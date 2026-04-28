El Levante, Joan Querol, Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, Ricardo Ten y el Conqueridor, premios del Deporte Ciudad de València 2025

El Ayuntamiento de València ha aprobado las personas y entidades galardonadas con los Premios del Deporte Ciudad de València correspondientes a 2025. Las personas y entidades galardonadas fueron acordadas entre las candidaturas presentadas por un jurado integrado por representantes municipales y provinciales y por clubes y entidades deportivas de la ciudad y presidido por la concejala de Deportes, Rocío Gil. Los Premios del Deporte Ciudad de València galardonan a los mejores deportistas y resultados conseguidos en el ámbito deportivo de la ciudad de València a lo largo de 2025.

Así, el premio al deportista más destacado de 2025 ha sido para el atleta Joan Querol Serrano y ex-aequo para las baloncestistas Vega Gimeno Martínez y Sandra Ygueravide Viana. En cuanto a los y las deportistas con discapacidad han sido galardonados el nadador y ciclista Ricardo Ten y la atleta Nagore Folgado García.

Ricardo Ten. / J.J.Guillen

En cuanto a los clubes y equipos más destacados del año pasado, han sido premiados ex aequo el Levante Unión Deportiva SAD y el Club Deportivo ONCE València. Y en cuanto al hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional ha sido galardonado el Club Deportivo Conqueridor.

Por último, la trayectoria más destacada de 2025 ha sido la de la karateca Noli García Lasierra.

Otros ámbitos relacionados con el deporte

En relación a otros ámbitos relacionados con el deporte, han sido galardonados el programa “Súper Running” de Levante Televisión y Carlos Eduardo Fernández Aroca por el reportaje periodístico “Mario Raúl Martínez, único corredor de ultradistancia con sordoceguera en el mundo”. La entidad no deportiva que más ha apoyado al deporte es el centro comercial Nuevo Centro y el premio Ciudad del Running ha sido ex aequo para Joxe Fernández Plazaola y Vicent García San Rafael.

Deporte en edad escolar

Los deportistas Asier Herrero Palanques, Julia Honciu Ballester, Alicia Munuera Jurado, Rafael Perales Vilanova y Ainara Martínez Blanco son algunos de los alumnos y alumnas que han ganado los Premios del Deporte Ciudad de València en la modalidad de deporte en el ámbito escolar. El entrenador-técnico más destacado es José Aguirre Cano, el club más destacado el València Club de Halterofilia y la entidad, asociación o centro educativo que más ha apoyado el deporte escolar, la Comisión Deportiva del Barrio de Natzaret.

Deporte popular

El deportista Sandra Requena Bonet, las trayectorias deportivas de Paco Clarós y Carmen Martí, las asociaciones de vecinos y vecinas de Benimaclet y la IIla Perduda y el Club de Voleiplaya La Malva son las personas y entidades galardonadas en el ámbito del voluntariado deportivo.

Promoción del deporte

El programa “A córrer” de À Punt, el Club de Voleiplaya La Malva y Antonio Pradillo son las entidades, personas y medios galardonados por la promoción del deporte en 2025.

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Por último, el premio Pipo Arnau de esta edición que consiste en una beca de 500 euros, se ha otorgado a Julia Honciu Ballester como mejor deportista en edad escolar mientras que Vicente Añó Sanz ha recogido el premio Amorós al mérito deportivo de la ciudad.