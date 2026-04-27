Resultados del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga

Esta semana el Valencia Basket ha descansado al clasificarse de forma directa para cuartos de final y librarse del play-in. La Euroliga volverá al Roig Arena el 28 y el 30 de abril (ambos a las 20:45 horas) con los dos primeros partidos de cuartos de final ante el Panathinaikos griego.

Así van los cruces

Liga ACB

Liga ACB: Valencia Basket 82-Real Madrid 96

Clasificación.

Primera FEB: Basket Mallorca 77 - HLA Alicante 68

Clasificación.

Segunda FEB:

1ºE-1º0: Coto Córdoba-Amics Castelló 105-75

1/8 de Final: Club Esportiu Bàsquet Llíria 102 -Baloncesto Valladolid 75

1/8 de Final: Starlabs Morón 87- Proinbeni UPB Gandia 72

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: La Liga Regular ya ha terminado

Conferencia E: Servigroup Benidorm luchará por el ascenso

Resultados y Estadísticas Grupo EA Grupo EB

Clasificados para la Fase Final: CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet

Clasificado para la 2ª eliminatoria: The Fitgerald El Pilar

1ª Eliminatoria: Fundación Caixa Rural Vila Real vs Servigroup Benidorm: Socage Jovens L’Eliana vs Hidráulica NB Torrent; Velabasket CB Sueca vs CBI Elche

Como Conferencia del campeón de la temporada pasada, el sistema de competición varía en el Grupo Este. CB Puerto Sagunto y Rigalli Alginet tienen ya plaza para las Fases Finales (jugarán entre sí para determinar el campeón de la Conferencia), entra el mejor segundo (The Fitgerald El Pilar) directamente a la segunda eliminatoria, y el mejor quinto (Servigroup Benidorm) podrá luchar en unos playoffs a cara de perro.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Hozono Global Jairis 67-Valencia Basket 60

Clasificación.

Liga Femenina Challenge:

FUSTECMA NBF CASTELLÓ 54- AZULMARINO MALLORCA PALMA 89

LA CORDÁ DE PATERNA NB 78 - C.B. SANTFELIUENC 61

Clasificación.

Liga Femenina 2: Los playoff empiezan el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Acabada la Fase regular, se afrontan las eliminatorias por el descenso y por el título y ascenso que se comenzarán el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Eliminatorias por el descenso - Final a Cuatro: Horarios.

Fase Final - Cuartos de Final: Horarios.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 26-Caserío Ciudad Real 31

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola:

Cuartos de Final:

Atticgo Elche 24 -Rocasa Gran Canaria 19

En el Pabellón Esperanza Lag, el AtticGo Elche dio un paso firme hacia semifinales tras imponerse por 24-19 al Rocasa Gran Canaria.

Importante vitoria de las ilicitanas / Liga Guerreras

Fase Final o play-down

Elda Prestigio 25-BM Morvedre 19

En el Ciudad de Elda-Florentino Ibáñez, el Elda Prestigio firmó una victoria sólida por

25-19 ante el Club Balonmano Morvedre.

División de Honor Oro Femenina:

Caja Rural Gleba 31-Grupo USA Handbol Mislata 29

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina:

Fertiberia Puerto Sagunto 32-Sinfín Santander 33

Anaitasuna-Servigroup Benidorm 30-27

Trops Málaga 25-Fundación Agustinos Alicante 30

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C:

Handbol Onda 26-HANDBOL SANT QUIRZE 25

BM. MARNI ROSVAL 27-MGC MUTUA HANDBOL RIBES 16

HANDBOL SANT JOAN DESPI A 30- CLUB ALMASSORA BALONMANO 20

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: La Liga Regular ya ha acabado a la espera de comenzar los playoff el fin de semana del 2 y 3 de mayo

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: CAU Valencia - Sevilla, sábado 2 de mayo de 2026 a las 13:00

Voleibol

Superliga Masculina: El Léleman Conqueridor Valencia ya ha puesto fin a la temporada tras caer en cuartos de Final frente al CV Melilla

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

Suac Canarias fue coronado campeón de Superliga Masculina 2 arropado por su afición en el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria. Se ganó el título tras vencer a los gallegos de Intasa San Sadurniño con un apretado 3-2 (25 / 23; 17 / 25; 20 / 25; 25 / 19; 15 / 9). UBE L'Illa Grau consiguió la tercera posición en el partido anterior contra Grupo Egido Pinto.

