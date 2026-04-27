El Servigroup Peñíscola FS se asegura la permanencia en Primera División

El Servigroup Peñíscola logró este sábado una importante victoria en casa ante Jimbee Cartagena (4-2), un triunfo que certifica matemáticamente la permanencia en Primera División para la próxima temporada. El conjunto dirigido por Santi Valladares mostró una mayor efectividad de cara a portería y selló el triunfo gracias a los dobletes de Diego Quintela y Carles Saladié.

El equipo peñiscolano recuperaba efectivos tras varias jornadas condicionado por lesiones y sanciones, y volvió a ofrecer una gran versión ante su afición. Por su parte, el conjunto cartagenero, pese a contar con bajas relevantes, compitió en todo momento. El Peñíscola salió con intensidad desde el inicio y pronto encontró premio: Diego Quintela abrió el marcador tras culminar un córner rápido servido por Elías. El jugador gallego, en su primer partido en casa tras cinco meses de ausencia por lesión, firmaba así un emotivo regreso al gol.

El Cartagena trató de reaccionar, pero se encontró con un Gus muy seguro bajo palos durante todo el encuentro. Los locales también dispusieron de ocasiones para ampliar la ventaja, aunque sin acierto. En el minuto 11, Pablo Ramírez logró el empate tras una gran acción individual, pero la respuesta fue inmediata: en la siguiente jugada, Carles Saladié devolvía la ventaja al Peñíscola con el 2-1.

Tras el descanso, volvió a aparecer Diego Quintela para firmar su segundo tanto en un mano a mano que resolvió con gran calidad, estableciendo el 3-1. El vigente bicampeón de liga elevó entonces su nivel de intensidad y asumió el dominio en busca de la remontada, pero el Peñíscola se mostró sólido en defensa, con un Gus muy firme durante toda la segunda mitad.

El empuje visitante tuvo recompensa en el minuto 31, cuando el Cartagena recortó distancias (3-2). Sin embargo, una vez más, la reacción local fue inmediata: Carles Saladié culminó una acción individual para firmar su doblete y devolver la tranquilidad con el 4-2. En el tramo final, el conjunto visitante apostó por el juego de cinco, pero el marcador ya no se movería.

El Servigroup Peñíscola logró este sábado una importante victoria en casa ante Jimbee Cartagena (4-2) / SD

Con esta victoria, el Servigroup Peñíscola certifica la permanencia de forma matemática a falta de cuatro jornadas, con una ventaja de 13 puntos sobre la zona de descenso cuando restan 12 por disputarse. El equipo de Santi Valladares se sitúa en la duodécima posición con 31 puntos antes de afrontar una exigente semana con doble compromiso: el miércoles en casa ante Inter y el sábado en el Palau Blaugrana frente al Barça.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Gus, Araya, Elías, Saladié, Quintela; cinco inicial; Flores, Víctor Pérez, Sancho, Matheus, Pablo Muñoz y Plaza.

Noticias relacionadas

Goles: 1-0 Quintela (min. 4), 1-1 Ramírez (min. 11), 2-1 Saladié (min. 12), 3-1 Quintela (min. 22), 3-2 Farias (min. 31), 3-2 Saladié (min. 32).