Venancio Costa hace balance de “una temporada compleja y larga”

Con la temporada ya terminada para el Léleman Conqueridor tras caer en cuartos de final ante el CV Melilla, el conjunto valenciano aprovecha estos días para hacer balance de lo que ha sido una etapa complicada. Su director deportivo, Venancio Costa, valoraba las adversidades que se ha encontrado el Conqueridor. “No nos podemos quedar solo con la última parte de la temporada, hay que analizarla desde el inicio y ha sido muy compleja y larga. Hemos tenido muchas lesiones, un cambio de entrenador, pero también se ha competido por primera vez en la historia en Europa, y eso para el Léleman Conqueridor ha sido una experiencia fantástica.”

Así lo reflejaba Venancio en una entrevista realizada en el programa Esports À Punt Radio, en la que valoraba el resurgir del equipo en el tramo final tras el golpe anímico de la Copa del Rey. “Creo que hay que agradecer el trabajo que ha hecho Pablo Díaz con los jugadores después de la Copa, porque no era fácil. Era un reto muy importante levantar al equipo después de esa caída en casa. La plantilla ganó contra Cisneros Tenerife, se ganó por primera vez a CV Guaguas y también a Pamesa Teruel. Creo que se ha competido muy bien en los playoffs y el trabajo que ha hecho Pablo, acompañado del resto de cuerpo técnico, ha sido muy positivo. El equipo cogió aire para pelear lo que quedaba de temporada y luchó hasta el último partido contra CV Melilla”.

El director deportivo valoraba también el lado positivo en la celebración de la Copa en Valencia y el impulso en la ciudad. “La celebración de la Copa fue un éxito para el voleibol en Valencia y para la organización. Que el club pueda participar en estas competiciones incluso en una temporada tan complicada, podemos decir que nos ayudará a seguir creciendo”.

Aharón Gámiz golpea de antebrazos de espaldas a la red. / SD

Venancio Costa incidía en el periodo de lesiones que había tenido al equipo y la rápida reacción que hubo para sobreponerse. “No es habitual que en la misma posición te quedes sin tres jugadores. Pero hay que darle las gracias al club, y en especial a Manolo Clemente, que pudo aportar algún jugador más cuando estábamos con esas bajas. Eso hizo que el equipo pudiera seguir compitiendo en un momento en el que estábamos metidos en tres competiciones”.

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Objetivo: consolidar el proyecto

En el Léleman Conqueridor ya trabajan en la próxima temporada para seguir consolidando el proyecto. “De cara a la próxima temporada tenemos que analizar las cosas en las que nos hemos equivocado. Habrá una reunión de grupo y equipo técnico ahora para analizar la situación. El equipo está avanzando en las contrataciones y renovaciones de la futura plantilla y, a partir de ahí, tratar de hacer el mejor papel posible la próxima temporada”.