CLASIFICACIÓN FINAL DE SUPERLIGA MASCULINA 2

Suac Canarias: título de Superliga Masculina 2 y derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 Intasa San Sadurniño: derecho al ascenso a Superliga Masculina 1 UBE L'Illa Grau Grupo Egido Pinto Arona Spring in Motion Almendralejo Extremadura

Superliga 2 Femenina

Fedes Ascensores La Laguna se ha proclamado nuevo campeón de la segunda categoría del voleibol femenino nacional tras derrotar a las anfitrionas, Santa Cruz Cuesta Piedra, en un apasionado encuentro que se ha decidido en el último set 2 a 3 (24 - 26; 20 - 25; 25 - 12; 25 - 21; 11 - 15). Por su parte, UC3M Voleibol Leganés ha impedido un podio triple para Tenerife al vencer a Élite Vóley El Rosario por la tercera plaza.

1ª División masculina, Fase Final.

CV Elche se ha mantenido invicto hasta el final de la competición y ha cumplido con su cometido de anfitrión regalándole el título de Primera División Masculina a su afición con un 3-1 (25-18 / 24-26 / 25-12 / 25-19). Lo han hecho en un partido que han dominado de principio a fin contra Hidropres CEV L'Hospitalet, repitiendo el partido que abrió la competición el pasado viernes. Esta vez, los catalanes han logrado llevarse un set que dignifica, más si cabe, su segunda plaza de entre los 48 equipos participantes de la categoría.

Cabe destacar que tanto CV Elche como CEV L'Hospitalet entraron en esta Fase Final como segundos de grupo al igual que lo hizo el tercer clasificado, VP Madrid. Los madrileños se han llevado el bronce esta ante CV Pòrtol en un partido muy similar al de la final. Los catalanes solo hicieron frente al conjunto de la capital en el segundo set y se van de Elche cuartos tras un 3-1 (25-14 / 24-26 / 25-12 / 25-19).

Estos encuentros han puesto el punto y final a una fase de ascenso que ha tenido lugar en Elche, Alicante, del 24 al 26 de abril de 2026 gracias a la organización del club local. Los cuatro primeros clasificados han obtenido una plaza garantizada en Superliga Masculina 2, mientras que el resto del ránking deberá estar atento a posibles bajas de la segunda categoría, pues todavía podrían participar en ella.

CLASIFICACIÓN FINAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV Elche: campeón de Primera División Masculina y obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Hidropres CEV L'Hospitalet: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 VP Madrid: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 CV Pòrtol: obtiene el derecho a ascender a Superliga 2 Universidad de Granada Paterna Liceo CV Oviedo Moreno Sáez Sporting

El Elche, campeón en casa / SD

1ª División Femenina.

Rehermann Ciudad de A Coruña, CV Sant Just, Mayurqa Voley Palma Anaya y CV Esplugues tendrán un puesto asegurado en Superliga Femenina 2. Serán las gallegas y las baleares las que se jueguen el título en la final. El resto de equipos han jugado las finales de consolación para definir la clasificación al completo.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente y CD Giner de los Ríos

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Club Egara, Valencia CH y CD Giner de los Ríos

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): CH Xaloc

y Universitat d'Alacant

Este fin de semana en el mundo del hockey hierba la atención la centrará la La Copa del Rey y Reina Iberdrola que se disputará en el Club Junior del 24 al 26 de abril.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina

AITEX PAS Alcoi 3- Innoaesthetics HC Sant Just 0

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Simar Igualada 5-Sporting Alcoi,

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig -No juega este fin de semana

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur:

PAS Alcoi No juega este fin de semana

Club Promoción Patín Raspeig No juega este fin de semana

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División:

