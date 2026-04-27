El Rugby Club Valencia cierra la temporada con orgullo ante el campeón Gernika

El Rugby Club Valencia puso punto final a la temporada con una derrota por 19-30 ante Torrealday Gernika Rugby Taldea, campeón de liga y equipo clasificado para disputar los playoffs de ascenso a División de Honor, en un partido de enorme nivel competitivo en el que el conjunto valenciano volvió a demostrar el crecimiento vivido durante todo el curso.

El Valencia compitió de tú a tú ante uno de los grandes equipos de la categoría. Lejos de rendirse ante la entidad del rival, el equipo salió con ambición, intensidad y personalidad, firmando fases de muy buen rugby y manteniéndose dentro del partido durante muchos minutos. Los ensayos de Petrus Van Staden y Emilien Cabalé, junto al acierto al pie, reflejaron la capacidad del conjunto valenciano para generar peligro y castigar a un rival que tuvo que exigirse hasta el final.

El encuentro también dejó una acción clave que pudo haber cambiado el desenlace. Un ensayo valenciano que parecía claro no subió al marcador, en una jugada en la que el propio árbitro reconoció posteriormente su error. Esa acción habría situado al Rugby Club Valencia muy cerca de pelear por la victoria ante el campeón, reforzando aún más la sensación de que el equipo estuvo a la altura de un desafío de máxima exigencia.

Buen partido ante el campeón de la competición. / SD

Más allá del resultado, el partido confirmó las excelentes sensaciones con las que el Valencia cierra la liga. El equipo finaliza en quinta posición, consolidándose como una de las grandes realidades del rugby en la ciudad de Valencia y dejando una base muy sólida para mirar al futuro con ambición.

Javier Bueno, Pablo Lammertyn y Emilien Cabalé, tres nombres propios de la historia reciente del club, / SD

Tres históricos cuelgan las botas

Fue, además, un encuentro especialmente emotivo. Javier Bueno, Pablo Lammertyn y Emilien Cabalé, tres nombres propios de la historia reciente del club, colgaron las botas tras años de esfuerzo, compromiso y cariño por esta camiseta. Jugadores formados y vinculados al Rugby Club Valencia desde pequeños, que han acompañado al equipo en su crecimiento y han contribuido a llevarlo hasta la mejor posición del rugby en la ciudad.

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Se cierra una etapa importante, llena de trabajo, sacrificio y orgullo compartido. Pero también se abre otra con enorme potencial. El Rugby Club Valencia termina la temporada con identidad, proyección y la convicción de que este proyecto todavía tiene mucho camino por recorrer.