preparan una gran fiesta de Inauguración en el Ciutat de València

Los Gay Games 2026 que se celebrarán en València del 27 de junio al 4 de julio , han iniciado ya la la cuenta atrás. A falta de dos meses para su inicio, este lunes 27 de abril, la organización ha presentado la gran fiesta de inauguración que se celebrará en el estadio Ciutat de València el sábado 27 de junio. Al acto, celebrado en el propio estadio granota, han asistido representantes de la organización, instituciones y federaciones deportivas. A falta de poco más de un mes para el cierre de las inscripciones, el próximo 31 de mayo, ya hay 9000 inscritos a un evento que atraerá a deportistas de todo el mundo. Los Gay Games abrirán el telón con la Openning Fest, una gran fiesta de bienvenida que tendrá por escenario el Ciutat de València. La gala inaugural contará con las actuaciones de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Suri, Fruela y la drag queen valenciana Choriza May, entre otros artistas destacados.

El Estadio Ciutat de València reunió a organizadores, instituciones y federaciones / Germán Caballero

Una gran fiesta de bienvenida

Juan Velasco, presidente de AVEGAL, entidad encargada de organizar la fiesta inaugural, destacó el acceso a la ceremonia de apertura está incluido en la inscripción de las personas participantes en los Gay Games. Para las personas no participantes, la venta de entradas se abrirá a partir de las 14:00h del lunes 27 de abril en la web oficial de Gay Games con la venta de las primeras 250 entradas a un precio promocional de 15 euros. “El acto contará, además, con un desfile de delegaciones internacionales, la entrada de la bandera oficial, un homenaje al fundador de los Gay Games y el encendido de la llama”, ha explicado Velasco. Además, la ceremonia contará con un potente componente cultural con coros y agrupaciones de diferentes partes del mundo.

46 instalaciones deportivas y 39 modalidades

La fiesta de Inauguración dará paso a un intensa semana de actividades que se desarrollarán en 46 instalaciones deportivas municipales de la Ciudad de València y que llegará también a localidades como Rocafort y Torrent. “Dentro de exactamente dos meses nos reencontraremos en este mismo estadio para dar el pistoletazo de salida al mayor evento de diversidad en la historia de nuestra ciudad”, destacó la concejala de Igualdad, Rocío Gil. “Contamos con un total de 9.031 personas inscritas de 76 nacionalidades y más de 520 voluntarios, unas cifras muy positivas que auguran una semana deportiva y cultural muy emocionante".

Los y las participantes competirán en un total de 39 modalidades deportivas entre las que destaca por su elevada inscripción natación, tenis, atletismo, voley y fútbol. Además, como explicó Rocío Gil, en el programa se ha introducido también disciplinas valencianas como la pilota y el colpbol. Entre las nacionalidades con mayor representación destacan EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y España.

"Siempre hemos tenido los brazos abiertos a que todas las personas que se quisieran unir, se unieran. Seguimos con los brazos abiertos, sea una entidad o sea de forma individual. València va a vivir un momento único, va a ser la única ciudad de España y del Mediterráneo que va a vivir unos juegos así", resaltó Rocío Gil al ser preguntada por el boicot de muchas asociaciones LGTBIQ+ valencianas a la celebración de los Gay Games Valencia. Gil también destacó, que València ha superado de forma amplia la participación de la pasada edición que se celebró de forma conjunta en Hong Kong y México y en la que tomaron parte alrededor de 4.300 participantes. "El camino no ha sido fácil pero podemos estar orgullosos de acoger del mayor evento que organiza el colectivo LGTBI y que posiciona a València a nivel mundial como una ciudad que apuesta por la diversidad".

Más de 9000 deportistas ya se han inscrito / Germán Caballero

Apoyo de la Diputación

Mientras, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, aseguró que desde su organismo tuvieron claro "desde el primer momento" que debían colaborar con el Ayuntamiento y la Generalitat, puesto que quieren que València sea "un territorio abierto, diverso, en el que todos estemos orgullosos de ser lo que somos".

Desde la Diputación han puesto en marcha jornadas de formación para el voluntariado, cuya cifra es de 520. Los voluntarios llegarán a la capital del Turia procedentes de todo el mundo y estarán destinados en la red de instalaciones deportivas, en la parte cultural, en los puntos de información y en los puntos de entrega de acreditaciones.

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Jon Landa, integrante de la organización, recordó los orígenes de los Gay Games: "nacieron en la década de los 60 impulsados por tres deportistas del comité olímpico de EEUU que reivindicaron su derecho a la visibilidad. En València contaremos con más de 9000 participantes, algunos vienen de países donde no se les permite hacer deporte o no pueden ser visibles. Aquí van a encontrar un espacio seguro". Landa afirmó que la inscripción aún subirá en las próximas semanas: "nos gustaría alcanzar los 9.600. 9.800 ó... tal vez los 10.000".