Family Cash Alzira 2-Jaén Paraíso Interior 4

El Jaén Paraíso Interior salvó una victoria de resistencia frente al Family Cash Alzira en un encuentro que tuvo de todo: tensión, goles y paradones. Un cóctel que ayuda a que uno se quede pegado a la pantalla. En la primera parte, los andaluces se fueron por delante en el marcador (1-3) gracias al buen hacer de los suyos de cara a puerta. Primero fue Nando y después Alan Brandi los que aprovecharon sus oportunidades. Pudo recortar Pablo García (1-2), pero en otra de sus especialidades, Mati Rosa robó en campo propio para anotar el 1-3. Todo parecía encauzado con el equipo de Braulio Correal algo nervioso. Sin embargo, la segunda parte se convirtió en una moneda al aire después del tanto de Dani Zurdo (1-4), pues los locales apretaron, recortaron distancias por medio de Darrieer (2-4) y se enfocaron en lograr el empate. Remaron y remaron y consiguieron un penalti a favor. Al lanzarla: salió cara, la de Espíndola, que detuvo con el rostro la pena máxima de Ivi para recoger a su equipo y retener los puntos para los de Dani Rodríguez —que se mantienen en puestos de playoffs—, mientras que los valencianos siguen a la misma distancia del CA Osasuna Magna tras la derrota de estos.

Servigroup Peñíscola 4-Jimbee Cartagena 2

Dos dobletes, uno de Carlos Saladié y otro de Quintela, permitieron al Servigroup Peñíscola lograr la permanencia en una temporada complicada tras conquistar la Copa de España 2025. Lo celebraron por todo lo alto ante un Jimbee Cartagena Costa Cálida que venía con la autoestima por las nubes, pero que fue engullido desde el principio por el ímpetu castellonense. Pronto saltarían las lágrimas en la reaparición de Quintela ante su público, el gallego aprovechó un córner para inaugurar el marcador (1-0). No obstante, Pablo Ramírez se está acostumbrando a grandes goles y empató con una gran maniobra de pívot (1-1), a lo que Saladié respondió inmediatamente con un disparo cruzado certero (2-1) con el que se llegó al descanso. Después, Quintela volvió a embocar un uno contra uno (3-1) y Farias culminó una buena pared con Muhammad (3-2). Todo estaba parejo, pero quedaban más detalles: Saladié completó su inspiración con el 4-2 y desde entonces Santi Valladares encomendó a Gus la tarea de despejar todo balón con el juego de cinco melonero. Así fue, por lo que el triunfo permite a la grada permanecer un año más en la máxima categoría.

Clasificación.

Segunda División: Barça 2-Levante UD FS 7

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: César Augusta 1-Feme Castellón CFS 2

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3,

Canet FS 1- Illes Balears 4

Fútsal Ibi 5-CFS Bisontes Castellón 2

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 3 - El Alamo 3

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: Waterpolo Turia, no juega este fin de semana

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: No hay competición este fin d semana

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, Sin competición este fin de semana

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hubo sorpresas en las semifinales de la Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano y Barberà Rookies y Valencia Firebats, los dos mejores equipos de la fase regular, certificaron su clasificación para la gran final, la Spanish Bowl Femenina, que se disputará el próximo domingo 3 de mayo en Valencia, en el CampOval de Picanya (12h). Barberà Rookies, líderes invictas en la primera fase del torneo, se impusieron a Zaragoza Hurricanes por 24-0, mientras que también hicieron valer el factor campo para superar a L’Hospitalet Pioners (39-7).

Catalanas y valencianas volverán a coincidir en una final de la LNFA Femenina siete años después de la disputada en 2019, en la que Firebats conquistaron el que, hasta la fecha, es su único título. Rookies, por su parte, son el equipo más laureado de la competición, con diez ligas en sus vitrinas, y buscarán su undécimo entorchado.

Valencia Firebats luchará por el título / SD

Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) Masculina. LG OLED Black Demons Las Rozas y Badalona Dracs reeditarán la final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA). Roceños y badaloneses hicieron valer el factor campo en las semifinales y volverán a protagonizar la Spanish Bowl 2026, que se disputará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Municipal de Badalona (19h). Será la séptima final consecutiva para Black Demons, que aspiran a conquistar su cuarto campeonato seguido y prolongar una hegemonía iniciada en 2023. Dracs, por su parte, alcanzan la vigésima final de liga de su historia y buscarán su duodécimo título, tras el subcampeonato de la pasada temporada y con su último entorchado logrado en 2021. En la final del año pasado, triunfo de Black Demons ante Dracs por 36-14.

Otros eventos

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Circuito RunCáncer

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación ‘la Caixa’, sigue su camino solidario en esta 12ª edición con sus carreras celebradas este fin de semana en Montserrat y Paterna.

El estrenado Circuito de Carreras by Diputació de València, la nueva iniciativa impulsada junto a la institución que se integra dentro del calendario de pruebas de RunCáncer, ha acogido dos nuevas pruebas -con marchas y carreras- reuniendo entre ambas a más de 1.300 deportistas solidarios.

La tarde del viernes 24 de abril fue el turno de Montserrat, que este año se ha sumado a RunCáncer por primera vez con una carrera y una marcha de 5 kilómetros. Cerca de 400 personas se han reunido en las calles del municipios para correr y caminar por la causa sumando un total de 1.730 euros 100% solidarios.

En clave deportiva, Khalil Laassami Faik y Rosa Miquel Navarro, con un tiempo de 17:33 y 22:15, respectivamente, han sido los primeros corredores en cruzar la meta, a los que les han seguido 120 participantes más. Tras ellos, cerca de 300 marchadores también cruzaban la meta de RunCáncer en Montserrat por primera vez.

Circuito de Carreras Caixa Popular de la Ciudad de València

València celebró el sábado 25 de abril la VII Volta a Peu per la Discapacitat, una de las pruebas más representativas del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, que ha vuelto a convertirse en una auténtica fiesta del deporte inclusivo con una gran participación de corredores y corredoras. La carrera, disputada sobre un recorrido de 5 kilómetros en el barrio de Sant Pau, ha reunido a deportistas de todos los niveles, asociaciones y ciudadanía en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la sensibilización social.

En categoría masculina, Borja Añón, del CD Metasport de Riba-roja, se ha hecho con la victoria con un tiempo de 15:04 y con un espectacular sprint en línea de meta en el que se ha impuesto a Iker Gómez, del CA Poblats Marítims, y que ha marcado un tiempo de 15:06. Edison Castellano, independiente, ha cerrado el podio con 15:10. En categoría femenina, Marta Gómez, del Club Mur i Castell-Blumaq, ha conseguido el triunfo con un tiempo de 17:23, seguida de María Guzmán (17:37), del Redolat Team, y de Emma Lacal (17:40) del CD Metasport de Riba-Roja.

Vuelve el Circuit / FDM Valencia

Esports al Barri

El programa ‘Esports al Barri’, impulsado por la Fundación Deportiva Municipal (FDM) para promover la actividad física y difundir la oferta deportiva de la ciudad, se estrena en el barrio de Penya-roja. Por primera vez, la Instalación Deportiva Elemental (IDE) situada en el cruce entre la Avenida de Baleares y la calle del Pintor Maella acogió euna jornada dirigida a toda la familia.

Ciclismo- Mediterranean Epic Scott Gran Fondo

La VI edición de la SCOTT Mediterranean Epic Gran Fondo se ha celebrado el sábado 25 con un rotundo éxito de participación y organización, consolidando a la provincia de Castellón como uno de los grandes referentes del ciclismo internacional. Más de 3.000 ciclistas procedentes de 14 nacionalidades han tomado la salida desde Oropesa del Mar en una jornada marcada por el ambiente festivo, la exigencia deportiva y una excelente respuesta del público.

El pelotón ha recorrido los espectaculares parajes de hasta 13 municipios de la provincia, en un evento que ha vuelto a poner en valor el potencial de Castellón como destino cicloturista de primer nivel. La jornada ha transcurrido sin incidencias destacables, con una destacada participación internacional y un alto nivel organizativo que ha sido ampliamente reconocido por corredores y acompañantes.

La cuarta edición de ‘Pedalea por el Planeta’ volvió a convertir el entorno del Jardín del Turia, junto al Palau de la Música, en una gran fiesta del ciclismo sostenible y familiar, alcanzando cerca de 450 participantes inscritos y más de 500 visitantes en total.

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La iniciativa, promovida por Tuawa, empresa joven del grupo Global Omnium, especializada en fuentes de agua sostenible, y la organización de la VCV, ha superado en esta cuarta edición las expectativas de asistencia y participación. Un hecho que refleja el creciente compromiso de la sociedad valenciana, especialmente de las familias, clubes deportivos y federaciones con la protección del medio ambiente y la adopción de hábitos de vida saludables.